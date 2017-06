Griezmann se disculpa con matices tras renovar

Nada más hacer oficial el Atlético este martes la renovación de Antoine Griezmann por una temporada más, hasta el 20 de junio de 2022, el delantero francés pidió disculpas a la afición del club rojiblanco por esos dimes y diretes que él mismo generó desde que admitió que tenía seis posibilidades sobre diez de fichar por el Manchester United y añadir que quería cambiar de aires para ganar títulos.

"Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes", afirmó Griezmann en los medios oficiales del club.

El ariete de Macon, que ha rubricado tres renovaciones al alza en tres temporadas, tiene claro cómo va a agradecer el esfuerzo del Atlético y el apoyo de la afición: "Daré gracias a todos dándolo todo en el campo como siempre". Ahora, el atacante piensa en cargar pilas en las vacaciones y, a la vuelta, preparar con fuerzas la próxima campaña: "Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Ángeles de San Rafael como todos los años".

Griezmann, de 26 años, llegó al Atlético de Madrid la temporada 2014-15 y aterrizó en el Calderón conquistando la Supercopa de España, asistiendo a Mandzukic en el gol de la victoria ante el Real Madrid (1-0) en el partido de vuelta. Esa campaña el punta galo disputó 53 partidos y marcó 25 goles, 22 de ellos en LaLiga.

La temporada 2015-16, participó en 54 encuentros, marcando 32 goles, destacando por su actuación en la Liga de Campeones, competición en la que anotó 7 goles en 13 partidos. Su gran actuación en ese curso tanto con el Atlético como con la selección francesa, con la que fue finalista de la Eurocopa, le sirvió para acumular numerosos galardones como Mejor Jugador de LaLiga 2015-16 y Mejor Jugador de la Eurocopa 2016. Además, Griezmann fue finalista en el premio The Best 2016 que organiza FIFA.

Y la pasada temporada volvió a ser el máximo goleador atlético con 26 goles en 53 partidos, además de destacar como pasador, con 12 asistencias a sus compañeros. El delantero francés anotó 6 tantos en la Liga de Campeones.

Para José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club, la renovación de Griezmann "es una gran noticia porque se trata de uno de los mejores jugadores del mundo y todos los atléticos debemos felicitarnos por contar con él. Antoine es un futbolista diferente, capaz de cambiar un partido, con una cualidades espectaculares, un jugador muy completo".

Caminero quiso destacar las diferencias que tiene el delantero galo con respecto a otros grandes jugadores mundiales: "Además se trata de un futbolista dispuesto a sacrificarse por el equipo cuando éste lo necesita y trabajar en tareas defensivas como el que más, algo que le convierte en un jugador distinto al resto de los grandes cracks mundiales".