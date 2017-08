Mercado de fichajes Neymar deposita la cláusula de 222 millones y LaLiga rechaza el pago El organismo presidido por Javier Tebas argumenta que el PSG incumple el 'fair play' financiero de la UEFA ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 3 agosto 2017, 13:37

El serial de la marcha de Neymar al París Saint-Germain amenaza con prolongarse un poco más. Cuando todo indicaba que al brasileño sólo le quedaba un paso para consumar su deseo de vestir la camiseta del conjunto galo, LaLiga se ha encargado de añadir un nuevo y enrevesado episodio al largo culebrón que está marcando las dos últimas semanas en el ámbito futbolístico. El organismo presidido por Javier Tebas ha consumado su amenaza y ha rechazado el pago de los 222 millones de euros estipulados por la cláusula de rescisión que figura en el contrato que el paulista rubricó hace apenas un año y por el que ampliaba su vinculación con el Barça hasta 2021 con una suculenta mejora de sus condiciones salariales, hasta 25 millones de euros anuales.

Cuatro representantes de Neymar, entre los que figuraba Juan de Dios Crespo, abogado experto en Derecho deportivo que ya logró dejar sin efecto recientemente la sanción de cuatro partidos que la FIFA había impuesto a Leo Messi por insultar al árbitro durante un partido de la selección argentina, acudieron este jueves por la mañana a la sede de LaLiga para abonar los 222 millones que cuesta la libertad del delantero brasileño y que el Barça exige en su integridad para dejarle marchar al cuadro parisino. Pero el organismo ha cumplido con la advertencia que realizó la víspera Tebas y ha rechazado el pago, alegando que el PSG estaría incumpliendo las normas del 'fair play' financiero de la UEFA.

"Podemos confirmar que los representantes legales del jugador han acudido a LaLiga a depositar la cláusula y que ésta ha sido rechazada", ha señalado un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

Neymar retrasa su viaje a París

"No aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a LaLiga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas y leyes" del 'fair play' financiero, dijo Tebas el miércoles en una entrevista concedida al diario 'As'. El presidente de LaLiga manifestó además la intención de la patronal de denunciar al PSG por no respetar las normas de control económico de los clubes europeos.

Neymar se despidió el miércoles de sus compañeros del Barça y comunicó a la directiva su intención de abandonar el club. Sin embargo, la entidad blaugrana hizo público un comunicado en el que remitía al jugador al pago "en su totalidad" de los 222 millones de euros de la cláusula para dejarle salir.

La inflexibilidad del Barça responde al profundo enfado de la directiva con el modo en que Neymar y su padre y representante han conducido la situación. El club azulgrana se siente engañado y traicionado por el delantero, al que incorporó en 2013 procedente del Santos y tras vencer en la puja al Real Madrid. Un enfado que se reflejó en la rapidez con la que la entidad catalana borró cualquier rastro de Neymar en la publicidad que figura en los exteriores del Camp Nou.

La decisión de LaLiga de no aceptar el pago de la cláusula de Neymar entorpece su llegada al PSG pero todo apunta a que ésta acabará consumándose. Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado ya su inminente llegada, valorándola como una muestra del atractivo que ofrece su país.

Los representantes de Neymar podrían acudir ahora a la FIFA para explicar al organismo la situación y solicitar el transfer provisional del futbolista, que ya pasó ayer por la tarde el reconocimiento médico con el PSG en Oporto, algo que añadió aún leña al fuego de la cólera azulgrana, al haberle dado permiso el Barça para ausentarse del entrenamiento del miércoles a fin de que resolviese su futuro pero no para efectuar ese trámite previo a cualquier fichaje.

La intención del PSG es presentar cuanto antes al futbolista sobre el que está llamado a moverse un equipo que el año pasado incumplió sus objetivos al quedar segundo en la Ligue 1 y resultar apeado por el Barça en octavos de la Champions tras una histórica remontada en el Camp Nou conducida previsamente por Neymar. La prensa francesa había avanzado ayer que el brasileño aterrizaría este jueves en París y que el viernes firmaría su nuevo contrato, que tendrá una duración de cinco temporadas, en cada una de las cuales percibirá el futbolista unos 30 millones de euros. Pero la cadena BFM TV sostiene que el viaje se ha retrasado hasta el viernes ante la necesidad de Neymar de cerrar "algunos detalles logísticos y familiares en Barcelona", lo que no habría cambiado los planes del PSG de presentarlo mañana mismo.