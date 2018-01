Atlético Costa será el regalo de Reyes del Wanda Costa celebra su gol en Lleida / EFE El delantero realizó trabajo específico en el gimnasio tras su reestreno con la camiseta rojiblanca en Lleida RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 4 enero 2018, 19:01

«Diego Costa mete la pierna hasta en un ventilador...». Así definió Vitolo a su nuevo compañero tras el partido en Lleida, en el tercer regreso del delantero hispanobrasileño al Atlético. Marcó un gol jugándose el físico en la jugada, se llevó un golpe en la rodilla (de Trilles) que pudo haberlo dejado fuera de combate pero tras cojear unos minutos acabó porfiando cada balón y peleado con los centrales rivales. «Lo que demostró en los primeros cinco minutos es todo lo que genera. Ojalá que pueda manejarlo», explicó Diego Pablo Simeone.

En el regreso a Madrid su cara era de felicidad más que de dolor, algo que ya se notó cuando atendió a los medios. «Estoy muy feliz por haberme vuelto a sentir futbolista y por haber vuelto a jugar con el Atlético de Madrid. Esto era muy importante para mí y me siento muy feliz por ello. No puedo pedir más en este redebut con el Atlético. Vuelvo a jugar y encima tengo la suerte de poder marcar un gol. Esto me pone todavía más contento».

En la mañana del jueves Costa estuvo con sus compañeros a la sesión en el gimnasio junto al resto de la plantilla excepto Thomas, el único en saltar al césped, y después recibió tratamiento de fisioterapia. Realizó trabajo específico y no se sometió a pruebas médicas pese a que en el césped de los Camps d’ Esports asustó al doctor Óscar Celada.

Sábado, a las 13 horas

El médico rojiblanco, sí pasó por Fremap a primera hora de la mañana, pero sin el delantero. Todo parece que se ha quedado en un traumatismo, en un susto pero no tiene afectado ningún ligamento tras ser revisado por los galenos del club en las instalaciones del Cerro del Espino. En principio, si no hay una recaída inesperada podrá estrenarse en el Wanda Metropolitano el próximo sábado 6 a las 13 horas ante el Getafe. Eso sería un buen regalo de Reyes para la afición atlética.

Simeone da instrucciones a Griezmann y Costa / EFE

Los medios europeos destacan la rapidez de Costa en su ‘regreso soñado’, marcando 1.344 días después de su último gol con la rojiblanca. Algunos como ‘The Guardian’ recuerdan que algo similar sucedió en su primer partido con el Chelsea, donde como ayer en Lleida demostró su capacidad para estar «en los goles y en las guerras». El cuerpo técnico de la selección se congratula al ver a Costa de nuevo en acción, ya que lo consideran un puntal de cara al Mundial de Rusia.