FC Barcelona En Niza alucinan con los bandazos del Barça por Seri El futbolista del Niza Jean Michael Seri. / Efe La directiva azulgrana pactó el fichaje el fin de semana pero se retractó cuando jugador, agente y club francés esperaban el anuncio. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Mónaco Miércoles, 23 agosto 2017, 14:48

Volantazo de última hora del Fútbol Club Barcelona por Jean Michael Seri. Durante meses, el club negó que le interesase el africano estuviese en la agenda de Robert Fernández, centrado en incorporar inicialmente a Marco Verrati, pero sorprendentemente en las últimas semanas, al ganar peso Pep Segura, manager deportivo, negoció con el agente del futbolista, Óscar Damiani, que viajó a Barcelona para definir la salida del jugador tras el partido de previa de Champions contra el Nápoles. Era una operación aparentemente sencilla, el jugador tenía fijado un precio con el Niza para su traspaso (40 millones, a modo de cláusula de rescisión) y era su sueño de infancia ser azulgrana. El acuerdo contractual fue rápido, cuatro años y una mejora sensible respecto a lo que venía cobrando en el club francés. Por respeto, el anuncio sería después del encuentro continental de la ronda previa de Liga de Campeones; algo que no impedía al centrocampista jugar desde la fase de grupos con el Barcelona.

Entonces, tras el partido el técnico del Niza, Lucien Favre, no aclaró nada sobre su traspaso. "No sé si el jugador seguirá con nosotros”, dijo sin aclarar si estaba enfadado por el asunto o era verdad que Joshua Guilavogui, ex del Atlético y ahora en el Wolfsburgo, podía sustituirle.

Minutos después compareció el propio Seri, que actúa como comunitario usando pasaporte francés, y sorprendió con sus respuestas. "No, no fue mi último partido con el Niza, estaré en Amiens el sábado en el partido de Ligue 1", explicó antes de aclarar que desconocía si el acuerdo se iba a anunciar antes del sorteo de la fase de grupos en Mónaco. "No sé mucho, le dije a todo el mundo que me dejara concentrarme en el objetivo, que hoy era la Liga de Campeones y luego ya se verá si me voy o me quedo", dijo el futbolista, cuyo entorno cuenta está muy tocado tras el volantazo de última hora.

Fue en ese momento cuando se supo que horas antes los responsables técnicos del Barcelona habían cambiado de idea, tras una consulta final más exhaustiva con los ojeadores que hicieron el primer informe, para decidir no realizar el fichaje del futbolista del Niza que no estuvo brillante en los dos encuentros en ambos encuentros continentales. Un giro totalmente inesperado, ya que incluso el Niza preguntó por la opción de tener cedido algún otro futbolista azulgrana.

El caso recuerda al de Iñigo Martínez, una petición del entrenador en la que se trabajó pero finalmente se produjo un cambio de idea de la dirección deportiva con el fichaje a punto de anunciarse. Ahora, por tanto, el club dedicará sus esfuerzos en tratar de conseguir a Coutinho y Dembélé, por el que Liverpool y Dortmund están pidiendo más de 120 millones de euros.