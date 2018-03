Atlético Filipe Luis sufre fractura de peroné Filipe Luis se retira en camilla en el partido ante el Lokomotiv. / Reuters El rojiblanco recibió un fuerte golpe de Éder y dice adiós a la temporada y posiblemente al Mundial JAVIER VARELA Madrid Viernes, 16 marzo 2018, 10:48

Se confirmaron los peores augurios para Filipe Luis y el Atlético. El lateral brasileño sufre una fractura de peroné según han confirmado las pruebas efectuadas esta misma mañana por los servicios médicos del conjunto rojiblanco. El futbolista, que se tuvo que retirar en el partido ante el Lokomotiv tras sufrir un fuerte golpe en la pierna izquierda tras un disparo de Éder, salió del estadio ayudado por muletas.

El parte médico reza así: "Filipe Luis se ha sometido a unas pruebas radiológicas, nada más llegar a Madrid, que han confirmado que sufre 'una fractura del peroné de su pierna izquierda'. Nuestro jugador tuvo que ser retirado en camilla en la segunda mitad al sufrir un fuerte traumatismo en su pierna izquierda al despejar un intento de disparo de Éder. Lucas Hernández tuvo que entrar en su lugar".

Una vez conocido el diagnóstico, ahora hay que ver qué tipo de recuperación se llevará a cabo, que dependerá de cómo sea la fractura. Si es sin desplazamiento, algo que el club aún no ha confirmado en su parte médico, la reducción de la fractura sería ortopédica mediante la colocación de una escayola, lo que le haría estar de baja entre seis y ocho semanas.

En el peor de los casos, que se daría si la fractura es con desplazamiento, sería necesario que el brasileño pasara por el quirófano para colocarle unos clavos o unas placas. Cuando el hueso estuviera soldado, habría que hacer una revisión para ver si es necesaria una nueva cirugía, lo que alargaría los plazos de recuperación en como mínimo un mes más.

Filipe Luis ha dicho adiós a lo que resta de temporada y en el caso de no tener desplazamiento podría llegar al Mundial de Rusia que iba a disputar con Brasil, aunque dependerá de lo que diga el diagnóstico final.

¿Fichará el Atlético?

Con la baja de Filipe Luis, la plantilla del Atlético, que ya se había quedado corta tras la marcha de Augusto, Gaitán y Carrasco en el mercado de invierno, se queda con un efectivo menos. En la actualidad, Simeone cuenta con 16 jugadores de campo y dos porteros. Esta situación podría hacer que el conjunto rojiblanco se planteara fichar a un lateral para sustituir al brasileño, pero debería demostrar que se trata de una lesión de larga duración.

Pero en caso de conseguirlo, provocaría que no podría contar con Filipe para las primeras jornadas de la próxima temporada, ya que si se da de baja la ficha de un jugador por una lesión grave no puede volver a la competición hasta cinco meses después, por lo que se le podría inscribir pero no tramitar su licencia federativa hasta pasado ese plazo.

Eso sí, en caso de que quiera incorporar a un jugador tendría que ser de la Liga española.