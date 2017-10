Jornada 8 Valverde: «Nos adaptaremos al menú, a la vajilla y a todo» Ernesto Valverde. / Pau Barrena (Afp) El técnico del Barça responde a los comentarios de Simeone sobre el césped del Wanda Metropolitano ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 13 octubre 2017, 18:00

Diego Simeone lanzó el guante por la mañana y Ernesto Valverde no tardó en recogerlo. "Nos adaptaremos al menú, a la vajilla y a todo", respondió el técnico del Barça cuando fue interpelado acerca de las declaraciones que efectuó el argentino sobre la posible preocupación que pudiera existir en Can Barça acerca de la altitud del césped del Wanda Metropolitano el sábado como medio de contrarrestar el poderío del líder. "Yo no soy el jardinero, soy entrenador y nosotros vamos al campo a preparar el equipo", había señalado el Cholo cuando fue cuestionado al respecto. "Cuando me invitas a comer a tu casa me invitas en tu plato, tus manteles y tus vasos, y cuando yo te invito a la mía te invito con mi plato, mis manteles y mis vasos. No te digo si quiero un plato cuadrado o redondeo, porque voy a tu casa", agregó el preparador del Atlético.

No quiso explayarse demasiado el Txingurri sobre este asunto pero sí habló largo y tendido de las complicaciones que suelen conllevar los duelos con la escuadra rojiblanca. "Los partidos contra el Atlético están marcados en el calendario. Son importantes, históricamente disputados, con marcador incierto. Con el nivel que tiene el Atlético en los últimos años, lo hace doblemente difícil. Es un candidato al título y sabemos la importancia de este partido", manifestó el vasco, que acomete el choque con la tranquilidad de los seis puntos de ventaja que le lleva su equipo al Atlético.

La visita al Wanda Metropolitano se presenta como el encuentro más exigente de cuantos ha debido afrontar el Barça hasta la fecha, pero Valverde rehuyó hablar de primera prueba de fuego. "Parece que siempre viene el reto después. Parece que los anteriores no cuentan y sí que cuentan. Nuestro rival viene de empatar en el campo del Leganés. Interpretamos que el partido de mañana tiene una lectura especial, pero no vamos a pensar que los anteriores no valían", señaló.

«Es un partido de fútbol, nada más»

Pese a llegar con un pleno de victorias (siete en otros tantos partidos), el vasco no quiere espacio para la autocomplacencia. "Llevamos una buena racha y el rival de mañana es importante", se limitó a apuntar. Sobre el adversario insistió en que "el Atlético rentabiliza mucho sus goles. Tiene goleadores, pero es un equipo al que sus rivales les cuesta hacer gol". "Es verdad que tenemos buenos números en goles marcados, pero lo cierto es que nos enfrentamos a un rival incómodo. Si se pone por delante, nos puede costar. Lo tenemos claro", agregó antes de dejar claro que lo único que le dejaría tranquilo sería "tener siete puntos de ventaja" y que quedasen "dos partidos".

Pese a lo cargado de la situación política y su posible influencia en las aficiones este sábado, Valverde confía en que sólo se hable de fútbol. "El que quiera ponerse la venda antes de la herida, puede hacerlo, pero vamos a un campo con un ambiente espectacular, en el que no hemos jugado todavía y, no nos engañemos, son dos equipos que optan a ganar la liga. Será un ambiente fuerte, pero esto es un partido de fútbol, nada más", recalcó.

Admitió Valverde que el 'virus FIFA' tendrá su efecto, pero confió en que no se deje sentir en demasía sobre los futbolistas. "Está claro que vienen muchos de ellos de jugar partidos definitivos y decisivos. Desde ese punto de vista, el nivel de tensión que han acumulado, es importante. Pero también los tiene el Atlético de Madrid. Si fuera un partido sin tantos alicientes como este, me preocuparía más, pero aquí todos somos conscientes de la potencia del Atlético, de que jugamos fuera... eso ayuda a estar totalmente centrado. Espero que demos una buena medida", manifestó.

Competitividad de Messi

Insistió en que dispondrá el "mejor equipo para este partido", teniendo en cuenta, eso sí, las condiciones en que llegan sus futbolistas tras los encuentros con sus selecciones. Ensalzó en este sentido la estelar actuación de Messi ante Ecuador que permitió a Argentina sellar el billete para el Mundial de Rusia. "Lo que hizo el otro día, aquí lo hace permanentemente. Todos esperaban que apareciera y lo hizo", acotó. Destacó sobre el rosarino "su competitividad permanente y su responsabilidad". "Sabes que puede resolver en cada partido y que, además, él se propone hacerlo. Tiene esa carga de ser el mejor del mundo y él no sólo la lleva, sino que lo demuestra cada día. Eso requiere un nivel de competitividad altísimo", alabó.

Se refirió también al estado de Luis Suárez, de quien dijo que "viene de marcar dos goles" y que no piensan que "vaya a tener que parar". Y agradeció que Iniesta se haya respuesto ya de los problemas que arrastraba. "Ayer ya entrenó con el equipo y lo hizo de manera normal. Esperamos lo mismo para hoy y entendemos que estará disponible. Ya veremos si entra en la convocatoria y si juega. Pensamos que estará disponible", comentó, felicitándose por la renovación del manchego. "Es un emblema del Barça, un jugador representativo de este club. Si él está contento y el club está contento, todos estamos contentos", remachó.