Jornada 2 El Valencia examina a un líder bajo de defensas Casemiro, jugador brasileño del Real Madrid. / Efe Zidane no arriesga con el tocado Varane y recurre a Llorente como central IGNACIO TYLKO Madrid Domingo, 27 agosto 2017, 00:33

Sólo es la segunda jornada de Liga y, por lo tanto, cero riesgos que asumir. Zinedine Zidane tiene muy claro que su compatriota Raphael Varane, con molestias en un aductor, no jugará el choque que disputa su Real Madrid este domingo frente al renovado y más ilusionante Valencia que entrena Marcelino García Toral.

Aunque Sergio Ramos está sancionado y Jesús Vallejo sigue lesionado, Zidane evita forzar a un jugador de cristal que, ya sin Pepe en el club, debe ser titular indiscutible y pieza clave en la lucha por los títulos. El cuerpo técnico y los doctores del Real Madrid desean que con el parón que llega por los compromisos de las selecciones, Varane se recupere plenamente.

Por lo tanto, Nacho Fernández será el único central específico de los blancos frente a los levantinos. ‘Zizou’, empero, confía para esa demarcación tanto en Casemiro como en Marcos Llorente, al que ya le vio brillar como zaguero en el Castilla. «Tenemos soluciones y no considero que necesitemos refuerzos ni en defensa ni en ataque», afirmó en la previa Zidane, quien quiso dejar claro que Ronaldo, baja por la sanción de cinco partidos que arrastra desde la Supercopa de España, no saldrá del club este verano.

«No me he planteado un equipo sin Cristiano. Él está aquí y no se va a mover del Real Madrid. Es su club, su equipo, su ciudad. Está encantado con todo lo que hay en Madrid. No tengo ninguna duda», afirmó. Menos explícito se mostró el técnico francés al preguntarle si es cierto que el luso ha pedido un aumento de sueldo para seguir y renovar: «No voy a hablar de dinero. Si quieres hablamos del partido del Valencia, de cómo vamos a jugar, bueno tampoco (risas). Esto es una cuestión de Cristiano y del club».

Favoritos claros y pletóricos tras conquistar este verano tanto la Supercopa de Europa ante el Manchester United de José Mourinho como la de España frente al Barcelona, y superar sin problemas al Deportivo en el estreno liguero (0-3), los madrileños desconfían, sin embargo, de un rival que le ha quitado puntos en tres de sus últimos cinco enfrentamientos.

Ciertamente, los precedentes no invitan a la relajación de los locales. Desde enero de 2013, el doce veces campeón de Europa no gana por más de un gol al conjunto ‘che’, y en la última visita de los valencianistas al Bernabéu, los de Zidane sufrieron hasta el final para doblegar a los pupilos de Voro con un gol de Marcelo a cuatro minutos del final.

Los valencianos se presentan con el firme deseo de dar continuidad a su victoria ante Las Palmas en Mestalla (1-0) y alcanzar un nivel que respalde el proyecto y recupere parte del prestigio perdido en los últimos años. Parece que con Marcelino en el banquillo y muchas caras nuevas en la plantilla las aguas se han calmado en la capital del Turia. En el Bernabéu podrían debutar los recién llegados Jason Murillo y Kondogbia. Todo apunta a que el exmadridista Dani Parejo podrá jugar tras superar sus problemas físicos.

En los prolegómenos del choque, los locales recibirán sobre el césped el trofeo que les acredita como campeónes de la última Liga. Muchos de los jugadores partícipes en este título no estarán en la foto (James, Morata, Pepe, Danilo...) mientras que sí aparecerán los recién llegados.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Marcos Llorente, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Bale y Benzema.

Valencia: Neto; Nacho Vidal, Vezo, Murillo, Gayá; Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Medrán, Zaza y Rodrigo.

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité Andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 22:15 h. Movistar Partidazo.