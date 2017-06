Tribunales La Fiscalía acepta sustituir la condena a Messi por 504.000 euros El padre del jugador argentino, castigado con medio año menos de prision, deberá abonar otros 360.000 euros AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 23 junio 2017, 19:01

Al haber sido condenado a una pena inferior a los dos años y carecer de antecedentes, Leo Messi no iba a ingresar en prisión por haber defraudado a Hacienda, pero la Fiscalía ha aceptado que el jugador argentino pague una multa de 504.000 euros para evitar la cárcel. A la espera de la resolución definitiva de la Audiencia de Barcelona, el padre del futbolista del club azulgrana, Jorge Horacio Messi, deberá abonar otros 360.000 euros, según acordó este viernes la Fiscalía, que justifica que ambos son «delincuentes primarios» y han pagado ya en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha aceptado sustituir la condena de 21 meses de cárcel impuesta a Leo Messi por una sanción económica de 400 euros diarios, al igual que la de 15 meses al padre del futbolista por la misma cantidad. Dado que la normativa establece que cada día de pena de prisión se sustituya por dos cuotas de multa, la cantidad que reclama la Fiscalía a Messi es por tanto de 504.000 euros.

En el supuesto de que no se acordara la sustitución de prisión por multa, la Fiscalía tampoco se opone a la suspensión de las respectivas penas durante tres años, por no tener ninguno de ellos antecedentes penales y no haber sido condenados a más de dos años. Messi defraudó 4,1 millones de euros durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por ello fue castigado por la Audiencia de Barcelona a 21 meses, medio año más que su padre, a quien el Tribunal Supremo aplicó el atenuante de reparación del daño. Jorge Horacio Messi fue considerado cooperador necesario de tres delitos de fraude fiscal cometidos por el futbolista azulgrana. El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de mayo la pena impuesta a Messi, y tanto los abogados del jugador como los de su progenitor reclamaron el jueves a la Audiencia que se sustituyan sus condenas por una multa, o subsidiariamente, que quede en suspenso su entrada en prisión, siempre que el futbolista no vuelva a delinquir.

«No nos oponemos a la sustitución por multa de las respectivas penas de prisión de cada acusado siempre que la cuota diaria sea la máxima, esto es, 400 euros», desveló la Fiscalía, lo que significa que, al tener que abonar dos multas diarias cada uno de ellos, la familia Messi deberá pagar 864.000 euros, después de reingresar a Hacienda el dinero defraudado y haber hecho frente a sendas multas previas. «No hay pendiente de abono cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil», recordó la Fiscalía de Barcelona. La Audiencia de esta ciudad impuso en su día a Messi una multa de 2,1 millones. El padre también debió pagar anteriormente, según sentencia del Supremo, una multa de 1,4 millones.

Messi y su padre evadieron 4,1 millones de los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen a través de un entramado de sociedades interpuestas y es, junto a su compatiota Javier Mascherano, uno de los dos futbolistas del Barcelona condenado con pena de cárcel por fraude fiscal. En el caso de Mascherano, asumió haber defraudado 1,5 millones y aceptó una condena de un año de cárcel y 800.000 euros de multa. El también argentino Ángel Di María ha seguido esta semana los pasos de Mascherano y ha sido el primer futbolista representando por el agente portugués Jorge Mendes que ha reconocido haber defraudado a Hacienda (1,3 millones de euros en 2012 y 2013, como jugador del Real Madrid), al aceptar 16 meses de cárcel y una multa de 2,2 millones.