Jornada 1 Sergio Ramos: «¿Los árbitros? No creo que sea nada premeditado» Ramos da un manotazo a Schärr. / Reuters El capitán blanco señaló que "cuando viene una época de tantos éxitos hay gente te tiene empatía contigo y otros no duermen bien todos los días" COLPISA madrid Lunes, 21 agosto 2017, 01:10

Sergio Ramos fue el protagonista del partido por su expulsión, que le convierte en el líder de esta clasificación con 18 rojas, quiso salir tras el partido para explicar las dos amarillas que vio durante el choque. “En la primera parte Carvajal estuvo casi un minuto en el suelo y ellos no tiraron el balón y avisamos que no lo íbamos a hacer en el resto del partido. En la segunda parte, Modric ha tirado el balón y el jugador del Deportivo me ha dado un cabezazo y me he defendido pero sin intención de agredir”, señaló. "En la segunda no tenía intención de agredir ni de hacer daño", añadió.

El hecho de ser el jugador de la historia de la Liga, junto a Pablo Alfaro y Aguado, que más rojas ha visto, y que en la selección no haya visto ninguna roja hizo que Ramos pidiera "más atención a los colegiados". "Es cierto que son más permisivos en la Champions y en partidos internacionales" y pidió que "deberíamos hacer un poco más de hincapié en el fútbol inglés y también en que se revisasen las imágenes cuando un jugador finge", en un dardo envenenado a Luis Suárez.

Sobre el hecho de que pudiera haber una campaña arbitral en contra del Real Madrid, el capitán blanco fue claro: “No creo que sea nada premeditado”.

Por último, confesó que pueden “hablar libremente” de los árbitros y buscó una explicación a la situación al señalar que “cuando viene una época de tantos éxitos y el Madrid se acostumbra a ganar títulos hay gente te tiene empatía contigo y otros no duermen bien todos los días”