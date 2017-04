Isco: «Es verdad que somos la segunda unidad»

Isco fue uno de los nombres propios del Real Madrid ante el Deportivo, y analizó el encuentro de su equipo al final del mismo: «Creo que ha sido un partido bastante completo de todo el equipo, también a nivel individual, y se ha visto reflejado en el marcador».

El malagueño no tiene problemas en aceptar su condición de suplente, aunque no se conforma. «Es verdad que somos la segunda unidad. Nosotros trabajamos mucho para aprovechar cuando tenemos estas oportunidades. Esta es la grandeza del Real Madrid, es bueno tener prácticamente 23 titulares. Se demuestra cuando hay cambios, lo importante es que juegue quien juegue no se nota», aseguró.

El mediapunta no evadió responder sobre su momento dulce, pero asegura que no es sólo mérito suyo: «Puede ser mi mejor momento. Es verdad que me encuentro muy cómodo, pero al lado de estos compañeros todo es mas fácil».