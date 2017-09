Primera Barça-Madrid de Liga se jugará el sábado 23 de diciembre Leo Messi y Mateo Kovacic, en un Madrid-Barça. / Efe Javier Tebas, presidente de la Liuga, desveló la fecha del primer 'clásico', que se jugará las 13:00 horas COLPISA Madrid Lunes, 11 septiembre 2017, 10:34

Un Real Madrid-Barcelona por Navidad. Javier Tebas, presidente de la Liga, desveló uno de los secretos más esperados para los aficinoados al munfo del fútbol: la fecha del primer duelo entre madridistas y azulgrana en la Liga. "El primer Barça-Madrid de Liga se jugará el sábado 23 de diciembre a la 13:00", desveló el mandatario.

Este partido pertenece a la 17ª jornada de Liga prevista para el miércoles 20 de diciembre, pero como el Real Madrid disputa el fin de semana anterior el Mundial de clubes en los Emiratos Árabes Unidos, la Liga ha decidido retrasar sólo el duelo estelar de la jornada para darle mayor protagonismo, según desveló Javier Tebas en 'El Transistor' de Onda Cero.

Además, el presidente de la Liga descartó que estuviera pensando en ser presidente de la Federación Española de Fútbol, pero sí avisó que está en el "derecho de decir que Rubiales no puede presidirla. Villar ya no está y hay que procurar que el villarismo no continúe".

En una joranda en la que ha habido algunos errores arbitrales, Tenas volvióa referirse al videoarbitraje, cuya llegada "sería muy bueno para todos, los jugadores lo quieren y algunos árbitros también. Su instalación va a hacer que los clubes no tengan miedo a las designaciones arbitrales".