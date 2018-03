Jornada 27 Simeone: «Hemos hecho que la Liga no sea imposible, porque la hemos ganado» 01:38 Diego Pablo Simeone, tras su conferencia de prensa. / EFE «El Barça también puede jugar un 4-4-2, y lo hace muy bien», reconoce el técnico del Atlético EFE Sábado, 3 marzo 2018, 19:04

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, deslizó este sábado que la Liga no es imposible, porque su equipo ya la ganó en 2014, pero remarcó que "está claro que es muy difícil", y advirtió de que "no hay estrategia que pueda controlar" a su compatriota Lionel Messi.

A un día ya del duelo de este domingo del Camp Nou contra el Barcelona, que definirá las opciones de pelear la Liga del equipo rojiblanco, con su conjunto a cinco puntos del liderato azulgrana, esquivó pronunciarse si le vale el empate en ese choque y enfocó a las últimas cinco jornadas para saber si puede ganar el campeonato.

"El otro día posiblemente me expliqué mal o lo interpretaron mal ustedes. Digo que (la Liga) es imposible vulgarmente hablando debido a los números. En catorce años siempre han ganado el Real Madrid y el Barcelona y sólo ha salido segundo el Villarreal. Está claro que es imposible. Nosotros hemos hecho que no sea imposible, porque la hemos ganado, pero está claro que es muy difícil", analizó.

"Nuestro objetivo es el de siempre: llegar a las cinco últimas jornadas con opciones y, a partir de ahí, está claro que si llegamos ahí con opciones tendremos posibilidades", insistió el entrenador, cuyo equipo ha ganado sus últimos ocho partidos de competición oficial, seis de ellos en la Liga, antes de su visita al Camp Nou.

Ahí espera Lionel Messi. "Teniendo un futbolista como él, que está en un momento extraordinario, está claro que no hay estrategia que pueda controlar algo que todos queremos controlar y es imposible. Es una cuestión natural que tiene", recalcó Simeone, que también elogió al Barcelona y a su técnico, Ernesto Valverde.

"Es un partido importante con un rival que los números hablan por sí solos. La llegada de Valverde y todos los problemas que a priori había tenido el Barcelona con la salida de Neymar se resolvieron extraordinariamente bien", repasó el técnico, antes de abundar en el trabajo del técnico azulgrana, cuyo conjunto aún está invicto.

"Ha cambiado un sistema de muchos años que había dado muchos resultados, enseña a todo el fútbol que el Barcelona también puede jugar 4-4-2, que lo hace muy bien, que va invicto en la Liga y que los futbolistas siempre determinan las necesidades de los entrenadores y los equipos. Está haciendo una temporada fantástica. El partido se resolverá por detalles", valoró en rueda de prensa.

Ante su visita al Camp Nou, Simeone, a la vez, no mira a las protestas del Barcelona por el penalti que supuso el empate de Las Palmas el pasado jueves. "Nosotros vamos con tranquilidad, pensando en lo que a nosotros nos atañe y con lo que tenemos que ir a jugar el partido. Hay cosas que no podemos controlar, que no podemos manejar y hay cosas que se ven. Errores tenemos todos, los entrenadores, los árbitros, los líneas y esperemos que, como siempre, todos podamos tener una buena tarde", dijo en ese sentido.

Su equipo se presenta en racha en Barcelona. También Antoine Griezmann: ha marcado siete goles en los últimos dos partidos, ha logrado doce en los nueve más recientes y ha marcado 18 de sus 20 tantos de este curso en los 21 últimos encuentros, mientras la prensa vincula su futuro a un posible fichaje por el Barcelona.

No piensa "en esa situación" el técnico argentino, que remarcó que el atacante está "en un gran momento". "El equipo lo está acompañando para que él pueda tener el presente que está teniendo", añadió Simeone, preguntado después por si el internacional francés puede estar a la altura del propio Messi o Cristiano Ronaldo.

"Antoine es un jugador extraordinario. Cuando está a su nivel como está en este último tiempo es de los mejores y está claro que su presente lo posiciona en un lugar ideal. Todo dependerá de lo que él quiera. Salvo los primeros tres o cuatro meses (a su llegada en el verano de 2014), que le ha costado involucrarse y engancharse a la idea nuestra y a poco fue cambiando su lugar a un juego mucho más libre y más por dentro que le potenció, y este inicio de temporada, siempre ha sido muy regular", repasó.

"Y serlo en el fútbol es muy complicado. Lo más difícil que tienen este tipo de futbolistas es mantener la regularidad. Ves los Messi o los Ronaldo que llegan a ser lo que son por tener continuidad constante. No se cansan ni se aburren de hacer goles ni se cansan de ganar títulos. Y ese es el objetivo de los que vienen empujando para acercarse a esos lugares que vos me decís", contestó.

Griezmann formará en ataque con Diego Costa, que ha aportado "de todo" al equipo con su vuelta en este mes de enero: "De todo lo que nos esperábamos de él y por lo cual siempre hemos insistido en que Diego regrese. Ambición, alegría, trabajo, pasión y obviamente una potencia ofensiva que nos genera siempre tener más posibilidades".