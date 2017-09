Real Madrid Florentino Pérez: «El estamento arbitral es claramente mejorable» Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / Afp El presidente blanco desvela que «la renovación de Isco está cerrada y se anunciará en breve» COLPISA Madrid Viernes, 8 septiembre 2017, 13:24

"El estamento arbitral es claramente mejorable y a veces no está a la altura, como sucedió en el Madrid-Barcelona". Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló claro y sin pelos en la lengua de los árbitros en España. No fue de lo único que lo hizo, ya que también aparecieron nombres como el de Isco, Cristiano, Mbappé o Casillas.

"Nunca he hablado mal de los árbitros", señaló en Cadena Ser, en el programa 'El Larguero'. "Yo a Larrea no le he dicho que los árbitros traten mal al Madrid. Lo que digo es que no tenía sentido que se hablara del árbitro después de un partido tan grande como el Barça-Madrid. Hay que hacer un reglamento en el que el infractor sea castigado, porque aquí pasa que un jugador engaña al árbitro y no le pasa nada ni al jugador ni al árbitro". El presidente blanco fue más allá al señalar que "todo el que se equivoca debe ser sancionado, por el bien del fútbol. No es normal que a un jugador le metan cinco partidos y a los demás, nada". em clara alusión a la sanción que recibió Cristiano Ronaldo tras el empujón al árbitro en el partido de ida de la Supercopa de España.

Una de las posibles soluciones para ayudar a los árbitros es el VAR, algo que Florentino Pérez considera "fundamental". "Estoy a favor de la tecnología, sin ninguna duda. Ahora es un momento para dar un cambio en lo que es en la transparencia en el fútbol", añadió. Para el presidente blanco es vital "formar bien a los árbitros y poner árbitros importantes en partidos importantes, no a árbitros jóvenes. Si tenemos a los dos mejores equipos del mundo en la Liga, hay que estar a la altura".

Otro de los nombres propios de sus palabras fue el de Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid, es el máximo responsable del "momento que estamos viviendo, una época que no vivíamos y tiene una gran importancia, por no decir total". El presidente del Real Madrid se deshizo en elogios hacia el francés, del que dijo que "es de una integridad terrible, los jugadores saben que es una persona muy justa. Nunca me ha pedido un aumento. Ni cuando le fichamos de la Juve me habló de dinero".

Además, Florentino Pérez considera que Zidane es un modelo porque "su fichaje en 2001 fue estratégico, era el jugador clave. Pasamos de perder dinero a ganar dinero y asistimos a un fútbol elegante y precioso. Y ahora encontramos un entrenador acorde a lo que queríamos. Zidane conoce el vestuario, el club... Nos ha dado como entrenador un salto cualitativo".

Defiende a Cristiano

La posible marcha o deseo de Cristiano Ronaldo de abandonar el club fue uno de los temas del verano, algo que Florentino Péerz confesó desconocer. "Yo no sé lo que pasó. Ahí salió una información de 'A Bola'. "Él estaba enfadado por el tema fiscal, pero no me llegó a decir que se quisiera marchar. Él ha dicho que está muy contento aquí. Todo quedó en el olvido, él se fue de vacaciones... En Mónaco lo dejó muy claro, que él es feliz en el Real Madrid".

El máximo responsable del Real Madrid hizo una defensa a ultranza de su jugador franquicia. "La información que tengo es que no ha habido nada de Cristiano que pueda constituir delito. Todos tienen la obligación de pagar a Hacienda, pero Cristiano vino con la misma estructura que tenía en Inglaterra. Y no ha ocultado nada, así que no hay delito. A veces cuando cambias de país hay otros criterios, pero ya veremos. Será un tema largo, habrá tiempo de ver qué ha pasado". Y quiso zanjar el tema recordando que "lo que pasa es que Cristiano es el mejor jugador del mundo y todo tiene gran trascendencia".

Dos de los jugadores de moda del Real Madrid son Isco y Asensio. El primero, en plena negociación para su renovación, parece que seguirá vestido de blanco muchos años, a tenor de las palabras de Florentino Pérez. "Isco vino aquí muy jovencito y no ha hecho más que mejorar. Lo que pensábamos que íbamos a llegar a ser lo está siendo. Su renovación la vamos a anunciar en breve, en los próximos días. Su renovación está cerrada. Si hubiera hecho caso a los que hace dos años decían que había que vender a Isco, ahora tendríamos una desgracia".

Y de Asensio, la última perla del Real Madrid, Florentino Pérez fue rotundo: "No se iría del Real Madrid ni aunque tuviera una cláusula de 10 millones, porque es muy feliz aquí. Es un grandísimo jugador". "Está perfectamente atado en el Real Madrid y él está muy feliz aquí", señaló cerrando cualquier atisbo de marcha.

"¿La BBC? Manda Zidane"

Tanto Isco como Bale pueden provocar que la conocida como BBC, formada por Bale, Benzema y Cristiano pierda la titularidad, algo en lo que Florentino Pérez no se mete: "Manda Zidane y unas veces juega la BBC y otras veces no". Gareth Bale, uno de los integrantes de ese tridente, sonó como posible salida en el mercado de verano, algo que niega el presidente: "Bale es uno de los grandes jugadores que tenemos y estamos muy contentos con él. No ha habido ofertas por él y Mourinho lo que dijo lo dijo de manera simpática. Ahora todos son intransferibles y hasta dentro un año veremos qué pasa. Yo no sé lo que pasará el año que viene, como no lo sabe nadie. Ha ganado muchos títulos, ha contribuido en dos o tres finales de la Champions, en una Copa en Valencia... Ha tenido un protagonismo importante". Además, defensió al galés porque cree que "el año pasado tuvo una lesión importante en los tendones, que fue una fatalidad, y el problema ahora es que meterse con Bale es un deporte. No sé si por meterse con Bale o conmigo".

Por último, habló sobre las nuevas cifras que se mueven en el marcado y la explosión que ha provocado el fichaje de Neymar por parte del PSG a cambio de 222 millones. "Un jugador por 180 o 200 millones se puede comprar, pero en el momento actual nos perturbaría más que ayudaría. Si traemos algo que puede perturbar el ambiente del vestuario no sería bueno". Además, habló de Mbappé, que pareció estar muy cerca del Santiago Bernabéu: "El optó por el PSG porque nació en París. Hablamos, pero no sé si era el momento de traerlo ahora y perturbar el ambiente del vestuario... Al final se produjo algo normal, que Mbappé es de París y le quiso el PSG...".

Precisamente, la llegada de Neymar y Mbappé al conjunto parisino ha provocado una investigación por parte de la UEFA para saber si el PSG ha incumplido el Fair Play financiero: "Creo que hay unas normas y que hay que cumplirlas. No veo mal que el dinero que venga al fútbol de otras partes del mundo sea bienvenido. De momento podemos competir contra esas fortunas. Estamos llegando a unos altos niveles de competitividad y eso es bueno para el fútbol".