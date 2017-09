Jornada 5 Sergio Ramos: «Es un comienzo jodido, hay que hacer autocrítica» Sergio Ramos pugna por un balón. / Reuters El capitán del Real Madrid defiende que el equipo hizo todo lo posible por ganar pero «el balón no ha querido entrar» I. T. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:10

"Es cierto que es un comienzo jodido, para preopuparte, porque es raro ver que esos tres partidos en casa no se ganan". Con estas palabras resumió Sergio Ramos el varapalo sufrido por el Real Madrid con su derrota ante el Betis en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga disputado en el Santiago Bernabéu. Pero el capitán de los blancos no se quedó ahí, sino que reconoció la necesidad de hacer "autocrítica". "Se puede mejorar el fútbol que estamos haciendo, sobre todo aquí", abundó tras el tercer tropiezo consecutivo de su equipo como local.

Reconoció el sevillano que el Real Madrid pudo ser víctima de la premura con que quiso conducirse para marcar. "Es cierto que cuando se van acabando los minutos y ves que el gol no llega, no sé si ansiedad, pero te entran las prisas", asumió. "El equipo ha hecho todo lo posible, ha dado la cara, se han generado ocasiones, pero el balón no ha querido entrar. Hoy es de esos días que no ha habido puntería de cara a gol. Quizás otros días te vas con un tres o un cuatro a cero; hoy no ha sido así", agregó.

Fue interpelado Sergio Ramos por la desconfiguración del dibujo del Real Madrid con los cambios acometidos por Zidane. "Eran cambios que estaban hechos. Ha surgido la lesión de Marcelo y nos hemos adaptado como hemos podido", señaló. "No soy quién para decidir quién sale y quién no. Hay veces en que salen bien los cambios, otras no, para eso está el míster", zanjó.

Como el técnico galo, Sergio Ramos también apeló a la tranquilidad pese a los 7 puntos de desventaja respecto al Barça. "Ahora sólo queda seguir trabajando, seguir confiando en nosotros, mantener la calma y estar unidos. Tenemos una gran plantilla a pesar de las bajas que estamos sufriendo", apuntó, efectuando un llamamiento a "pasar página cuanto antes" y pensar en el siguiente choque. "Yo prefiero pasar el bache a principio de temporada y llegar bien al último tramo que es cuando se cuece lo bueno", remarcó.

Fue preguntado por último el camero por las palabras de su compañero Casemiro, que dijo que quizás su equipo debió evitar males mayores no yéndose tan a la desesperada a por la victoria. "Respeto la opinión de todo el mundo. A mí me gusta ganar siempre y tenemos quedarle también importancia a un partido ante nuestra afición, ante nuestro estadio", comentó al respecto.

Isco: «Confío a muerte en este equipo»

El malagueño Isco Alarcón resumió el sentir de la plantilla del Real Madrid tras el varapalo. Reconoció que las cosas no están saliendo como el curso pasado, pero advirtió que la Liga acaba de empezar y que hay tiempo de sobra para la reacción.

"Parece que en casa nos cuesta más generar fútbol y materializar las ocasiones, pero hay tiempo para revertir esta situación. Lo más importante ahora es estar tranquilos y seguir siendo una piña. Confío a muerte en este equipo y hay que mejorar quizá la ansiedad con la que jugamos", resumió el malagueño.

Casemiro: «Tenemos que tener cabeza»

Parecida la opinión de Casemiro, quien también habló a la necesidad de jugar con más cabeza en momentos puntuales de los partidos. "Estamos trabajando bien. Esta plantilla es la misma que ha ganado todo y seguimos en la línea”, afirmó el mediocentro brasileño.

¿La causa? “El empate aquí en casa no nos vale. Tenemos que tener cabeza. A lo mejor un punto hoy aquí sería mejor que la derrota. Me quedo con la pelea”, afirmó.

¿El Barça a siete puntos? “No tenemos que pensar en el Barça, tenemos que seguir haciendo lo nuestro”.