Jornada 12 Simeone: «Me van a tener que aguantar un par de años más» 00:30 Diego Pablo Simeone. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El técnico aseguró que su futuro está «ligado al Atlético» COLPISA Madrid Viernes, 17 noviembre 2017, 18:29

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó en rueda de prensa el valor que tienen el tipo de partidos como el que le espera este fin de semana, ante el Real Madrid: «Los clásicos en cualquier país siempre tienen tensión, motivación e ilusión. Desde que he llegado, los derbis han sido parecidos, con necesidades y con búsqueda. No me espero algo distinto».

El técnico argentino hizo hincapié en el papel que desempeña el francés Antoine Griezmann en el club, desestimando los rumores sobre una posible salida: «Entiendo el juego periodístico, pero Antoine es el jugador más desequilibrante que tenemos y el mejor ofensivo. El equipo viene haciendo un buen torneo de Liga y aún no llegó el mejor momento de Griezmann».

Además, el Cholo reconoció que ha 'echado de menos' al belga Yannick Carrasco y al argentino Ángel Correa, «jugadores muy importantes para la transición de defensa ataque» y que regresan para este partido ante «el mejor equipo del mundo en este momento». El entrenador rojiblanco, recordó los títulos conseguidos por su rival y sus últimos fichajes: «Dos Champions seguidas, la Liga, las Supercopas... y se han llevado todos los chicos buenos de todos los equipos de la liga española. Creo que están haciendo un trabajo enorme».

También habló de su victoria ante el Deportivo de la Coruña en la última jornada: «El fútbol es muy cambiante. Lo que escribieron en Riazor en el minuto 88 lo tuvieron que cambiar en el 96. Un gol te puede cambiar la forma de ver todo. Los equipos importantes estamos expuestos a la crítica siempre». Asimismo, para zanjar el posible interés de equipos como el Everton, declaró: «Mi futuro está ligado al Atlético y me van a tener que aguantar un par de años más».

«Cuando uno hace un estadio nuevo hay muchos primeros y últimos partidos», dijo Simeone para restar importancia a que se trate del primer derbi en el Metropolitano, mencionando los «último partido de Liga en el Calderón, último partido de Champions en el Calderón, primer partido en el Metropolitano, primer partido frente al Barça...», antes de destacar el papel que está desempeñando el ghanés Thomas Partey: «Es un jugador que está creciendo y no deja de querer aprender. Es un chico que saca muy bien el balón, que llega en segunda línea y que tiene polifuncionalidad». Una cualidad del gusto del técnico, que buscará alinear futbolistas de dicho perfil «que en el partido den variantes para ir cambiando».