En directo, desde Los Cármenes

Diego Pablo Simeone ya lo usó alguna vez cuando no contó con un clásico delantero '9': Raúl García cuando Falcao o Diego Costa no estaban disponibles y tiró de Griezmann como única referencia en los momentos que Jackson perdió la confianza de Simeone. Ahora tiene lesionados a Fernando Torres (por el traumatismo craneoencefálico sufrido en Riazor) y Kevin Gamero (por unas molestias en el abdomen) y no le queda otra. El francés, que ha marcado once goles en 16 partidos de 2017, asumirá la responsabilidad ofensiva junto a Carrasco, que podrá jugar más arriba y como interior derecha, ese puesto que tan poco le entusiasma. Viendo las pruebas de la semana, Thomas ocupará la plaza del lesionado Gabi, operado de una fractura en dos dedos de la mano; Juanfran podría relevar a Vrsaljko y Godín a Lucas Hernández. Podría sumarse Nico Gaitán al equipo que se impuso por 3-0 que intentará seguir invicto como visitante de 2017 (con cuatro victorias y cinco empates) para manterner un cuarto puesto en el que lleva diez jornadas pese a la presión de la Real Sociedad.

De vencer a un Granada que debe vencer para seguir soñando con la salvación, mantendría con 52 puntos a tiro Sevilla, aún a siete puntos pero al que se mide en el Calderón antes del parón de selecciones. No se fia Simeone del Granada, que considera está muy preparado tácticamente gracias a Lucas Alcaraz. «El Granada, juegue quien juegue en el medio, tiene un ritmo muy alto, con una intensidad importante y tenemos que estar preparados para interpretar sobre todo ese arranque del partido», advierte Simeone.

El Granada, que sólo suma 19 puntos en 26 jornadas, necesita activarse tras perder la primera final por la permanencia en Leganés, ante un rival directo por la permanencia que le superó en todo momento y le inflingió su sexta derrota seguida a domicilio. La reacción del Deportivo desde la llegada de Pepe Mel (cuatro puntos de seis posibles) empeoró el panorama: la salvación ya está a cinco puntos. Cierto es que en Los Cármenes ha vencido en sus últimos tres encuentros (Las Palmas, Betis y Alavés) y que recupera a varios jugadores lesionados: Dimitri Foulquier, Martin Hongla, Matthieu Saunier, Gastón Silva, Uche Agbo y Artem Kravets. Todos ellos cuentan con opciones de ser titulares (Mehdi Carcela-González y Panagiotis Kone son baja por sanción y lesión, respectivamente) aunque en el caso del punta ucraniano depende de que el delantero colombiano Adrián Ramos, que arrastra molestias físicas, se recupere a tiempo. Isaac Cuenca, que viene siendo titular, podria adelantar su posición para ser el sustituto de Carcela-González. Habrá que ver el estado de las tribunas de Los Cármenes, ya que el club nazarí ha puesto los precios más altos de la temporada en las localidades a la venta en taquillas.

TV: BeIN Sports