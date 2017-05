Cristiano deja la Liga en bandeja

Desde la seguridad que le otorga depender de sí mismo, encadenar 62 partidos marcando, haber anotado 10 goles en sus últimas visitas a Deportivo y Granada y llegar a los exámenes finales con los protagonistas frescos física y mentalmente, el Real Madrid afronta mañana una cita en Balaídos que vale más de media Liga. El equipo de Zinedine Zidane recupera ese comodín con el que ha hecho números desde que el choque original, correspondiente a la 21ª jornada, se aplazó en febrero porque el temporal que azotó Galicia provocó daños en la cubierta del estadio celeste.

Llegados a este punto, mientras los jugadores del Barcelona disfrutan de días de asueto hasta el jueves, las cuentas están claras. El título no se resolverá en Vigo, pero al Real Madrid le vale todo lo que no sea perder. Si gana, podría empatar el domingo próximo ante el Málaga de Míchel en La Rosaleda para coronarse en el torneo de la regularidad. Si empata en Balaídos, tendría que salir victorioso de la Costa del Sol. Sólo si sufre ante el Celta su cuarta derrota en esta Liga, tras las de Mestalla, Sánchez Pijzuán y el Barça en el Bernabéu, dejaría el título en manos de los culés, que culminarían una remontada histórica solo con ganar al Eibar en el Camp Nou.

Siempre positivo y pragmático, Zidane insiste en que no aprecia ningún vértigo en sus estrellas ante la posibilidad de un doblete que el Real Madrid no consigue desde hace 59 años. «Estamos preparados. Nos faltan dos partidos, dos finales y ya está, se acabó la Liga. Físicamente estamos muy bien, con ganas de que empiece el partido del miércoles», remarcó el técnico marsellés en la previa.

No se espera el preparador merengue un ambiente más hostil de lo habitual en Vigo a pesar de que el aplazamiento del partido, decisión adoptada por el alcalde de la ciudad, el socialista Abel Caballero, motivó las quejas en el Real Madrid. «No va a cambiar nada lo que sucedió entonces. Jugamos ahora y ya está. Me espero un Celta como siempre. Tiene muy buen equipo y a va a ser muy profesional», zanjó 'Zizou'.

Fin de las rotaciones

Las rotaciones, manejadas de maravilla a lo largo de todo el curso por Zidane a tenor de los resultados, han terminado ya para el Real Madrid. Después de cuatro partidos de Liga lejos de casa en los que ni siquiera entró en la convocatoria, Cristiano Ronaldo será titular. Aunque el equipo se desenvolvió con solvencia sin su astro, sería extraño no contar con el mejor goleador del equipo en una cita clave. Está a una tarjeta de sanción, un riesgo que también corren Isco y Lucas Vázquez, pero no le inquieta a su entrenador.

Si hay que meter el pie, nada de encogerse

Sin los lesionados Carvajal, James y Bale y el sancionado Nacho, salvo que prospere el último recurso del Real Madrid por la tarjeta amarilla que vio de forma injusta ante el Sevilla, Zidane apostará por su mejor equipo posible, el que ahora mismo alinearía si se jugase la final de la Champions en Cardiff.

Enfrente estará un Celta deprimido por su eliminación en semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United y en caída libre en Liga, donde encadena cinco derrotas. Decimotercero, sin opción alguna de luchar por los puestos europeos, el equipo de Berizzo sólo se juega el prestigio y contentar a una afición orgullosa de un equipo que rozó también la final de la Copa del Rey, pero a la vez triste porque entiende que los celestes tiraron la Liga.

El técnico argentino alineará esta vez a su once de gala si el mediocentro serbio Radoja se recupera de las molestias en su pierna izquierda. Se prevé el mismo equipo que rozó la gesta ante el equipo de José Mourinho en Old Trafford. Espera que sus jugadores, cansados y con ganas de acabar el curso, se reactiven y recuperen el nivel de juego y motivación que les permitió ganar en Liga al Barça y eliminar en cuartos de la Copa al Real Madrid, tras ganar 1-2 en el Bernabéu y empatar (2-2) en Balaídos, un resultado que ahora quizá firmarían los blancos.

Aunque el Madrid ha perdido más partidos (27) de los que ha ganado (19) y empatado (13) en este estadio, se impuso en los dos cursos precedentes por 2-4 y 1-3. Berizzo, por lo tanto, no sabe lo que es ganarle al Real Madrid en Balaídos, donde sí perdió 2-0, con Carlo Ancelotti en su banquillo y Luis Enrique en el del Celta, en la penúltima jornada de la Liga 13-14, conquistada por el mejor Atlético de la era Simeone.

Salvo hecatombre en La Rosaleda frente a un Málaga de Míchel que repetiría el histórico papel que protagonizó el Tenerife de Valdano, el Real Madrid se coronará justó campeón el domingo próximo y levantará su primer trofeo de Liga en cinco años. Mucho más allá de polémicas arbitrales, que las hubo en Balaídos, y de desaciertos del valenciano Martínez Munuera, a favor del poderoso, el equipo de Zidane se impuso al Celta porque sus futbolistas tienen mucha más calidad, se jugaban mucho más que el orgullo, la profesionalidad y quién sabe si alguna prima, y su estado físico y anímico es muy superior a estas alturas que el de un equipo vigués que ha perdido sus seis últimos choques ligueros y aún se lame las heridas provocadas por la eliminación ante el Manchester United en puertas de la final de la Liga Europa.

No fue un Madrid deslumbrante pero tiró de oficio y del soberbio momento de Cristiano, autor de otros dos golazos determinantes en este tramo final de temporada ya suma 13 en los últimos 10 partidos– para imponerse a un grupo de Berizzo roto de principio a fin. Podrán quejarse los gallegos, y también los culés, de que Aspas no se mereció la segunda amarilla en una acción que hasta pudo ser penalti, de que en el primer tiempo el juez no vio una mano de Varane, eso sí fuera del área, y que Casemiro quizá pudo ser expulsado una jornada más, pero la sensación es que el Real Madrid hubiese aprovechado igual este comodín o bola extra que le dejó el calendario. La expulsión del mejor jugador local llegó ya con 0-2 en el marcador. Acortó distancias poco después Guidetti, pero fue un espejismo porque Sergio evitó una goleada mucho más amplia al final.

Su histórica racha de encuentros viendo puerta (63) permiten a este pletórico Real Madrid actuar con enorme seguridad en sus posibilidades. Si el rival se les encierra, sus jugadores saben que tarde o temprano le descerrajarán. Y si el enemigo quiere el ida y vuelta, como le ocurre a este vistoso, osado y desquilibrado Celta de Berizzo, el líder acepta encantado el envite porque entiende que su pegada es infinitamente mayor. No ha sido precisamente un prodigio defensivo el equipo de Zidane este curso, pero supera este problema gracias a su tremenda capacidad para ver puerta.

Salieron los campeones continentales a toda mecha, deseosos de hallar pronto el camino de la victoria. El Celta es muy superior al Deportivo y al Granada, a los que el Real Madrid tumbó casi desde los vestuarios, pero la consigna era parecida. Entrar bien el partido es uno de los mandamientos del deporte rey y una obsesión para el técnico francés. Y mucho más si, como ocurrió en Balaídos, hay más de media Liga en juego. Nada de especular a partir del 0-0 y de pensar que incluso ese empate a nada podría servir si el domingo el Madrid ganaba en La Rosaleda. Ese tipo de cálculos son contrarios a la filosofía ganadora del Real Madrid, al ADN de sus estrellas.

Avisó el Madrid en un par de acciones, la segunda tras otra genialidad de Benzema juntó a la raya de fondo, aunque ni por asomo fue comparable con la de la semifinal de Champions en el Calderón, y marcó en su tercera aproximación. Isco percutió, rechazó Roncaglia y el balón le llegó a Cristiano. El luso estaba vigilado desde bastante lejos y se se la da tiempo para parar el balón, colocárselo y golpear, es letal. Lanzó un obús con la zurda que ni vio Sergio porque pasó, además, entre las piernas de un defensor.

El Celta lo intentaba de todas las maneras, tocaba incluso más el balón que su adversario, pero apenas inquietaba a Keylor. Le falta colmillo a este equipo, y eso que Berizzo situó a Jozabed, sustituto del lesionado Radoja, por delante de Wass y de ‘Tucu’ Hernández. Hasta que Iago Aspas no apareció más entre las líneas visitantes, los locales no dieron sensación de peligro. Dispuso de un par de opciones el mejor delantero español de este curso antes del descanso, pero no acertó ni con la portería del portero tico. No aprovecharon los celestes ni una falta por entrada a destiempo de Casemiro cerca de la frontal del área, que además le costó una amarilla inquietante al brasileño con una hora de juego por delante, ni un grave error de Ramos en la salida de balón.

Sin pausa

Zidane gesticulaba una y otra vez junto a su banquillo. Reclamaba a sus jugadores algo más de pausa, ya con el resultado a favor. Y a Keylor le insistía en que buscase las bandas cuando sacaba en largo. Ciertamente, el Madrid no gobernaba la situación a partir de largas posesiones, pero eso preocupaba mucho más a su entrenador que a sus jugadores, felices de poder disfrutar de espacios para contragolpear. Era como si asumieran que más pronto que tarde, volverían a sorprender al Celta en un contragolpe. Y que incluso si les marcaban, ellos les golpearían todavía más.

El inicio de la segunda mitad mostró las enormes diferencias entre los contendientes. La tuvo primero el Celta para empatar, pero Guidetti, que desgraciadamente para él será recordado por el gol que erró ante el Manchester United, se entretuvo y no acertó a disparar. Y en la jugada siguiente, Isco condujo, asistió a Cristiano con precisión de cirujano y el luso dejó patente que se encuentra en estado de gracia. Sin pararla, vio el hueco que le dejó Sergio en su tímida salida, y se la puso junto al palo.

Aunque el gol de Guidetti mantenía la incertidumbre tras la expulsión de Aspas, que vio la segunda amarilla después frenarse para provocar que Ramos le tocase dentro del área, el Madrid ya no podría dejar escapar tanta ventaja. Marcó pronto Benzema, otro de los destacados, y se acabó la emoción. Cristiano falló después uno de los goles más fáciles de su vida, con Sergio ya batido, pero esa acción no era clave. Kroos, ya cerca del final, puso la guinda. La Liga se tiñe todavía más de blanco.