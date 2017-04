Alcaraz es destituido, Tony Adams le sustituye

Lucas Alcaraz ya no es entrenador del Granada. La dirección del club nazarí decidió la destitución del técnico granadino, que a primeros de año amplió su contrato con el Granada para la próxima campaña, tras «valorar la situación en la que está el equipo y las sensaciones que arroja el equipo tras los últimos resultados obtenidos». Así «el Granada CF ha decidido dar por concluida la etapa de Lucas Alcaraz y su cuerpo técnico al frente del primer equipo». En la que ha sido su tercera etapa como preparador nazarí, el granadino dirigió 24 partidos de Liga y dos de Copa del Rey durante el presente curso dejando unos guarismos de cuatro victorias, seis empates y 14 derrotas en el campeonato liguero; y de un triunfo y una derrota en Copa del Rey. Lo que le ha condenado ha sido lograr sólo un punto en las seis últimas jornadas.

En su lugar, el club «deposita toda su confianza en Tony Adams, vicepresidente de DDMC, como primer entrenador del Granada CF hasta final de temporada».

Llegó en invierno

El Granada, a través de una nota pública, quiso «agradecer el compromiso personal y profesional de Lucas Alcaraz y su cuerpo técnico, así como su dedicación durante los meses que ha estado al frente del equipo y le desea la mayor de las suertes para el futuro».

Tony Adams fue leyenda del Arsenal y capitán de la selección inglesa. Consiguió 12 trofeos en el cuadro gunner: cuatro Premier League, tres FA Cup, tres Community Shield y dos Copas de la Liga. En su etapa futbolista se conocieron sus problemas con el alcohol. Una agitada vida nocturna, salpicada de escándalos le llevó a tocar fondo pero la aparición de Arsene Wenger le cambió. Estuvo en tratamiento para superar su adicción y como parte de la terapia incluso dio clases de piano. Ahora es el vicepresidente de DDMC, la compañía del presidente John Jiang, que conglutina sus empresas futbolísticas y de la que forman parte el Chongqing Dangdai Lifan –equipo de la SuperLiga china- y el Granada CF. Al acabar la Superliga en China, donde ejercía las labores de director deportivo del Chongqing Dangdai Lifan, aterrizó en noviembre en Los Cármenes para conocer la entidad y «fortalecer el club».

106 jugadores

Tras el mercado de invierno, «el presidente decidió retirar de su puesto a Javier Torralbo ‘Piru’ porque no estaba contento con los resultados y me pidió que fuera a Granada como cabeza de la parte deportiva para ayudar a todos los departamentos relacionados con fútbol dentro del club”, explicó Adams en su aterrizaje. «Estoy trabajando diariamente con el cuerpo técnico del Granada CF en el futuro. Nuestra idea es tener el próximo año una plantilla con mayoría de jugadores españoles, sea cual sea la categoría en la que esté el equipo el próximo curso. Estoy aquí para poner la estructura española en su lugar, con jugadores pertenecientes al Granada CF luchando por Granada», relataba antes de recordar la herencia recibida. Adams quería terminar con que la entidad fuese una estación de paso: «Hemos heredado 106 jugadores de los cuales solo 44 son futbolistas propios del Granada CF. Nuestra intención es devolver su equipo a Granada para que Granada se identifique con su equipo y sus jugadores».

Otra de sus pretensiones era buscar un director deportivo. «Cuando desocupe mi puesto, propondré una persona para ocupar el puesto de director/coordinador deportivo que trabaje con todos los jefes de departamento. Personalmente, no me gusta el modelo inglés del manager que toma todas las decisiones o el modelo español del director deportivo, que dirige todo el club. Prefiero más el trabajo en equipo, con una figura que trabaje con el entrenador como la figura que decide la plantilla, ya que tiene que trabajar con estos jugadores el día a día; con el entrenador del filial; con la Academia; con el equipo de Scouting; de los Servicios Médicos; de Gerencia Deportiva o de Comunicación. Tenemos nueve grandes jefes de departamentos que están haciendo un gran trabajo. He ayudado a que haya más comunicación entre los diferentes departamentos y espero haber fortalecido estos departamentos compartiendo mis conocimientos de fútbol y experiencia de cómo construir clubes de fútbol».

Para este martes hay comparecencias previstas, tanto del adiós de Lucas Alcaraz como de la presentación de Tony Adams.