Valverde: «No tengo compromiso con ningún club»

Aunque su fichaje por el Barcelona es un secreto a voces, Ernesto Valverde, que se despidió este miércoles públicamente como entrenador del Athletic, aseguró que no ha llegado a ningún acuerdo con ningún club. "No tengo ningún compromiso con ningún equipo ni he hablado con nadie, aunque hay clubes interesados. Primero me despido del equipo y luego pienso en otro equipo. Empezaré a pensar en el futuro en cuanto salga de esta sala. No quiero predicar de presuntuoso, pero en este tiempo no es la primera vez que he tenido ofertas de equipos importantes", aseguró el técnico extremeño en un emocionante acto en la sede del Athletic. Cuando se le insistió sobre el Barça, Valverde zanjó: "No suelo hablar de equipos y no lo voy a hacer ahora".

"No voy a firmar un quinto año consecutivo con el Athletic y veo improbable estar cuatro o cinco años en otro club. La decisión viene de lejos. Mi trabajo ya está hecho. El fútbol necesita movimiento y alguien que mueva otra vez la coctelera y venga alguien con ideas nuevas", apuntó con respecto al equipo bilbaíno, cuyo nuevo entrenador será Cuco Ziganda.

"No lamento marcharme ni nada de lo que he hecho aquí, ni las derrotas ni los errores. Lo que lamento es no poder llevarme a toda esta gente", dijo Valverde, antes de emocionarse y romper a llorar. "Me vais a matar", comentó antes de dar paso a las preguntas en su conferencia de prensa.