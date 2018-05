Dimisión Los jugadores, agradecidos y tocados por el adiós de Zidane La plantilla del Real Madrid mantea a Zidane en la celebración de la 'decimotercera'. / Víctor de los Reyes (Efe) En el vestuario madridista cayó como una bomba la dimisión RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 31 mayo 2018, 18:34

Los futbolistas estaban afectados. No se lo esperaban. Su relación con el míster era buena. No sólo los pesos pesados y veteranos. también con los que no jugaban tanto. Se había ganado el corazón de la caseta y por ello, las redes sociales se llenaron de cariñosos mensajes de despedida con fotos de Zizou.

«Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid», escribió Ramos.

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadridpic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 de mayo de 2018

Su compañero en defensa y la selección, Dani Carvajal también mostró su gratitud. «Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff. He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo».

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.

He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane#GraciasZizoupic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 31 de mayo de 2018

Otro de los mundialistas españoles, Marco Asensio, siguió ese discurso. «Gracias por todo lo que has hecho por mi y por el equipo. Ha sido un honor poder ganar contigo y aprender de ti durante estas dos temporadas. Te deseo lo mejor Míster».

Gracias por todo lo que has hecho por mi y por el equipo. Ha sido un honor poder ganar contigo y aprender de ti durante estas dos temporadas. Te deseo lo mejor Míster. pic.twitter.com/anUoYMKGWU — Marco Asensio (@marcoasensio10) 31 de mayo de 2018

Más breves fueron Isco o Cristiano. pero igual de emotivos. «Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo», reconoció el luso junto a una foto de ambos sonrientes mientras que Isco afirmó que para él fue «un honor trabajar contigo, aprender cada día y ganar todos juntos porque has conseguido hacer de este equipo algo histórico.. Te deseo lo mejor».

zidane , ha sido un honor trabajar contigo,… https://t.co/CBi8cKVGC7 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 31 de mayo de 2018

Ahora está por ver cómo es recibido el próximo inquilino. No será fácil su tarea, algo de lo que puede dar fe un rafa Benítez que vino a sustituir a Carlo Ancelotti. Su método no enganchó. Si lo hizo el de Zidane, que eligió irse después de hacer historia con su tercera 'orejona' consecutiva.