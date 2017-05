Míchel: «Marrón era estar hace dos meses viendo la Liga en mi casa»

Él no quería, ya que llegó a reconocer que prefería hacerle pasillo al Real Madrid que poder quitarle una Liga, pero a Míchel le ha correspondido dirigir al Málaga en el partido en el que su equipo de corazón se juega el título y, además, le vale el empate. El preparador madrileño insistió horas antes del gran choque de La Rosaleda que quien no crea en su profesionalidad, no le conoce.

¿Míchel juez de la Liga?: “Me alejo del protagonismo. Llevo muchos años en el fútbol y entiendo cómo funciona esto. No formamos parte de ese movimiento que hay sobre juicios, culpables o inocentes. Yo ya no juego y sólo tengo el protagonismo de ser el entrenador. La trayectoria avala a mis jugadores. No vamos de juicio. Va a ser un buen partido".

¿Mensaje para el vestuario?: “El mensaje es el de toda la semana. No podemos cambiar. Ni será justo ni creíble. Trabajamos con la misma intensidad porque no puede ser de otra manera. Los jugadores han mostrado una trayectoria en los últimos partidos que no nos podría hacer modificar su pensamiento. Mis jugadores, y sin que se saquen las palabras de contexto, lo único que quieren es ganar todos los partidos sea cual sea el rival”.

Alineará al mejor once posible, aunque Llorente no podrá jugar por la cláusula del miedo, que, según recordó "existen para casi todos los equipos y son inamovibles. Son sólo desplazables si tienes el dinero pertinente. Es una situación que asumíamos”.

Se explayó al preguntarse si este encuentro supone una motivación especial para él y los suyos: “Ese siempre ha sido el discurso. Hemos hecho una temporada irregular. Y la penitencia la estamos pagando. Les he dado las gracias a los jugadores por el esfuerzo pero esto es fútbol. La realidad es que el Real Madrid es un gran equipo, Estoy tranquilo porque no soy el protagonista. A ver si ahora va resultar que el Real Madrid va a ser campeón porque le deje el Málaga… Esas situaciones sacadas de contexto quedan muy bien porque se monta mucho espectáculo. Pero la realidad y los datos del fútbol dicen que el Real Madrid es un gran equipo y el Málaga lo está siendo. He visto que estamos entre los cinco mejores de las últimas once jornadas”, detalló.

Remarcó que "este partido y sus circunstancias no tienen nada que ver" con esas Ligas perdidas por el Real Madrid en Tenerife. "Os invito a que sigáis insistiendo pero me quedan pocos pases. ¿Marrón? Marrón era un estar hace dos meses viendo esto en mi casa tomando un Martini blanco. Esto ahora es una maravilla”, ironizó, ya molesto por este tipo de preguntas.

Dijo no estar molesto por el ruido que se ha generado desde hace semanas con este partido porque, de lo contrario, "estaría distraído". "Me gusta menos cuando se pone en entredicho la capacidad de mis jugadores y eso no lo tolero. Tengo 54 años y de mi se han dicho cosas, incluso algunas que son verdad”.

¿Cómo jugarle al Real Madrid?: “Nuestra idea cuando te enfrentas a equipos del nivel del Real Madrid es buscar una aguja en un pajar porque es un rival con muchísimo nivel y con jugadores de mucho carácter. Tendremos que hacer las cosas muy bien. E intentar llevarles al terreno donde ellos no estén acostumbrados. Nos ha dado resultado contra equipos maravillosos como puede ser el Barcelona. Tendremos que estar acertados. Si mi equipo está al nivel de las últimas jornadas somos muy fiables”.