Jornada 9 El Madrid, y Benzema, a reconciliarse con el Bernabéu El conjunto blanco no puede permitirse más tropiezos en su estadio si quiere seguir el ritmo de sus rivales JULIÁN ALÍA Madrid Domingo, 22 octubre 2017, 01:10

El Real Madrid busca poner fin este domingo, y de una vez por todas, a la mala racha que arrastra en su propio estadio, donde en cuatro partidos de Liga solo ha sido capaz de conseguir cinco puntos. Lo hará con Karim Benzema como punta, tras la defensa que realizó sobre él su entrenador y compatriota Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Las palabras del exfutbolista inglés Gary Lineker, que considera que el delantero madridista está «sobrevalorado», no sentaron nada bien al técnico blanco, que declaró que eran «una verguenza» y también que confía plenamente en su delantero y las facultades que engloba más allá de su acierto de cara a puerta. Y es que Benzema, que anotó la jornada anterior en el Coliseum ante el Getafe, pero no se mostró acertado entre semana ante el Tottenham, nunca se ha mantenido ajeno a la crítica desde que dejó el Olympique de Lyon rumbo a la capital española.

El francés buscará frente al Eibar mejorar el registro goleador que ostena en la presenta campaña, con dos goles (al Getafe en la Liga y Barcelona en la Supercopa) en casi 600 minutos; mismo promedio que Isco (tres goles en casi 900 minutos) y peor que los de Gareth Bale (tres en 719), Marco Asensio (cuatro en 724), un Dani Ceballos (dos en 111) que se 'encontró' con un doblete ante el Alavés y, por descontado, Cristiano Ronaldo (siete en 661).

Como ya ocurrió ante el Getafe, aunque no el martes en la Champions, no podrá participar en el encuentro Keylor Navas, que dejará su lugar a Kiko Casilla, sumándose a los habituales Gareth Bale, Mateo Kovacic y a Dani Carvajal, cuya baja y los problemas físicos de Raphael Varane obligarán a Zidane a reorganizar una defensa en la que Achraf ya ha disputado tres partidos a pesar de no haber cumplido todavía los 19 años.

Un equipo necesitado

Por su parte, el Eibar, que acumula siete puntos en ocho jornadas y arranca la jornada fuera de la zona de descenso, llega tras cuatro partidos sin ganar. Las tres derrotas y el empate a cero cosechado en el último encuentro frente al Deportivo de la Coruña en Ipurua, lo sitúan en una posición muy delicada que podría enviarlo a la zona roja de la tabla de clasificación tras una jornada tan complicada. Además, este domingo no podrá contar con su defensa central Iván Ramis, que volvió a lesionarse tras caerle encima Florin Andone.

El conjunto armero, que solo ha conseguido anotar tres goles esta temporada, logró sacar adelante los triunfos frente al Málaga y al Leganés. Sin embargo, los diecisiete encajados le han costado duras derrotas ante el Barcelona, el Sevilla, el Villarreal y el Celta de Vigo, quienes lo vencieron por más de tres tantos de diferencia. Asimismo, el conjunto dirigido por José Luis Mendilibar tampoco fue capaz de puntuar frente al cuestionado Athletic del 'Cuco' Ziganda y cayó por 0-1 en la segunda jornada.

Alineaciones probables

Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Oliveira, Gálvez, Juncá; Escalante, Dani García, Bebé, Inui; Enrich.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45.

TV: Movistar Partidazo.