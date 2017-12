Lesión La baja de Umtiti, un problema para Valverde Umtiti, en el momento de su lesión. / EFE Con Mascherano lesionado, estará dos meses en la enfermería y sólo le quedan dos centrales al Barça, Piqué y Vermaelen, que nunca ha jugado tantos partidos seguidos P. RÍOS Barcelona Domingo, 3 diciembre 2017, 17:30

El empate ante el Celta (2-2) el sábado en el Camp Nou no fue la peor noticia para el Barça. Aunque el equipo de Juan Carlos Unzué descubrió lagunas defensivas en la espalda de Jordi Alba, lateral zurdo convertido ya en extremo desde que se fue Neymar, un peligro si otros rivales imitan el planteamiento de la escuadra gallega, nadie en el Barça ha dramatizado. El equipo de Ernesto Valverde jugó para ganar y creó ocasiones para ello, con dos postes de Messi y Piqué e incluso un gol legal anulado a Luis Suárez, pero la fortuna de otras jornadas esta vez no acompañó. Que el Real Madrid no aprovechara el tropiezo y no pasara del 0-0 ante el Athletic minimizó lo sucedido.

Sin embargo, sí fueron preocupantes las lesiones de Andrés Iniesta y Samuel Umtiti, no tanto la del centrocampista, con un problema muscular más leve que le convierte en baja contra el Sporting de Portugal y en duda para enfrentarse al Villarreal, como la del central francés, el jugador más en forma de la plantilla azulgrana. Se rompió en el 2-2 del Celta y estará dos meses de baja, coincidiendo con la ausencia de Mascherano. A Valverde le quedan Piqué y Vermaelen como centrales y ya duda en si arriesgarles en la Liga de Campeones el martes, con todo decidido para el Barça. No tiene demasiadas opciones más ni reconvertiendo centrocampistas (Sergio Busquets se adapta poco) ni reciclando laterales (quizás Digne) ni recurriendo al filial: no hay ningún central con proyección de primer equipo.

El Barça sólo ha sumado dos de los últimos seis puntos y el clásico está a la vuelta de la eaquina. Llegar ante el Real Madrid con un único central sería un drama. Y Vermaelen no ofrece demasiadas garantías por sus problemas musculares crónicos.