Benzema devuelve la sonrisa al Real Madrid

«Fue una reunión normal y las cosas que hablamos en el vestuario se quedan dentro». Aunque Zinedine Zidane quitó hierro a la 'cumbre' que el cuerpo técnico del Real Madrid y la plantilla celebraron este viernes en Valdebebas, pronto trascendió que hay marejadilla en la 'casa blanca' tras el reciente empate en casa ante Las Palmas y conjura para revertir la situación en Ipurua. Según reveló 'Jugones', Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Luka Modric tomaron la palabra en esa reunión para trasladar un mensaje unánime a sus compañeros. «Tenemos que defender y correr todos», dijeron. Y Ramos apostilló: «El único que está liberado es Cristiano porque mete 60 goles». Después, siempre según el programa de La Sexta, dieron un 'toque' a Isco y Morata. Les pidieron que dejen su situación contractual y el descontento por su escaso protagonismo al margen para que no afecte al rendimiento del equipo.

El ariete, precisamente, vio la quinta amarilla ante el equipo de Quique Setién y causa baja en Eibar. Zidane se verá obligado a modificar un ataque mermado, ya que Gareth Bale es baja tras ser castigado con dos partidos de suspensión por su expulsión del miércoles y Cristiano Ronaldo, aquejado de pequeños problemas físicos, será reservado para la cita de Champions ante el Nápoles. El luso para justo cuando iba a ás, con siete goles anotados en sus últimos ocho partidos.

Será titular Benzema, protegido por su técnico aunque sus números son flojos en Liga, con sólo cinco goles anotados. «Estoy muy satisfecho con toda la plantilla y estaré a muerte con todos los jugadores hasta el final», sentenció Zidane al ser preguntado por el rendimiento del francés. Son bajas importantes para un equipo con el récord de 45 partidos consecutivos marcando, aunque no se puede olvidar que el mejor partido del Madrid esta campaña fue en la ida de octavos de Copa ante el Sevilla, cuando presionó muy arriba y ganó 3-0 pese a que no estaban Cristiano y Bale, y fueron titulares James y Asensio.

Las dificultades del equipo blanco están más en su desorganización defensiva. Es un equipo que tiende a partirse y que ya ha recibido 31 goles en esta campaña, los mismos que en todo el ejercicio anterior. Recupera Zidane a Casemiro y a Modric, a los que dio descanso frente a Las Palmas. Rotaciones muy criticadas pero que considera necesarias el técnico. «Respeto a los que piensen de otra forma, pero yo tengo a 24 grandes jugadores y no cambio en mi idea de que se debe contar con todos, y más si se juega un partido cada tres o cuatro días», explica Zidane.

«No hay crisis»

Considera el francés «que existe mucha negatividad alrededor de equipo y del club», pero añade que «eso ha pasado siempre cuando no se alcanza el resultado previsto». «Hay que ser positivos y saber que podemos mejorar», insiste. ¿Crisis?: «Estoy acostumbrado a todo eso. Para mí no existe esa palabra en el fútbol porque cada tres días tienes la oportunidad de hacer las cosas mejor y en Eibar tenemos la ocasión de dar el cien por cien».

El Eibar, a solo tres puntos de la zona europea y fuerte en su feudo, donde sólo ha perdido esta campaña frente Barcelona, Atlético y, de forma sorprendente, ante Osasuna, ya le empató al Madrid en la primera vuelta y ahora sueña con poder ganarle por primera vez en su historia. Si bien saldó sus anteriores visitas a este escenario con dos victorias, seis tantos a favor y ninguno en contra, los blancos llegan de su semana negra, con cuatro puntos de nueve posibles: derrota en Mestalla, victoria heroica en Villarreal y empate milagroso ante Las Palmas.

El grupo de Zidane Real Madrid ha pasado de la posibilidad de asestar un golpe al campeonato a ceder el primer puesto al Barça y aumentar la ansiedad. El equipo armero está en su mejor momento y en los últimos seis partidos ha cosechado los mismos resultados que sus rivales de este sábado: cuatro victorias, un empate y una derrota. José Luis Mendilibar, tres partidos fuera de los banquillos por su expulsión ante la Real Sociedad, sufre las bajas del defensa francés Lejeune, también sancionado, y los lesionados Nano y Fran Rico. Recupera a Capa, clave en el lateral derecho, tras cumplir sanción en el derbi frente a los donostiarras.

Arbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés)

Hora: 16:15 h. Estadio Ipurua.

TV: beIN LaLiga.

La reprimenda surtió efecto. Con todas las luces rojas encendidas tras el empate ‘in extremis’ ante Las Palmas que significó la pérdida del liderato después de sumar sólo cuatro de los últimos nueve puntos en juego y la palabra crisis sobrevolando Valdebebas, por mucho que Zinedine Zidane no quisiese ni escucharla, el Real Madrid recuperó la sonrisa en Ipurua, donde completó una de sus mejores actuaciones de la temporada. Esta vez no fue necesario invocar a la remontada. Los blancos salieron decididos a matar al rival, como había demandado el técnico galo, y no dieron tregua hasta que tuvieron al Eibar tumbado sobre la lona. Capital para ello resultó la portentosa exhibición de un Benzema recuperado para la causa goleadora justo cuando más arreciaban las críticas hacia su figura, bien secundado por James, otro jugador que lleva meses en el alambre.

El francés y el colombiano conformaron una sociedad letal frente a uno de los conjuntos más en forma de las últimas semanas. El Eibar, que venía de sumar 13 de los últimos 18 puntos en liza, lo que le convertía en el segundo mejor conjunto en lo que va de 2017, por detrás únicamente del Barcelona y que sueña incluso con Europa, cayó goleado ante un Real Madrid que precisaba de la victoria para templar los nervios antes de visitar al Nápoles, tras vivir desde el miércoles sus peores días desde que Zidane se hizo cargo del banquillo.

Revolucionó para ello el once Zidane, dibujando un 4-2-3-1 que dejaba a Benzema como única referencia arriba y una línea de tres detrás del francés conformada por Lucas Vázquez, Marco Asensio y James. El regreso de Casemiro dotaba al Madrid de esa ancla que tanto había echado de menos frente al Las Palmas y la salida de Kroos, al que el técnico reservó como parte de su política de rotaciones, descargaba sobre Modric todo el peso a la hora de articular el ataque. Toque y contención, las virtudes cuya carestía condenaron al club de Chamartín frente a la capacidad combinativa de los jugadores de Las Palmas, regresaron de la mano del croata y del brasileño.

La proximidad del crucial encuentro de vuelta en los octavos de la Champions llevó también al banquillo a Carvajal y Marcelo, reemplazados por Nacho y Danilo. Sufrió este último mucho en la visita del Eibar al Santiago Bernabéu, choque en el que Pedro León y Capa sacaron los colores al brasileño, ubicado en la izquierda aquel día, lo que no fue óbice para que Zidane volviese a depositar en él su confianza este sábado, acostado ya en su demarcación habitual. Apenas le exigieron en Ipurua los armeros, arrollados por un vendaval blanco que, ante la fragilidad defensiva de los últimos partidos, hizo buena este sábado la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque.

Fue una combinación entre James y Asensio la que abrió el camino del primer gol. Centró el balear desde la izquierda para que Benzema se reencontrase con la portería casi dos meses después de su último tanto en Liga. No sin suspense, pues logró repeler Yoel el primer remate del ariete, no así el segundo. Pudo poner el 0-2 el Madrid casi a renglón seguido en una nueva asociación iniciada por James, esta vez con Lucas Vázquez como socio por la derecha. Ausentes Cristiano Ronaldo por problemas físicos y Bale por sanción, tenía el colombiano una nueva oportunidad de recuperar las sensaciones de temporadas pasadas. Fue sin el galés ni el luso cuando completó su mejor partido de la presente campaña, en la ida de octavos de la Copa del Rey, cuando un par de zarpazos suyos pusieron franca la eliminatoria ante el Sevilla antes de que el árbitro señalase el descanso. De sus botas partió este sábado el segundo al botar una falta con una rosca milimétrica desde el costado derecho que cazó nuevamente Benzema sobre la línea de gol. Lograba así su segundo doblete de la temporada el galo, tras el que consiguió frente al Borussia Dortmund en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Se la devolvió el ‘9’ al ’10 minutos después con un centro también desde la derecha que el cafetero pateó en el primer palo. El segundo gol de James en Liga ratificaba que los merengues tenían interiorizada la lección que dio Zidane tras el mazazo que supuso la pérdida del liderato frente al Las Palmas. Esta vez no valía con golpear y replegarse a verlas venir; había que matar al rival.

Pareció surtir efecto también el rapapolvo de los pesos pesados del vestuario. Sin Cristiano Ronaldo, el único al que Sergio Ramos liberó de tal responsabilidad por su poderío en el remate, los blancos mostraron una capacidad de entrega y sacrificio exhibida con cuentagotas en los últimos meses cuando no media el toque de corneta. Carente del concurso del luso y de Bale, el Real Madrid recuperó el carácter compacto de su juego, reabriendo el debate sobre los perjuicios y beneficios de la BBC. Sin ellos habían firmado los blancos una de sus escasas actuaciones corales de la presente campaña, cuando tumbaron al Sevilla en el partido en el que Zidane sopló su primera vela como técnico del club de Chamartín. Sin ellos, vino otra este sábado. No estuvo ante el Sevilla Benzema pero James se bastó para reducir al cuadro de Sampaoli. En Ipurua, un campo en el que el Madrid había vencido en sus dos visitas anteriores con un balance de seis tantos a favor y cero en contra, ambos formaron una sociedad perfecta. A su conexión se debió también el cuarto gol, sellado por Marco Asensio después de que James estrellase un balón que le había servido Benzema desde el campo del Madrid.

Benzema, señalado a causa de su falta de acierto ante la portería por un Bernabéu que tiene predilección por Morata, completó una actuación majestuosa. Ni rastro de la indolencia que tantos reproches le ha costado. Enchufado desde el inicio como nunca, su figura no hizo sino agigantarse a medida que pasaban los minutos. Rubricada la goleada, Zidane optó por retirarle para dar entrada a un Mariano que apenas acumulaba 35 minutos en Liga hasta esta jornada. Tocaba dar descanso a un futbolista que, al trazo fino que le caracteriza, sumó en Ipurua un ardor guerrero desacostumbrado.

Con Benzema sentado ya en el banquillo sumó el Eibar un gol intrascendente más allá de ser el primero del cuadro armero en las tres visitas del Real Madrid a Ipurua.