Jornada 2 Las Palmas y Atlético, obligados a ganar Los insulares perdieron en la primera jornada mientras que los rojiblancos sólo sacaron un punto en su estreno ante el Girona

El Atlético busca su primera victoria de la Liga y la número 200 de Diego Pablo Simeone desde que es el entrenador de los colchoneros. Tras el pinchazo ante el Girona en la jornada inaugural, los rojiblancos están obligados a sumar los tres puntos para evitar alejarse de los favoritos y que empiecen las alarmas en un equipo que no ha podido reforzarse en el mercado de invierno. El técnico del Atlético avisó del peligro que tendrán ante Las Palmas por el "entusiasmo que despierta arrancar la temporada como local para ellos. Las Palmas nos exigirá el máximo", recordó.

El morbo del partido no será tal después de que Las Palmas confirmara que Vitolo, que a partir del mes de enero jugará en el Atlético, no estará en el choque. Una preocupación menos para Simeone, que tendrá la baja obligada de Antoine Griezmann -tras su expulsión en Girona- y la duda de Filipe Luis, que aunque viaja no se sabrá hasta última hora si jugará como titular. Tras la pobre imagen ofrecida en la primera jornada, el técnico argentino sólo cambiará los dos jugadores de ataque, Griezmann por obligación y Fernando Torres por decisión técnica. Será una nueva oportunidad para Luciano Vietto y Ángel Correa, que como desveló el técnico "debe dar un paso adelante".

"Ángel es una ilusión continua. Estamos todos esperando que logre regularizarse en el tiempo porque es un futbolista que te logra cambiar los partidos y eso es algo que no lo tienen todos los jugadores". Simeone reconoció que conseguir esa regularidad del argentino es "un desafío nuestro en el club". El delantero, que logró el primer gol ante el Girona y propició la falta que dio origen al segundo puede estar ante su año. Así lo cree Simeone: "Lo hemos hablado con él en la pretemporada y es un año importante para él, debe dar un paso más, ojalá que logre tener la regularidad en un partido de 90' minutos, ya sabemos que es determinante cuando entra en un partido".

Por su parte, Manolo Márquez, técnico de Las Palmas, apostará por el mismo sistema de juego de la primera jornada, a pesar de la derrota que sufrieron en Valencia. En la isla saebn de la importancia del choque y de lo que supondría no sumar los tres puntos, por lo que todo lo que no sea ganar no entra en las quinielas.

El entrenador no podrá contar con Vitolo ni con el sancionado Halilovic, que fue expulsado en Mestalla, pero recupera a Hernán Santana y cuenta con varias alternativas para montar el centro del campo, además del recién llegado Samper, cedido por el Barcelona.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola, Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano, Hernán, Viera, Fabio, Araujo, Tana y Calleri.

Atlético: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas o Filipe, Gabi, Saúl, Carrasco, Koke, Vietto y Correa.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.15 (hora insular).