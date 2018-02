Real Madrid Modric y Marcelo sufren sendas lesiones musculares en el bíceps femoral de la pierna derecha Marcelo se lesionó ante el Betis. / Efe El centrocampista y el lateral están pendientes de evolución y se desconoce el tiempo de baja COLPISA Madrid Martes, 20 febrero 2018, 15:26

Malas noticias para el Real Madrid. Modric y Marcelo sufren sendas lesiones musculares en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha informado el Real Madrid. Mientras que el lateral brasileño tuvo que retirrs en el aprtido ante el Betis con molestias, el centrocampista croata no se entrenó en la mañana de este martes con el resto de sus compañeros.

El propio Zidane, en la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Leganés confirmó que Modric "se había resentido en el isquio". "Creo que es poca cosa", añadió Zidane, que espera recuperar cuanto antes a una de sus piezas claves.

Tanto Modric como Marcelo están pendientes de evolución y el objetivo de ambos es llegar al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG en París. El técnico insistió en que tiene "fe en toda la gente que trabaja aquí, los 'fisios', doctores, para que vuelva rápido con nosotros, nada más".

Modric y Marcelo se han unido en la enfermería blanca el alemán Toni Kroos que sufrió un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda en el partido de ida de la Liga de Campeones que acabó con la victoria del Real Madrid sobre el París SG por 3-1. "Me molesta ver a 3 o 4 jugadores fuera, como siempre, no me gustan los lesionados, pero lo que me toca. Espero que sea poco para estos jugadores, vamos a ver si es cuatro o cinco días, o siete, espero que sea poco", afirmó Zidane.