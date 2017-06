Varapalo par el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no podrá inscribir juagdores -que sí fichar- hasta el mercado de invierno después de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo. El TAS de Lausana no ha tenido en cuenta las alegaciones del Atlético, que en todos los casos defendía que no había infringido los artículos 19.1 y 19.3 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores, aquellos referidos a la contratación de menores de edad. Con sus argumentos, El Atlético pretendía rebajar a una sola ventana de fichajes la sanción que le impuso el Comité de Disciplina de la FIFA en enero de 2016 por irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad. El club rojiblanco tenía 65 casos considerados 'graves'.

El Atlético ya cumplió un periodo de traspasos sin poder inscribir jugadores durante el último mercado invernal y esperaba que el TAS le permitiera en verano reforzar la plantilla, pero ahora deberá completar la sanción con el mercado estival que se abre el próximo 30 de junio.

La decisión ha sido comunicada a las partes a primera hora de este jueves y con ello se pone punto y final a un proceso que comenzaba el pasado mes de octubre, cuando el Atlético pactaba un calendario con el TAS. Con esta decisión, renunciaba a pedir la suspensión cautelar pero se aseguraba una resolución definitiva antes del 1 de junio.

Ahora el Atlético debe decidir qué postura toma para reforzar la plantilla, ya que sólo tiene dos opciones. La primera es recuperar a los cedidos en otros equipos como Kranevitter, Vietto, Diogo Jota o Santos Borré o convencer a futbolistas para que fichen ahora y sean inscritos en enero de 2018, como ya hizo el Barcelona con Arda Turan y Aleis Vidal.

El TAS mantiene la prohibición de inscribir jugadores hasta el 1 de enero de 2018 https://t.co/LyjTGyQ1Ah — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 de junio de 2017

La reacción del Atlético no se ha hecho esperar y lo ha hecho a través de un comunicado:

Después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) haya estimado parcialmente el recurso presentado por el Atlético de Madrid contra la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en el caso relativo a la inscripción de licencias de jugadores menores de edad y que ratificó la Comisión de Apelación de la FIFA, rebajando la sanción económica, pero manteniendo la prohibición de inscribir licencias en el próximo periodo del mercado de fichajes, nuestro club quiere manifestar lo siguiente:

1. Consideramos que la decisión de mantener la prohibición de inscribir jugadores en un segundo periodo, el correspondiente al verano de 2017, supone un agravio comparativo y un trato discriminatorio hacia nuestra entidad, ya que recientemente y en un caso similar se ha levantado parcialmente la sanción permitiendo inscribir licencias a partir del próximo 1 de julio. Esta resolución es injusta y supone un daño irreparable para nuestro club.

2. La resolución ha sido comunicada fuera del plazo establecido en el acuerdo que firmaron las partes y que finalizó ayer, día 31 de mayo de 2017. Lo que supone una falta de respeto hacia nuestra institución.

3. Queremos reiterar que hemos sido sancionados a pesar de cumplir estrictamente la legislación española, ya que siempre hemos tramitado todas nuestras licencias a través de la Federación de Fútbol de Madrid, tal y como indica la Ley del Deporte.

4. Nuestra planificación deportiva para la próxima temporada ha contemplado en todo momento los dos escenarios que podían darse una vez que el TAS emitiese su decisión. El club avanzará a partir de este momento en las negociaciones necesarias para formalizar operaciones con el objetivo de inscribir jugadores desde el 1 de enero, cuando se abra la próxima ventana en la que estaremos autorizados por FIFA para dar de alta nuevas licencias.

5. Confiamos totalmente en nuestra actual plantilla, con la que hemos logrado la clasificación directa para la Liga de Campeones por quinto año consecutivo y con la que hemos alcanzado las semifinales de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey. Desde el club contamos con el compromiso de jugadores y técnicos para seguir compitiendo al mismo nivel la próxima temporada pese a esta decisión que evidentemente nos perjudica. Juntos, equipo, club y afición, seguiremos peleando por nuestros objetivos.

