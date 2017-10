Jornada 9 El líder, con cuentas pendientes ante el colista El Barça recibe al Málaga, que la pasada temporada le impidió sumar cinco puntos decisivos para ganar la Liga, pero que ahora vive con Míchel en la cuerda floja P. RÍOS Barcelona Sábado, 21 octubre 2017, 07:35

El Barça, líder con 22 puntos de 24 posibles, recibe al Málaga, colista con uno. Sobre el papel, no debería ser un partido con muchas historia, pero el equipo andaluz ha demostrado en las tres últimas temporadas que no se deja intimidar por el Camp Nou: 0-1 en las 2014-15, 1-0 con gol de Vermaelen en la 2015-16 y 0-0 en la 2016-17 en un partido sin Messi ni Luis Suárez. De hecho, Luis Enrique no se pudo despedir con tres Ligas en tres años por ese empate polémico (hubo un gol legal anulado a Piqué) y, especialmente, por el 2-0 en La Rosaleda de la segunda vuelta el día de la expulsión de Neymar y de la exhibición de un jugador culé regalado al rival: Sandro. Con esos cinco puntos que dejó de sumar, el equipo azulgrana hubiese sido campeón.

Aunque no lo confiesan en voz alta, en el fútbol estas cosas no se olvidan y los jugadores azulgranas lo tienen muy presente, sobre todo porque el Real Madrid acabó logrando el título en la última jornada en Málaga (0-2, el 0-1 en el minuto 2) entre rumores infundados de poca oposición por el evidente madridismo de Míchel, entrenador, y el anticatalanismo confeso del presidente, Abdullah Al Thani, quien por aquellos días escribió en twitter que «la escoria de Catalunya no olerá la Liga tras sus mentiras sobre Michel». Luego aclaró que se refería a la prensa por levantar sospechas, pero la frase sigue siendo reveladora. Que Sandro Ramírez, el jugador más en forma y con ganas de darle la Liga al equipo en cuya Masia se formó, fuese cambiado a 20 minutos del final hizo recordar lo que dijo Míchel tras el 2-0 al Barça: «El Madrid no necesita ayuda porque va a ganar la Liga, pero si un madridista malaguista le puede echar una mano, mejor».

Aunque seguro que todo entró dentro de la normalidad deportiva y el escenario político de Cataluña, con otra manifestación este sábado en Barcelona, no permite pensar a los aficionados en demasiadas cosas paralelas, lo ocurrido en la pasada Liga puede marcar el Barça-Málaga porque puede suponer la sentencia para Míchel, que ya está en la cuerda floja. Si Pako Ayestarán sí se atrevió a asumir las riendas de la UD Las Palmas antes de visitar el Camp Nou en lugar de esperar unos días para evitar el sinsabor de arrancar con una derrota casi segura, como ocurrió (3-0), posiblemente el hipotético sustituto de Míchel haya optado por tomárselo con más calma. En el Barça no se esperan demasiadas rotaciones teniendo en cuenta que los titulares no tendrán partido entre semana antes de visitar al Athletic porque el desplazamiento a Murcia para el partido de Copa lo harán los menos habituales. Sin embargo, Luis Suárez es duda por unas molestias musculares de las que se quejó ante Olympiacos y son baja segura los lesionados Dembélé, Rafinha, Arda y Jordi Alba.

En el Málaga son baja Kuzmanovic, Ricca y los porteros Roberto y Gonen por lesión y Recio por sanción, además de Ontiveros y Jony por decisión técnica. Miguel Torres es duda. En la lista de Míchel hay seis novedades: Cengo, Borja, Chory, Cifuentes y los canteranos Robles y Kellyan. Así las cosas, el técnico confirmó el debut en la portería del tercer guardameta, Andrés Prieto, ex de los filiales de Real Madrid y Espanyol. Míchel no pierde la esperanza de dar la sorpresa: «Da igual cómo lleguemos a este tipo de partidos. Aunque Valverde me llamara para darme todas las ventajas, sería un partido dificilísimo. Nos enfrentamos a un equipo que tiene la capacidad de ser favorito ante cualquier rival. Vamos a jugar con nuestras intenciones y a disputar los tres puntos hasta donde podamos. No voy a perder la fe jamás, porque esa ha sido la historia de mi vida». Y pidió unidad. «No creo que tengamos tan poco juego como para tener un punto. Hay que competir con lo que tenemos. No tenemos tan mal equipo. No creo que los rivales no se preocupen de enfrentarse a nosotros. Es cierto que estamos poniendo nuestro granito de arena para estar en esta situación. Solo podemos salir si remamos juntos», señaló.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Digne; Rakitic, Busquets, Iniesta; Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

Málaga: Andrés Prieto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Cecchini, Rolón; Chory Castro, Adrián González, Rolan; y Peñaranda.

Árbitro: Pablo González Fuertes (asturiano).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 20.45 horas.

TV: beIN Sports / laLiga TV.