Dembélé se sube al carro a tiempo
El francés ofrece su partido más convincente en Málaga antes de la cita decisiva ante el Chelsea
P. RÍOS Barcelona Domingo, 11 marzo 2018

No hizo un partido sensacional. Tampoco marcó ningún gol, aunque sí dio una asistencia. Pero viniendo de la nada, tras dos lesiones musculares graves que limitaron su adaptación, su actuación en Málaga convenció lo suficiente como para poder afirmar que Ousmane Dembélé se ha subido al carro del Barça a tiempo de echar una mano en el tramo decisivo de la temporada, por ejemplo el miércoles en el Camp Nou ante el Chelsea en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras el inquietante 1-1 de la ida en Londres. Hay que recordar que Coutinho no puede jugar en Europa al haber disputado la fase de grupos con el Liverpool y que Iniesta está casi descartado, aunque trabaja en solitario con la idea de estar disponible.

«No pienso en el dinero que he costado, no me siento presionado, el dinero no juega, juego yo», explicó el joven francés en la prensa de su país hace unos días. En ese sentido ha tenido la fortuna de que todo el mundo entendió que los 105 millones de euros (+40 en variables) que se pagaron, o pagarán, al Borussia Dortmund fueron fruto de la locura del mercado tras los 222 millones abonados por el PSG por Neymar. El FC Barcelona estaba contra las cuerdas y tuvo que pasar por caja. A Dembélé se le ha respetado y tratado con paciencia y cariño incluso por un entorno siempre bélico y dispuesto a disparar contra el propio club por una operación cara y arriesgada.

Artur, un "Xavi" a la brasileña Centrocampista de toque, bajito (1,72 m.), de la escuela Xavi e Iniesta, pero con la incertidumbre de su procedencia por otros fichajes anteriores de brasileños extraños (Douglas, cedido al Benfica; Marlon, cedido al Niza; Vitinho, suplente en el Barça B.), Arthur será jugador del Barcelona la próxima temporada. El club azulgrana oficializó un principio de acuerdo con el Gremio de Porto Alegre para incorporarle en enero de 2019 , aunque se podría avanzar al verano. Tiene 21 años y costará 30 millones más 9 en variables pese a que su cláusula era de 50. De momento sólo es un derecho preferencial de compra, pero hace tanto tiempo que se habla de él (incluso posó de azulgrana junto a Robert en Brasil) que seguro que se ejercerá la compra. Nacido el 12 de agosto de 1996 en Goiania (Brasil), Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, más conocido como Arthur, es un talentoso centrocampista que destaca por su juego asociativo. El futbolista brasileño ha demostrado su calidad en el Gremio donde ha ganado la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. También ha jugado con la selección sub-17 y sub-20 de la 'canarinha' y a pesar de estar convocado en algunas ocasiones con la absoluta todavía no ha debutado en una selección donde también figuran los ahora azulgranas Paulinho y Coutinho.

El propio Valverde transmitió siempre una calma que reiteró tras su buen partido en La Rosaleda: «Dembélé es joven, tiene 20 años y mucho recorrido todavía. Lo bueno que tiene es que siempre lo intenta, regatear, encarar, y a veces le sale bien y otras no, pero es lo que le pedimos». Coutinho, que ha entrado con mejor pie y que completó la asistencia del francés con un gol excepcional de tacón, le dio todo el mérito de la jugada a Dembélé consciente de que necesita más autoestima que él: «Es un grandísimo jugador que me ha dado un gran servicio, él lo hizo todo». Fue la primera conexión entre dos jugadores que han costado 300 millones entre los dos. Y Guillermo Amor, director de la realaciones institucionales, también le elogió: «Ha hecho un partido muy bueno, pero no sólo hoy, hay que recordar que también lo ha hecho bien otras veces, lo que pasa es que a veces nos quedamos con otros detalles. Hay que acordarse de que tuvo una lesión, pero tiene mucha calidad, es un jugador muy joven, rapidísimo, y es de los que encara, que es lo más difícil en el fútbol. Estamos convencidos de que funciona y de que funcionará».

La candidatura de Dembélé a la titularidad ante el Chelsea ya está en la mesa de Valverde, pero es difícil que el técnico apueste por un once extremadamente ofensivo frente al sólido equipo inglés. No quiere caer en la trampa de Antonio Conte, que cederá el campo para salir a la contra como en la ida. Si no puede jugar Iniesta, y también sin Coutinho, se intuye más un 4-4-2 con Paulinho e incluso André Gomes en la media junto a Busquets y Rakitic, dejando el ataque para Messi, ya disponible tras su tercera paternidad, y Luis Suárez. A falta de extremos, las bandas en ataque serían para Sergi Roberto y Jordi Alba, a quienes dosificó en Málaga cambiándolos a quince minutos del final. Pero si fuese necesaria su presencia, Dembélé ya está preparado para romper el partido de inicio o en el transcurso del choque.