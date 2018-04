Jornada 31 Cuestión de orgullo en un derbi liguero de 'segundones' Tras dos finales de Champions y otra de Copa en la historia reciente, Real Madrid y Atlético afrontan su cita más descafeinada en años IGNACIO TYLKO Madrid Domingo, 8 abril 2018, 07:20

Después de que el Real Madrid le ganase dos finales de Champions al Atlético, además de unas semifinales y unos cuartos de final en la historia reciente, y de que los rojiblancos conquistasen con Simeone una Copa del Rey en feudo enemigo, el derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu se presenta tan descafeinado como una batalla entre 'segundones' en la gran competición doméstica. Están en juego el orgullo de acabar subcampeón de Liga, aunque los del Metropolitano aún sueñan con poder presionar al Barça, las pugnas individuales entre estrellas como Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, que podría disputar su último derbi madrileño igual que el galés Gareth Bale en el otro bando, pero no asuntos trascendentes.

Si el Madrid manda claramente en Europa, en su compatición fetiche, Simeone devolvió a escena los argumentos de los grandes derbis y tiñó de rojiblanco los de la Liga. Una batalla histórica que se traslada a la grada, donde las aficiones rivalizan en cánticos acerca de quién manda en la capital. Aunque el Madrid es el equipo que más veces le ha ganado a su enemigo capitalino en la historia de la Liga (86 de los 161 derbis disputados), sólo se impuso en uno de los nueve últimos enfrentamientos ligueros (el 0-3 de noviembre de 2016 en el Calderón).

El equipo de Zidane se presenta con dos días más de descanso y la «mejor plantilla» del mundo, pero el de Simeone lleva cuatro temporadas ligueras sin perder ante su eterno rival en el Bernabéu y aún sueña con presionar al Barça

De los cuatro últimos derbis disputados en el Bernabéu, además, el Madrid no ha ganado ninguno: ha empatado una vez y ha perdido tres. Este domingo, en horario de primera sesión de tarde, Zidane buscará su primera victoria en casa ante los colchoneros, los primeros en derrotarle como técnico, y el público del Bernabéu espera ansioso a Cristiano Ronaldo para homenajearle después de esa chilena de leyenda que puso en pie al Juventus Stadium.

Igual que el Madrid se presenta pletórico tras el 0-3 a la 'vecchia signora' que dejó más que encarrilado su pase a semifinales de la Champions, el Atlético se revitalizó con un 2-0 ante el Sporting de Portugal que despeja su camino hacia la penúltima ronda en la Liga Europa, un consuelo para un club que sueña año tras año con la 'orejona'. Poseedor de «la mejor plantilla del mundo», según puso de relieve este sábado su colega Simeone, Zidane puede rotar cuanto quiera pero no en defensa por las lesiones de Nacho y a última hora Vallejo, que se perfilaba como titular porque Varane está renqueante. Encima los blancos han disfrutado de dos días más de descanso, un hecho objetivo que según el Cholo nunca puede servir de excusa en caso de derrota, y menos en un derbi.

«Estamos concentrados en el partido que tenemos. Estamos en un momento bueno y lo que queremos es seguir con esta buena situación», insistió Zidane en la previa. Aunque una eventual victoria de su equipo podría hacer que el 6 de mayo los blancos visiten en el Camp Nou a un Barça ya campeón, Zizou avanzó que no habrá pasillo a los azulgrana: «No me lo preguntéis más porque es una decisión mía. El Barça lo rompió». Venganza por el hecho de que los culés no homenajearon a los blancos en el clásico de Navidad, tras el Mundialito.

Éxtasis de Cristiano

Zidane podría apostar por las extremos y brindar la titularidad en suplentes de lujo en Turín como Lucas Vázquez, Marco Asensio y Gareth Bale, muy quemado por su situación aunque su técnico insista en que es y será importante, e intuya que seguirá el curso que viene en el Madrid. Pero el galés ni celebró el antológico gol de CR7 en Turín.

Un equipo que podría dejar fuera a Benzema, Isco, Modric y quizá hasta Varane sin resentirse, es un lujo inalcanzable para cualquiera. Sí estará Cristiano, que descansa más con Zizou que con Mourinho, Benítez y Ancelotti juntos. En pleno éxtasis goleador, el portugués pretende alcanzar a Leo Messi y acabar 'pichichi'. También ser el autor del tanto 500 de la historia de los derbis madrileños en el torneo de la regularidad. Enfrente, el esloveno Jan Oblak no se aparta de su reto de ser el portero menos goleado, con 14 en 30 partidos hasta el momento.

Simeone presumió el sábado de que los suyos son «mejores» y «más regulares» en Liga. Aunque lo más realista es pensar en consolidar un segundo puesto, afirma que nunca quiere mirar por el retrovisor sino hacia adelante. «No pienso en otra cosa que en seguir acercándonos al líder. Soy así de entusiasta», proclamó el Cholo, que poco tiene para rotar tras las marchas en invierno de Augusto Fernández, Nico Gaitán y Yannick Carrasco, y las lesiones de Filipe Luis y José María Giménez que dejan la zaga bajo mínimos. Sí entró en la lista el croata Vrsaljko. Vitolo podría ser la gran sorpresa, ya que según el 'profe' Ortega, preparador físico del Atlético, hizo un entrenamiento «espectacular» el viernes.

Vuelve Diego Costa al Bernabéu para «pelearse» con su amigo Sergio Ramos y Griezmann no para de golear en sus últimos cuatro choques. Sus 13 victorias en los últimos 15 partidos oficiales y sus 15 porterías a cero en los 21 duelos más recientes, son avales para el correoso Atlético. Aunque pierda, le quedaría el consuelo de seguir segundo.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Bale y Cristiano Ronaldo.

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Saúl, Gabi, Thomas, Koke, Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán).

Hora: 16:15 h. Santiago Bernabéu.

TV: beIN LaLiga.