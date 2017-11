Atlético Simeone: «No tenemos un futbolista que nos gane él solo un partido» Diego Simeone, durante la rueda de prensa. / Efe El técnico lanza un aviso a sus jugadores: «En algunos pasajes de algunos partidos hemos bajado esa concentración que nos hace un equipo peligroso y duro» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 3 noviembre 2017, 13:12

El gesto serio de Diego Simeone ante los medios de comunicación advierte de la situación en la que se encuentra el equipo. El técnico argentino se muestra tranquilo a pesar de los malos resultados en la Champions y de haberse dejado muchos puntos en la Liga, aunque todavía no haya perdido, y asegura que sabe cómo revertir la situación. "Trabajo". "Estoy convencido de que no hay otra forma de mejorar que con trabajo y una energía que sea optimista. Siempre hay gente pesimista y negativa y trato de aislarme de esas situaciones sin dejar de lado las cosas que hay que corregir en el equipo. No soy ciego".

Precisamente esa visión le permite conocer lo que está fallando en los últimos partidos de los rojiblancos y ya se ha puesto manos a la obra para que cambie la dinámica. "Debemos mantener la concentración en los momentos determinantes del juego", aseguraba Simeone antes de añadir que "en algunos pasajes de algunos partidos hemos bajado esa concentración que nos hace un equipo peligroso y duro. No podemos bajar esa concentración porque si hay una virtud que tiene este equipo en estos años es ser un equipo". Además, volvió a hablar del colectivo y del equipo por encima de hombres y nombres porque "las individualidades siempre han sido diferentes a partir del trabajo global que le han dado al equipo".

Uno de los más señalados es Antoine Griezmann, que debería ser un jugador determinante y de los que ganan partidos, algo que Simeone negó: "No dependemos de un futbolista, no tenemos un futbolista que nos gane solo el partido. Cuando el global empujó en consecuencia de lo que pide el equipo, el equipo funcionó". Eso sí, el técnico del Atlético recordó que "somos un equipo y cuando vives de lo que da un equipo necesita la mayor implicación de todos para conseguir el objetivo".

Crear situaciones de gol

Sobre la sequía de goles , Simeone no cambió el guión de los últimos días e insistió en la misma idea: "El plan es seguir teniendo situaciones de gol, porque la mejor manera de acercarte al gol es tener situaciones. Lo más lindo sería llegar poco y marcar muchos goles". Uno de los encargados de meter goles es Fernando Torres, que en los últimos días se ha comentado sobre su posible salida en enero ante la falta de minutos y la llegada en enero de Diego Costa. Simeone ni confirma ni desmiente porque ve al 'El Niño'’ con "una dinámica de trabajo muy buena, una predisposición muy buena desde que llegó y con el mismo entusiasmo de participar cuando el equipo lo pide y el entrenador le da una oportunidad".

Simeone recordó que no piensa en cambiar su forma de jugar que tantos éxitos le ha dado y que le ha hecho legar a donde está. "Nosotros no hemos cambiado casi nunca", señaló. Además, confesó que "el otro día les comentaba a los futbolistas que el segundo tiempo ante el Girona, Valencia, Las Palmas, Sevilla, Barcelona, Roma… hemos jugado con distintos jugadores y el equipo ha respondido de la mejor manera". "Somos un equipo y con las mejores respuestas individuales aparece el mejor equipo", insistió.

Ahora llega el Deportivo, un equipo que viene de ganar en Liga ante Las Palmas y con un nuevo entrenador. Una situación que le convierte en un equipo "peligroso" porque "tiene buenos futbolistas. Hay un medio campo nutrido que juega bien, con llegada de segunda línea y un buen juego aéreo. Tendremos que llevar el partido donde creemos que nos sentiremos mejor".

"Las palabras vienen y van"

Lo que sí lamentaba es que fuera lejos del Metropolitano porque "siempre me gusta jugar en casa porque estamos con nuestra gente y es más bonito". Simeone, señaló que "el equipo está bien porque el martes hicimos un segundo tiempo muy bueno con ocasiones para ganar el partido y es lo que se le pedía. No pudo ser, el rival se defendió ben y no fuimos lo concretos que deberíamos", se lamentó. Además, mandó un mensaje a los críticos con el Atlético, al asegurar que "el partido ante el Villarreal fue muy bueno y no me voy a mover de lo que sigo pensando por más que busquen las situaciones que quieran. Tengo une quipo competitivo y cuando termine la temporada se verá".

Por último, no quiso mandar un mensaje a esos 'pesimistas' porque "no soy de levantar la voz porque la realidad es la que termina contando en el juego. Las palabras van y vienen. Hablar más o menos no cambia nada, lo que cuenta es lo que hagas en el campo. Se han empatado muchos más partidos de los que hubiésemos querido, pero también estuvimos más cerca de ganarlos que de perderlos". "Y me quedo con esa parte que nos acerca al objetivo que queremos que es ganar", finalizó.