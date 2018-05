El Bernabéu despide una Liga para el olvido con la ilusión en la Champions El Real Madrid juega su último partido como local en una de las temporadas ligueras más flojas que se recuerdan, con el único aliciente del subcampeonato y la mente puesta en Kiev JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 12 mayo 2018, 11:09

Última cita liguera en el Bernabéu esta temporada. El Real Madrid recibe al Celta, pero ni siquiera Zinedine Zidane puede ocultar que la ilusión de la plantilla está depositada en la final de la Champions. «La Liga en lo más dificil, son 38 jornadas, pero la Champions es la hostia y nosotros vamos a jugar la tercera final consecutiva, es muy bonito», señaló de manera efusiva ayer el técnico francés. El aliciente del subcampeonato liguero -el Madrid está a tres puntos del Atlético- no parece suficiente para contrarrestar la inevitable tentación de tener la mente puesta a casi 3.000 kilómetros, en Kiev, donde el Madrid se medirá al Liverpool en su tercera final consecutiva en la máxima competición continental. «Es el último partido de la temporada en nuestro estadio y queremos dar la última alegría a nuestros aficionados ganando el partido porque se lo merecen y vamos darlo todo para ello», afirmó no obstante Zidane en la previa del encuentro.

Al Bernabéu llega un Celta que navega en la mitad de la tabla y que piensa ya en el futuro de algunas piezas clave de la plantilla que podrían hacer las maletas y abandonar Vigo este verano. No obstante, los celtiñas, que no puntúan en el coliseo de Concha Espina desde la temporada 2006/07 y que han caído en sus últimas cinco visitas, recuperan para el partido a Radoja y especialmente a su gran baluarte, un Iago Aspas del que Zidane destaca su condición de internacional español y su gran calidad. Por su parte, el técnico francés apostará de nuevo por algunos de los menos habituales, que naufragaron el miércoles en el Pizjuán y que parecen los grandes señalados de una temporada para olvidar en Liga y Copa. «Nosotros hacemos este trabajo y siendo el Real Madrid tenemos que aceptar las críticas cuando las cosas no se hacen bien. Los que juegan menos han tenido carácter, a lo mejor no nos ha ido bien en la Liga pero la culpa no es solo de los que juegan menos, sino de todos. El primer responsable soy yo, porque no he sabido transmitir la motivación adecuada», ha señalado el técnico francés respecto al papel de esa llamada 'unidad B' que fue clave en el título liguero de la pasada campaña y que esta temporada ha decepcionado totalmente.

Junto a los Achraf, Llorente o Mayoral, Zidane podría introducir a algunos de los pesos pesados como Keylor Navas, Marcelo, Varane, Modric o Kroos. De hecho, el entrenador blanco ya destacó ayer que seguir trabajando igual y afrontar con la motivación necesaria los dos partidos de Liga restantes es «la mejor forma de preparar la final de la Champions». También habrá minutos para Isco, que trabajó ayer al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y vuelve a la convocatoria tras perderse los últimos cuatro partidos por un esguince de hombro. Por su parte, Carvajal prosigue con su proceso y se dejó ver sobre el césped en su trabajo con un recuperador, mientras que Cristiano Ronaldo compaginó trabajo en el interior de las instalaciones con una parte sobre el césped, por lo que ambos jugadores serán baja y el objetivo es que reaparezcan en la última jornada liguera ante el Villarreal.

Será también una nueva prueba para la discutida defensa del Madrid, que esta temporada solo ha dejado su puerta a cero en cinco de los 18 partidos de Liga disputados en el Bernabéu, en los que el equipo blanco ha cedido cuatro empates y dos derrotas, lejos de la solidez como la local de otras temporadas. «No creo que debamos prepararnos específicamente en defensa. Aunque hayamos encajado muchos goles, todo el mundo habla de que el problema es la defensa, pero no lo veo así. Es sólida, estoy contento con ella», zanjó ayer Zidane en este sentido.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Marcelo, Varane, Nacho, Achraf; Llorente, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema o Mayoral.

Celta: Sergio Álvarez; Jonny, Cabral, Sergi Gómez, Hugo Mallo; Lobotka, Jozabed o Hernández, Daniel Wass; Iago Aspas, Brais Méndez y Maxi Gómez.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45 horas.

Televisión. Bein LaLiga.