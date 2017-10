Denuncia Antiviolencia propone 80.000 euros de sanción al Getafe por los ‘Ultras Sur’ Aficionados del Getafe en las gradas del Coliseum Alfonso Pérez. / EFE El Barça será multado con 10.000 por el espontáneo con autorización del club que saltó al Camp Nou en el partido a puerta cerrada del 1-O COLPISA Jueves, 19 octubre 2017, 21:07

La Comisión Antiviolencia propuso este jueves sancionar al Getafe con una multa de 60.000 euros por permitir que miembros de ‘Ultras Sur’ introdujeran en el Coliseum Alfonso Pérez banderas de este grupo radical y mostraran desde la grada «tifos de grandes dimensiones», y otra de 20.000 euros «por la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», durante el partido de Liga disputado contra el Real Madrid el pasado 14 de octubre. Antiviolencia también ha propuesto una sanción de 10.000 euros al Barcelona, por no impedir que un aficionado saltase al terreno de juego del Camp Nou durante el partido disputado contra Las Palmas, a puerta cerrada, el 1 de octubre. LaLiga ya denunció que el espontáneo que saltó al campo tenía autorización del club azulgrana para colocar en la grada una pancarta con un dibujo con un rostro con una línea roja y el lema ‘Democracia’. Según el director de partido de LaLiga, el espectador que vestía una camiseta amarilla e invadió el césped en el minuto 71, se encontraba acompañado de otras dos personas que al igual que él pertenecen a la organización independentista Òmnium Cultural.

En el caso del Getafe, Antiviolencia propone una sanción grave de 60.000 euros «por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores» en su estadio, no sólo por permitir que los ‘Ultras Sur’ introdujesen banderas y desplegaran tifos, sino también por no impedir que un aficionado, «que había accedido al estadio sin título válido escalando por la parte trasera del estadio, saltara al terreno de juego, así como al permitir que los aficionados ocuparan los pasillos de la grada de animación obstaculizando las vías de evacuación del estadio». La otra sanción de 20.000 euros, también de carácter grave, es consecuencia de que el Getafe no cumplió «con las indicaciones del coordinador de Seguridad de reubicar a los 150 integrantes del grupo radical violento ‘Ultras Sur’, que habían adquirido entradas en distintas zonas del estadio». «Pese a que se había acordado reubicar a dicho grupo en una zona vallada asilada del resto de aficionados, finalmente el club optó por reubicarles en una zona de la grada destinada a la afición local, sin ningún tipo de separación física, con el consiguiente riesgo para los aficionados, teniendo que establecerse un cordón de seguridad con agentes policiales», subraya la Comisión Antiviolencia.

Para el Barça se propone también «una sanción grave», aunque en este caso de 10.000 euros, «por deficiencias producidas en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, al no impedir que, pese que se había decidido que el partido se jugase a puerta cerrada, que un aficionado accediera a las gradas y saltase al terreno de juego». Para dicho espontáneo que tuvo permiso del Barça para acceder a la grada y que saltó al campo en la segunda parte se propone una sanción grave de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses.