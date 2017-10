Primera Simeone: «Costa no estaría aquí si no hubiera hecho el esfuerzo que hizo» Diego Pablo Simeone. / Efe El técnico del Atlético confiesa que «de los futbolistas que he tenido es el que más me sorprendió, tiene gol, trabajo, esfuerzo y jerarquía» EFE Madrid Martes, 3 octubre 2017, 11:59

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró que el delantero hispanobrasileño Diego Costa, que regresó del Chelsea inglés, no estaría en el club rojiblanco si no hubiera hecho "el esfuerzo" que hizo y que el club no hubiera podido pagar un jugador "mejor o del nivel de Costa".

"Costa no estaría acá si no hubiera hecho el esfuerzo que hizo para estar acá", afirmó Simeone en una entrevista en el programa de radio 'El Larguero' de la Cadena Ser, en la que dijo que era el jugador "indicado" de los de calidad similar.

"De los futbolistas que podíamos acercarnos en jerarquía, Diego Costa era el indicado para contar con él. Cualquier otro futbolista mejor o del nivel de Costa no lo hubiéramos podido pagar", añadió Simeone, que recordó que la temporada pasada al francés Kevin Gameiro le dijo que Costa era "la prioridad" y el galo "el siguiente".

"Con Costa sabemos que su esfuerzo vale mucho, pero la gente quiere al Costa que se fue y para eso tiene que trabajar mucho", comentó Simeone, que dijo que el delantero de Lagarto (Brasil) es el que más le sorprendió, aunque no ocultó que el delantero internacional con España tendrá que ganarse el puesto.

"De los futbolistas que he tenido es el que más me sorprendió, tiene gol, trabajo, esfuerzo y jerarquía. Cuando esté bien competirá con otro compañero, saben que yo no tengo compromiso con nadie. Vino (el brasileño) Diego Ribas (en 2014) que hizo un gran gol pero jugó menos de lo esperado, y Diego (Costa) sabe lo mismo, cómo me manejo", advirtió.

Elogios a Vitolo

Costa podrá jugar a partir de enero, cuando venza la sanción de la FIFA que impide al Atlético inscribir jugadores, junto con el canario Víctor Machín 'Vitolo'. Simeone entiende que ambos les "costará" en el inicio y solo se imagina su actual plantilla.

"Me imagino lo que tengo hoy, más allá de los nombres propios que te generan Vitolo o Costa como expectativa, no me cambian el pensamiento de saber si Carrasco, Correa, Gaitán, Koke, Torres o Griezmann andan bien. Tendrán que trabajar Costa y Vitolo para ganar su lugar, son nombres bonitos pero solo nombres. En la cancha tienen que ganárselo, como todos", dijo.

Sobre el extremo canario, hoy en la UD Las Palmas, dijo que les puede dar "un recorrido más largo por cualquiera de las dos bandas" mientras que Costa les permitirá tener "un delantero más aislado" para jugar con un esquema 4-2-3-1.

El técnico argentino calificó el primer tramo de temporada como "muy bueno", teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al equipo, entre ellas la prohibición de fichar por la sanción de la FIFA o el comienzo con tres partidos seguidos fuera de casa por el final de la obra del Wanda Metropolitano.

El técnico del Atlético hiló este crecimiento con el del club. "El crecimiento del club está siendo enorme, el esfuerzo desde un montón de sectores es muy bueno, ojalá nosotros podamos seguir acompañándolo en el campo y que los futbolistas sigan haciéndolo", añadió.

La Champions "puede cambiar en dos semanas"

En cuanto a la renovación de su contrato, firmada el pasado 5 de septiembre hasta 2020, dijo que esa decisión va "de la mano de las necesidades del club" y que ese "objetivo en común" determinó tanto la reducción de contrato en 2016 y la ampliación de hace un mes.

El técnico argentino negó haber puesto condiciones para continuar, preguntado por si había requerido la continuidad de la plantilla para ampliar el vínculo con el Atlético.

"Es feo poner condiciones, mi objetivo era que se mantuvieran los futbolistas porque sé que somos un equipo competitivo. Los que están, más los Lucas, Thomas, Correa... vamos a competir, no tengo dudas. Eso nos dará fuerzas para que cuando entremos en el mercado tengamos futbolistas más caros, los nuestros son carísimos, y vamos a tener un capital que el Atlético no lo tuvo nunca", explicó.

Respecto a la situación del Atlético en la Liga de Campeones, donde lleva 1 punto en dos jornadas tras la derrota ante el Chelsea (1-2), Simeone reconoció que fue el equipo con mayor intensidad al que se han enfrentado y concedió que tiene menos margen de error, pero el fútbol "puede cambiar en dos semanas".

El ambiente del Metropolitano

En cuanto al nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, Simeone recordó que la historia "no se da de un día para otro" y repitió que el estadio es "fantástico, brillante, de final de 'Champions'".

"Ojalá que lo podamos hacer fuerte para que de a poco lo sintamos como nuestra casa. Después de jugar de siete partidos solo dos en casa, todavía nos estamos acomodando en nuestra casa", dijo el entrenador argentino, que aseguró que no ha decidido "casi nada" y solo pidió que su frase que aparece en el túnel del vestuarios estuviera en el pasillo del equipo visitante.

"Siempre dije que la pusieran del otro lado en la salida para que no fuera por mi lado, la de Luis (Aragonés) me parece mucho más importante y yo que les moleste un poquito a los otros", bromeó.

Para Simeone, solo Real Madrid -del que elogió su plantilla y dijo que es "el mejor equipo del mundo", así como también destacó a su entrenador, el francés Zinedine Zidane- Barcelona y el Bayern Múnich alemán pueden considerarse hoy día mejores equipos que el Atlético. También elogió a su compatriota Lionel Messi.

Sobre las rotaciones que está haciendo esta temporada, aseguró que tienen que ver con el "crecimiento" de los jóvenes y que las lleva con "tranquilidad". Puso como ejemplo a Fernando Torres o al capitán Gabi Fernández sobre cómo sobrellevar la suplencia por esos cambios.

"Torres y Gabi, dos ejemplos"

"Torres es un ejemplo como el mismo Gabi, que en este tiempo ha jugado menos minutos de lo que hubiese tenido, de la referencia que es para el equipo en estos años, más que Fernando. Pero es el primero en la fila en los entrenamientos, y se lo digo a Thomas, el que te lo va a poner más difícil es Gabi", dijo Simeone.

Las rotaciones, las piden los jugadores, según el técnico rojiblanco. "El crecimiento de Thomas, Correa, que Vietto no haga goles pero juegue bien, Lucas... Lo ve todo el mundo", apuntó el argentino, que desveló que habló con el ghanés Thomas Partey para que se quedara.

Preguntado sobre si es el técnico ideal para el Atlético, hizo referencia a los seis años y medio que lleva en el club: "Siento que soy entrenador ideal para el Atlético en este momento, y este momento comienza a durar algo".

Simeone aseguró que siempre tuvo claro que el francés Antoine Griezmann se iba a quedar, aun con sus declaraciones del verano pasado, dijo que "no hay que enojarse" por la salida de Theo Hernández al Real Madrid y concedió que el equipo ha perdido peligro en las jugadas a balón parado.

El entrenador del Atlético no cerró las puertas ni para entradas ni para salidas en el mercado de invierno y terminó afirmando que solo se irá del Atlético cuando vea que no van "por el camino que busca" y cuando no tenga "energía".