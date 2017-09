Jornada 4 Un dolorido Madrid mide el potencial de la Real Los donostiarras, que llevan diez partidos sin perder, reciben en Anoeta a un equipo blanco lleno de bajas y con un Bale cuestionado RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 17 septiembre 2017, 08:55

Colíder al término de la tercera jornada de Liga contra octavo clasificado. Lo habitual en otros enfrentamientos entre los dos clubes más 'reales' de la Liga sería que las posiciones estuvieran cambiadas, pero ahora mismo hay pocos equipos más en forma que la Real Sociedad. El equipo de Eusebio lleva pleno de triunfos en Liga, completando además minutos de buen fútbol, y además se estrenó en Europa con una goleada al Rosenborg. Una inyección de moral para un equipo que recibirá al vigente campeón de España y de Europa tras el mejor arranque desde aquella temporada 1981-82 que terminó en el segundo título liguero consecutivo.

La Real Sociedad lleva diez partidos sin perder (desde el 15 de abril en el Camp Nou) y si gana al Real Madrid tiene la posibilidad de superar a un equipo mítico (Arconada, Gorriz, Gajate, Idigoras, López Ufarte, Zamora...) al sumar cuatro victorias en los mismos encuentros ligueros. Algo que no se recuerda desde los tiempos de la vieja Atocha. La afición revive aquellos buenos recuerdos en un estadio de Anoeta que parece ahora un campo más intimidatorio para el rival después de que se hayan instalado gradas detrás de las porterías. «Hay que aprovechar esta dinámica para superar al Madrid. Será un duelo complicado, pero confiamos en nuestro momento. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar», avisa Eusebio, que no desea frenar la euforia existente en la ciudad. Sergio Canales, otro de los que pasó por la 'casa blanca' sin mucho éxito, avisa que, pese al buen momento de los blanquiazules, «el Madrid es el mejor equipo que hay ahora mismo».

Bajas en ambos equipos

Su técnico, que no podrá contar con Íñigo Martínez ni Navas, detalla las dificultades para conseguirlo. «El Madrid domina muchos registros y es complicado de frenar. Queremos evitar que creen ocasiones. Veremos quién es capaz de hacerse ganador. Ellos normalmente superan a los rivales con su juego, por lo que tenemos claro que para ganarles tenemos que hacernos fuertes en nuestro juego. Es bueno y positivo que estemos convencidos de ganar al Madrid. También que sepamos la dificultad. Tenemos un potencial bueno para ganar, pero sabemos que ganar al Madrid es una tarea difícil».

Si para los vascos el encuentro se antoja como una prueba real de su fortaleza, en el caso del Real Madrid se antoja como la opción de eliminar ciertas dudas tras dos empates en el Santiago Bernabéu que parecen, para algunos, haber emborronado la espectacular racha del equipo desde la llegada de Zinedine Zidane al cargo. «Aceptamos las críticas. Hemos puesto el listón muy alto contra el Manchester United o el Barça y aceptamos que podemos jugar un poquito peor. Es un buen momento para demostrar que estamos bien, en buen estado de forma», recuerda Zizou, que pasa de puntillas y sin darle importancia a la opción de superar el récord de goles consecutivos del Santos de Pelé.

El técnico francés ha basado su método de gestión de grupo en las rotaciones, pero ahora mismo las bajas le están obligando a desarrollar su plan. No podrá contar con Toni Kroos en San Sebastián, lo que modificará su idea de centro del campo. «Vallejo y Kroos se han resentido de unas molestias. No vamos a arriesgar. En una temporada hay momentos complicados y nosotros lo tenemos ahora con los lesionados. No vamos a ser tontos, no queremos que pase con otro jugador», recordó insistiendo que es mejor no forzar antes de anunciar que Dani Ceballos se ha recuperado bien de unas molestias. De este modo, sin el alemán y tampoco Kovavic, que tuvo problemas en el aductor derecho ante el Apoel, optará por Casemiro, Modric e Isco, renovado con jolgorio hasta 2022. Aunque todo apunta a Lucas Vázquez, también podría ser el día de Ceballos, que tuvo unos minutos el miércoles, o conceder otra titularidad a Marcos Llorente, aunque no tuvo su mejor día ante el Levante. «No lo voy a compartir pero sé cómo vamos a jugar. Vamos a salir con un equipo muy bueno y jugadores en el banquillo también», valoró.

Al menos recupera a Marco Asensio tras su baja en el duelo de Champions y podría formar pareja ofensiva con Bale, que se muestra confiado en volver a marcar en un estadio donde anotó cinco goles desde que llegó a España. «Debemos tener calma en la Liga, hay que ganar y escalar en la clasificación», advierte el galés viendo que hay nervios tras los pinchazos ante los dos equipos valencianos en el Bernabéu. «Ojalá Bale marque dos y cambie la dinámica de lo que piensan de él», deseó Zizou en rueda de prensa.

Bale y el gol

El galés, ante la ausencia del lesionado Benzema, será referencia ofensiva con el mallorquín, una de las novedades de un once en el que volverá a faltar Cristiano Ronaldo, ya que cumplirá el último encuentro tras su empujón a De Burgos Bengoetxea en la Supercopa por lo que seguirá sin poder romper su mala racha en el estadio vasco, uno de los pocos en los que no ha marcado. También faltará por sanción Marcelo, después de la roja vista ante el Levante. Su puesto lo ocupará Theo, que estará en una zaga a la que puede regresar Varane tras superar sus molestias musculares. Carvajal, de repetir de inicio, será el único de la plantilla que ha jugado todos los minutos.

Pitará el encuentro Iglesias Villanueva, que parece talismán para el equipo blanco. Y es que en 16 partidos con el gallego no conoce la derrota: catorce victorias y dos empates. A la Real Sociedad no le fue tan bien con el trencilla. De 23 duelos ganó nueve y sumó las mismas derrotas que empates (siete).

Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Llorente, Elustondo, Kevin, Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto, Januzaj, Willian José y Juanmi.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Theo, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Isco, Asensio y Bale.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Gallego).

Estadio y horario: Anoeta. 20:45 h. (Movistar Partidazo).