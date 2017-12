Primera Simeone: «Seguramente Griezmann se siente más cómodo con Gameiro» Diego Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Atlético reconoce la mejoría del equipo y avisa que la Real «vendrá mucho más atenta, concentrada» tras la elminación copera JAVIER VARELA Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 13:26

Diego Simeone es un hombre de costumbres. Quizá por eso no ha querido salirse del guión previsto en la previa del partido ante la Real Sociedad y se mostró cauto ante un rival que viene de caer eliminado de la Copa ante el Lleida. "Vendrán mucho más atentos, concentrados... es un momento para que el equipo apriete. Les ha tocado quedar fuera y eso será una motivación para lo que viene. Tratarán de estar más juntos y más fuertes". Además, el técnico argentino del Atlético destacó las "muchas virtudes" de la Real con "jugadores de ataque muy variados, por dentro, por fuera, buen juego aéreo... Trabaja en equipo bien".

El duelo ante los donostiarras será complicado porque "ha tenido en casi todos los partidos la posesión, y eso habla muy bien de a qué quieren jugar. Es lo que su entrenador busca. Y como hombre de costumbres, Simeone repitió el latiguillo que utiliza una y otra vez cada vez que encara un partido: "Intentaremos llevar el partido donde nos sintamos más cómodos e intentar hacerles daño".

Pero el Atlético también ha mostrado una mejoría en el mes de noviembre, en el que parece haber recuperado el olfato goleador y a algunos jugadores que no estaban rindiendo a su nivel, como Antoine Griezmann. "Está mucho mejor, inmerso en el fútbol al que nos tiene habituados. Necesita siempre una referencia, así que esperemos buscar las mejores sociedades de los delanteros para que él se sienta más cómodo", señaló un Simeone que reconoció que cuando juega Gameiro el ‘Principito’ rojiblanco mejora sus prestaciones "Los números hablan por sí solos. La sociedad entre Gameiro y Griezmann la marcan los números, no yo. Se dan pases, convierten... Seguramente Griezmann se siente más cómodo con Gameiro. Sobre todo en el juego asociativo. No lo digo yo, lo dicen los números y esos no mienten".

Lo que sí reconoció el técnico argentino fue la mejoría del equipo en el último mes gracias a la presencia de Gameiro en el equipo. "La línea de intensidad crece y viene de la mano de la contundencia. Como trabajo colectivo siempre estuvimos bien, pero la presencia de Gameiro en estos últimos partidos nos da velocidad y precisión en ataque, además del mejor momento del mejor jugador nuestro, Griezmann, que ha crecido. También el equipo ha sufrido los partidos en los que ha tenido a Koke fuera... así hemos mejorado la parte ofensiva, porque el trabajo defensivo siempre lo hemos tenido".

Confía en Torres «como el primer día»

Otro delantero que se ha recuperado con el gol ha sido Fernando Torres, con su doblete ante el Elche en la Copa del Rey. "Sigo confiando en él como el primer día. Llegó gracias a que nosotros insistimos, porque en el Milan no estaba jugando", sentenció Simeone que quiso frenar cualquier tipo de euforia que provoquen los últimos resultados. "Debemos mMantener el equilibrio es lo más importante. Para estar en un equipo competitivo se supone que son buenos futbolistas, pero la parte emocional es la más importante. Se logra con equilibrio externo e interno. Esperemos que mañana la gente esté como estuvo en el partido ante la Roma. Enseguida se percibió que estaban ahí".

Simeone negó problemas en el lateral derecho, donde Thomas ha tenido que jugar en los últimos partidos. "No tenemos ningún problema en el lateral derecho. Tenemos a Giménez, Thomas, Vrsaljko y Juanfran, que ahora está lesionado. Vamos a ver a quién ponemos... siempre buscaremos lo que creemos mejor para el partido". Y por último, pasó de puntillas por las situación de Vitolo, que está en Madrid tras confirmarse que su lesión le impedirá jugar más con Las Palmas antes de enero: "Son situaciones que maneja el club con el departamento médico. Yo sólo estoy pensando en el partido de mañana. No hablé con Vitolo ni con los servicios médicos en cuanto a la lesión".