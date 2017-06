Tribunales Senn cree que Cristiano «lo ha hecho bien» y entiende que «esté molesto» Cristiano Ronaldo, en un entrenamiento con Portugal. / Mario Cruz (Efe) El asesor fiscal del madridista recuerda que «Hacienda tiene unos criterios diferentes» y que «el deportista se defenderá ante los tribunales» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 23 junio 2017, 16:49

Julio Senn, socio director de la firma de asesoría Senn Ferrero Asociados Sports & Entertaiment, insiste en negar que «el mundo del fútbol español tenga un problema global con los problemas fiscales» antes de recordar que las inspecciones a los futbolistas «no son diferentes a las de otros sectores» y pidió no prejuzgar los casos durante la presentación de la segunda edición del World Football Summit. «El fútbol es una actividad tremenda competitiva y que es imagen de España. Que cada día haya más transparecencia informativa de los deportistas, que estemos constantemente en los medios de comunicación no hace más que generar informaciones que muchas veces no son correctas y adecuadas. Cualquier otra idea o prejudicialización de los casos de forma mediática es un impacto muy negativo a la imagen del fútbol español, y eso hay que valorarlo», recordó antes de alertar que los casos de inspecciones fiscales a deportistas de alto nivel en nuestro país pueden tener un impacto en la industria del fútbol. «El fútbol es una industria tremendamente competitiva, imagen de España y define bien su reputación. Esos deportistas suelen tener sus asesores y cuando vienen a España les queremos ayudar a hacer las cosas bien. La competitividad de la industria del deporte a nivel mundial puede hacer que haya un concepto negativo sobre la fiscalidad en España, que creo que puede afectar de forma negativa a la atracción de los deportistas hacia el fútbol español. Lo que pediría es que seamos consecuentes: que dejemos trabajar a Hacienda y a los jueces», apuntó Senn.

El abogado, durante su intervención en el acto del WSF, pidió a los presentes intentar «sobre todo defender una industria que es muy importante para España, ya que cerca del 2% del PIB de este país proviene del mundo del fútbol por lo que creo que tan mal no se están haciendo las cosas: hay que ver los títulos de los clubes profesionales, la marca España o el trabajo de la Liga, los éxitos de la Federación Española de Fútbol que llegó a ser campeona del mundo... Que existan algunos casos, puntuales que no globales, de algunos deportistas que puedan tener problemas fiscales no da lugar a una idea general de que el mundo del fútbol español tiene un problema global. Es por ello que pido un poco de cautela y dejemos trabajar a la gente», dijo junto al alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez o el presidente de Hewlett Packard Enterprise para España y Portugal, José María de la Torre.

Senn, que lleva el proceso de la inspección fiscal de Cristiano Ronaldo, no quiso después ante los medios incidir en exceso sobre la inspección fiscal recibida por el madridista - al que dijo no conocer- por parte de Hacienda, que tiene «unos criterios diferentes a los del deportista, y el deportista defenderá ante los tribunales y con los abogados del despacho Baker McKenzie su posición». Pidió varias veces esperar que acabe todo el proceso -Cristiano fue citado a declarar el día 31 de julio por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón en calidad de investigado por una acusación de haber defraudado 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014- para «que todo se pueda aclarar» y poder «realizar valoraciones entre todos» en ese momento. Eso sí, deslizó que el futbolista «considera que lo ha hecho bien» y que comprende que Cristiano «esté molesto».

El director del despacho de asesoría a deportistas Senn Ferrero insistió que el tema penal - y ese posible pacto entre el futbolista y el fisco antes de declarar- «es un procedimiento legal que lleva otro despacho de abogados (Baker McKenzie) y sobre el que yo no puedo comentarle. Yo solo he llevado el proceso de inspección para el que me contrataron cuando llegó a España», pero no por recomendación del Real Madrid, donde fue director general. «Hay muchas maneras de que alguien llegue a ser cliente de un despacho de abogados. Llegan desde muchos sitios: compañeros, el famoso boca-oreja que puede funcionar en cualquier lado o de la experiencia que podemos tener con otros clientes. Nos vienen clientes y estamos encantados de atenderles, porque no solo hay que atenderles en los momentos bonitos. Cuando un cliente tiene un problema de una inspección fiscal y aunque no sea tu cliente, viene a buscar ayuda, tienes que estar con ellos», afirmó.

Senn, insistió en «no generalizar» y pensar que «cada caso es diferente», por lo que no se puede hacer paralelismos. «No conozco el caso de Di María, ni el caso Messi, ni muchos otros. Hay que analizarlos, valorarlos y cuando tengamos una situación final, valorémoslo conjuntamente todos. Creo que será bueno, positivo y sobre todo, que esto hará crecer mucho a todos los deportistas y a muchos asesores cuando vienen desde fuera para que las cosas se hagan bien», apuntó antes de recordar que tiene «clientes de otros equipos» en la comentada presetnación del II World Football Summit.