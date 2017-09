Oficial Diego Simeone renueva por dos temporadas con el Atleti Diego Pablo Simeone renueva con el Atlético. El técnico argentino seguirá en el banquillo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2020 JAVIER VARELA Madrid Martes, 5 septiembre 2017, 12:24

Diego Pablo Simeone seguirá en el banquillo del Atlético. El técnico argentino ha renovado su contrato con la entidad rojiblanca por dos temporadas, por lo que seguirá unido al equipo hasta junio de 2020. Esta ampliación de contrato llega después de que la pasada campaña rebajara su vinculación al club hasta 2018, cuando ya tenía firmado hasta el mismo año por el que ha firmado ahora.

"La renovación de Diego Pablo Simeone ya es una realidad. Nuestro técnico estampó su firma en el nuevo contrato que le vincula con el Atlético de Madrid por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2020. Se confirma así una noticia muy esperada por los aficionados rojiblancos", reza el comunicado del Atlético. Además, desvela que la "sintonía" entre el Atlético y Simeone es "total". Con esta decisión se ponen punto y final a los rumores que le situaban en el banquillo del PSG y del Inter, aunque como ha quedó claro cuando rebajó su contrato de 2020 a 2018, para Simeone la duración de los contratos no es lo más importante.

De cumplir el contrato, el técnico argentino completaría un ciclo de nueve temporadas, una rara avis en el fútbol español. Y su continuidad en el banquillo rojiblanco es una clara apuesta del club. Tanto, que el argentino va a ganar la friolera de 6 millones netos por temporada, mucho más que cualquiera de sus jugadores y más de lo que ganan Zinedine Zidane en el Real Madrid y Ernesto Valverde en el Barcelona. Simeone será un entrenador top gracias a una cifra que hace que la exigencia también sea máxima. El técnico arranca su séptima campaña en el banquillo rojiblanco, siendo el entrenador de la Liga que más tiempo lleva al frente de su equipo, y sólo Arsene Wenger le supera en los banquillos de la elite europea.

Diego Pablo Simeone ha conseguido romper con la pasarela de técnicos del Atlético de Madrid, tan acostumbrado a dinamitar entrenadores y proyectos. Además, la afición colchonera le ve como a uno de los suyos, un corazón rojiblanco que jamás les traicionaría como representante mayúsculo de sus sentimientos. Tanto, que incluso cualquier decisión que tome Simeone es acogida de buena manera aunque parezca -o lo sea- equivocada. Así se vio en el último partido del Vicente Calderón, cuando anunció en el césped que seguiría. "Me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, y el futuro somos todos nosotros", dijo ante el delirio de las gradas. Con esta ampliación de su contrato, Simeone aumenta esa condición de intocable entre los seguidores, que le hace jugar con ventaja de cara a los dirigentes en todo aquello que creyera conveniente para la buena marcha del equipo.

Cinco títulos y 200 victorias

Desde que llegó Simeone al banquillo del Atlético, el 23 de diciembre de 2011, el equipo ha conquistado una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Europa League (2011-12), una Supercopa de España (2014) y una Supercopa de Europa (2012-13). Además, ha conseguido llevar al club a dos finales de la Liga de Campeones (2014 y 2016).

Además, la pasada jornada liguera, ante Las Palmas, Simeone alcanzó una cifra redonda de victorias al frente del Atlético. Desde su debut el 7 de enero de 2012 ante el Málaga en el estadio de La Rosaleda, con un empate sin goles, el Atlético ha logrado bajo su dirección 200 victorias. 136 triunfos en 214 encuentros de la Liga; veinte en 37 choques de la Copa del Rey; uno en cuatro duelos de la Supercopa de España; 28 en 48 compromisos disputados de la Liga de Campeones; catorce en diecisiete partidos de la Liga Europa y una de una en la Supercopa de Europa, con un imparable 1-4 al Chelsea en Mónaco.

De hecho, el Atlético son Simeone ha ganado el 62,3 por ciento de los partidos, mientras que ha empatado el 20,8 por ciento y ha perdido el 16,8.