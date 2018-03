Primera Casi una década de gestión, pasión y sentimiento Victoria Pavón, presidenta del Leganés. / Virginia Carrasco Victoria Pavón, presidenta del Leganés desde 2009, es la directiva más veterana del fútbol profesional español JAVIER VARELA Madrid Jueves, 8 marzo 2018, 09:51

Victoria Pavón representa el ejemplo de que en un mundo de hombres las mujeres también pueden ser protagonistas. La presidenta del Leganés desembarcó junto a su familia en el club pepinero cuando se encontraba en una situación económica de lo más delicada. "Nos pidieron ayuda y luego nos fuimos quedando solos", recuerda con cierta tristeza. Felipe Moreno, su marido y dueño del club, le pidió en 2009 presidir el equipo y Victoria aceptó aunque "no fue de un día para otro, tardé unos meses en decidirme", confiesa. "Un club es una empresa, con matices diferentes, y puede estar igual de capacitada una mujer para dirigirla, no creo ni que sea bueno ni que sea malo. Yo me saqué el título de directora deportiva para ponerme en materia, pero esto es un proyecto en el que trabajan hombres y mujeres. En este caso una mujer es la presidenta, pero estamos en el siglo que estamos y es normal que haya una mujer en los máximos puestos de una empresa", dice orgullosa. "¿Una privilegiada? Si dijera que no, no estaría bien para el resto de mujeres. Lo tenemos más difícil y me siento privilegiada porque siempre he podido hacer lo que he querido y lo que me ha gustado".

Test futbolero - ¿Ha ganado su equipo algún partido al club que tiene más Ligas? - En Liga aún no le hemos ganado, pero en Copa del Rey sí. Y en el Santiago Bernabéu. - ¿Sabe si ha ganado su equipo al club más antiguo de España? - En su casa no ganamos. Mira que no me he perdido ningún partido, pero ante el Recreativo no fui porque ese día falleció mi padre. Y a pesar de estar mal el Recreativo no conseguimos ganar. - ¿Cómo recuerda el 12-1 de España a Malta? - Pues como lo han puesto tantas veces… Ese día lo recuerdo porque los partidos de España siempre me gusta verlos. - ¿Dónde estaba cuando Andrés Iniesta marcó el gol que le dio a España el Mundial? - Con mi familia. Le decía que me gusta verlos y en familia. En casa de mi hermana. - ¿Cómo quedó el Eibar-Leganés el primer día que presidió un partido? - Al Eibar no le hemos ganado nunca. Empatamos a cero en Butarque. - ¿De qué jugador tuvo la primera camiseta? - Nunca he tenido la camiseta de ninguno. He comprado alguna a mis hijos, pero yo no he sido tan forofa como para tener una camiseta de un futbolista. - ¿Quién fue su ídolo futbolístico de la infancia? - Vivar Dorado, una institución en el Leganés. - ¿Qué jugador admira de un equipo rival? - Leo Messi. Es diferente al resto y lo consigue todo. - ¿Cuál es el mejor gol que ha visto en su estadio? - La chilena del ascenso ha pasado a la historia porque nos permitió subir a Segunda. - ¿En qué palco se lo ha pasado mejor? - En todos los sitios me han tratado bien y me he sentido muy bien. - En el fútbol, ¿pipas o bocadillo? - Bocadillo… y de jamón.

Desde entonces ha trabajado para llevar al equipo desde Segunda B a Primera y este año incluso tocó con las manos la final de la Copa del Rey tras eliminar al Real Madrid. "No hay una clave. Sobre todo mucha ilusión, mucho trabajo y rodearse de personas que no han sido trabajadores y que se han implicado como nosotros", comenta al tiempo que confiesa no preocuparle que haya gente que mire su gestión de manera distinta por ser mujer. "Llevo 10 años en el club y la novena temporada como presidenta. Al principio habría alguien que podría cuestionarme por ser una mujer, pero nunca me he sentido así. Esto es un equipo en el campo y en los despachos", recalca antes de matizar que "no cobro por ser presidenta". "Al principio esto estaba como para ponerse sueldos", dice con una sonrisa. "Nos hubiéramos engañado porque lo que faltaba teníamos que ponerlo nosotros. Luego ya en estos años me lo han ofrecido pero nunca he querido".

Machismo real pero menguante

Su determinación demuestra que Victoria es una mujer con las ideas claras y los pies en el suelo. "La economía es no gastar más de lo que tienes" por lo que defiende que en el Leganés "no ha habido ningún milagro". En los primeros momentos, cuando el apoyo era mínimo, los resultados no acompañaban y el equipo estaba en dificultades económicas "siempre fuimos conscientes de que teníamos que poner lo que faltaba, ser serios y cumplir a lo que nos comprometíamos. Así nunca hemos tenido deuda", confiesa con cierto orgullo. Eso sí, "pensábamos que iba a ser más fácil y que íbamos a subir más rápidamente, pero hay 80 clubes en Segunda B y subir es muy difícil".

Derbi madrileño en el Metropolitano y una quiniela ‘femenina’ El próximo 17 de marzo, a las 18.15, el Wanda Metropolitano acogerá un partido del Atlético de Madrid Femenino por primera vez. Será un derbi madrileño entre el conjunto rojiblanco y el Madrid CFF, correspondiente a la jornada 23 de la Liga Iberdrola. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el boleto de la quiniela de este fin de semana contará con siete encuentros de la Liga femenina. Se trata de la primera vez que el fútbol femenino cuenta con tanto protagonismo en la quiniela desde que comenzase la competición. Mientras, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que las futbolistas realizarán un paro de cinco minutos durante sus respectivos entrenamientos.

La presidenta del Leganés es rotunda cuando se le pregunta si el fútbol es machista: "Sin duda. Es machista porque durante muchos años los que iban al fútbol eran los hombres y la mujer tenía otro rol, otros hobbies… y era la que se quedaba en casa los domingos. ¡Si hasta había canciones que lo decían! ". Victoria, sin embargo, cree que esa situación es cada vez menos habitual gracias a la incorporación al fútbol de "mujeres en la grada, de periodistas y de cada vez más niñas implicadas en el fútbol porque ahora pueden dedicarse a ello profesionalmente, a diferencia de lo que pasaba antes". De hecho, está segura que lo que se está sembrando en los últimos años provocará que "las futuras jugadoras serán entrenadoras o representantes… pero vamos con un poco de retraso".

"El sistema hace que los jugadores sean interesados porque hay muchos cambios, muchos intereses entre los clubes, mucha movilidad y son víctimas de ese modelo porque un año están aquí y otro allí"

Sin embargo, y a pesar de que al principio "el 90 por ciento de las entrevistas que me hacían era porque era mujer" le encanta que "cada vez me ignoren más, porque es la mejor noticia de la normalización de esta situación". Igual le pasa cuando visita los palcos de Primera: no se siente extraña sino alguien más. "Quizá a veces exceso de buen trato y de atenciones", pero el hecho de que haya cambiado el perfil de presidentes que había hace años -"más ambiciosos y con mucho ego"- ha provocado que los palcos sean sitios donde hay "un perfil más ejecutivo y donde no se busca tanto protagonismo". Y si Victoria es la presidenta más veterana de los equipos de Primera, cuando se habla de dirigentes femeninos en el fútbol siempre viene a la cabeza el nombre de Teresa Rivero. "Coincidimos muy poco tiempo, pero siempre me ha parecido una persona entrañable y valiente, porque a pesar de no ser su mundo se atrevió a dar el paso. Fue una pionera", reconoce la presidenta del club madrileño.

Consejo de administración hogareño

Lo que sí ha aprendido en estos nueve años como presidenta es a no llevar el fútbol a casa a pesar de que su marido sea el máximo accionista; uno de sus dos hijos esté en la secretaría técnica y de que ella sea la presidenta. "En los inicios era una locura porque era un consejo de administración constante en casa, pero luego me he empeñado en que no habláramos constantemente de eso". Sin embargo, confiesa que todos los domingos por la noche mira la clasificación: "Sí claro, me gusta mirarla. No me gusta estar pendiente de lo que hacen el resto, aunque cuando estás al límite y en las últimas jornadas no lo puedes evitar". Una situación que le obliga a ser diplomática en los palcos "porque no es que no puedas decir lo que sientes, pero sabes hasta donde puedes llegar y cuál es tu límite para no crear polémica".

Y como todo máximo mandatario siempre se ha sentido "al lado de los jugadores y los he entendido. Hay gente que dice que sólo piensan en ellos, en el dinero y en que son mercenarios, pero no estoy de acuerdo. El sistema hace que los jugadores sean interesados porque hay muchos cambios, muchos intereses entre los clubes, mucha movilidad y son víctimas de ese modelo porque un año están aquí y otro allí". Y además se atreve a confesar incluso que "con tanto cambio, creo que son demasiado implicados".