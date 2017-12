Betis Joaquín: «Quiero ser uno más, sumar y que al final veamos un Betis grande» Joaquín, durante el acto de renovación. / EFE El portuense acumula 335 partidos oficiales en ocho temporadas con el primer equipo bético (2000-06 y 2015-17), tras pasar también por el Valencia, Málaga y Fiorentina Viernes, 29 diciembre 2017, 17:56

El extremo del Real Betis Joaquín Sánchez afirmó este viernes en la presentación de su ampliación de contrato con su club de siempre, hasta junio de 2020, que quiere «ser uno más, sumar y que al final» se vea «un Betis grande».

Joaquín, de 36 años y que no pudo evitar emocionarse al principio de su comparecencia en la sala de prensa del Benito Villamarín, dijo que trabajan «para ver a un Betis entre los mejores» y que ése es su «objetivo», y recordó que es algo que él ya ha «vivido», desde su debut con 19 años con el primer equipo, y quiere «volver a vivir».

«Nunca se dice que un contrato es el último», dijo el portuense, que expresó su gratitud «al club, al presidente», Ángel Haro, al director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer -ambos presentes en el acto-, «a los compañeros, al cuerpo técnico», a su familia y «a lo que significa el Betis en todos los sentidos».

El capitán del Betis, que llegó a la cantera verdiblanca a los 16 años y tres años después debutó en el primer equipo en 2000, indicó que sigue «disfrutando» de lo que calificó como su «vida».

«Llegué siendo un chaval, he aprendido a amar, a disfrutar, a llorar. Muchos valores con los que me siento identificado. El Betis es lo que más se parece a la vida. Estoy contento por seguir defendiendo estos colores. Me dicen que no me retire nunca, porque luego esto se echa de menos», recalcó.

«Orgulloso de vivir un día así», deseó que «2018 traiga mucha salud y se cumplan los sueños», y aseguró que siente «lo mismo» que cuando llegó al Betis, «un afortunado en todos los sentidos», y que en sus primeros años vivió «años maravillosos» con Serra y eso «es algo que no se olvida».

Joaquín acumula ya 335 partidos oficiales en ocho temporadas con el primer equipo bético (2000-06 y 2015-17), tras pasar también por el Valencia (2006-11), Málaga (2011-13) y Fiorentina (2013-15), y subrayó que mira al presente «con ilusión y optimismo para estar contento de seguir trabajando».

«Habrá años para fortalecer este club gracias a la estabilidad para aspirar a todo lo que nos merecemos. Siempre se sueña por lo alto. Tenemos retos importantes, hay estabilidad para sumar y crecer. El barco ha salido y hay que buscar el rumbo para pescar con alegría», resaltó el extremo, 51 veces internacional con España.

Recién convertido en accionista importante del club tras invertir algo más de un millón de euros en acciones, señaló que cuando ha expresado su deseo de ser presidente lo ha hecho «sin maldad» y que «si hace falta», lo será, aunque lo que desea es «seguir vinculado» al Betis, al que volvió «pensando en disfrutar» de sus últimos años.

«Me siento orgulloso de renovar en el club de mi vida. Estar ahí me mantiene vivo. Me tiré de cabeza a por las acciones, vi que así podía devolver lo que el Betis me ha dado. Siempre he sido conocido por el Joaquín del Betis y estoy contento por estar en este club para lo que necesite», afirmó Joaquín, que pidió tres años más y, tras haber renovado por dos, estará «mientras siga disfrutando».

Por su parte, Haro aseveró que «la negociación ha sido muy fácil, porque él quería seguir y nosotros lo mismo», dijo. Además, afirmó que, como ya lo calificó Serra, «es un hijo del Betis y estará jugando siempre que se sienta útil». Serra consideró la ampliación de contrato de Joaquín «un momento especial» y «un día grande para el beticismo», pues «son figuras que sobresalen y duran», lo que ha hecho «perdurará años y años», «es un ejemplo» y, además, les «sorprende cada día» por su actitud.