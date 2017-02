Messi hace líder al peor Barcelona

«Siento que algo bueno puede venir». La frase del Cholo Simeone tras la eliminación copera del Atlético en el Camp Nou no pudo ser más premonitoria. Desde aquel 1-1 que le dejó sin final, dos victorias en Liga ante Celta (3-2) y Sporting (1-4) y un enorme partido de ida en Leverkusen (2-4) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y lo que es más importante: la imagen deseada por todos los colchoneros, la intensidad de antaño, la solidaridad imprescindible en la presión, el repliegue conjunto y hasta el acierto goleador de los cracks. Al entrenador argentino solo le faltó anunciar aquel día que «algo malo le puede venir al Barça» para dejar ya sin trabajo a los adivinos de las madrugadas televisivas.

Ciertamente, lo que pasó en aquella vuelta de la semifinal de Copa se ha transmitido en las tres semanas siguientes. Un Atlético soberbio que mereció el pase a la final, por lo menos por su actuación en ese encuentro, ha mantenido una línea ascendente mientras que un Barça dubitativo e irreconocible ha entrado en una espiral de vicios futbolísticos peligrosos: tras un gaseoso 0-6 ante el Alavés, llegó el gran palo europeo en París (4-0) y todo el sufrimiento del mundo para imponerse 2-1 al Leganés.

Este domingo Atlético y Barça se vuelven a ver las caras en lo que es una final liguera. Cuarto con 45 puntos, a siete de la cabeza que pueden ser diez porque el Madrid tiene un partido menos, el conjunto colchonero haría bien en apurar sus opciones al título porque el líder comienza a pinchar, el Barça no da imagen de seguridad y el Sevilla podría pagar el esfuerzo de la Liga de Campeones. Y segundo con 51 puntos, a uno de su eterno rival que pueden ser cuatro, el equipo de Luis Enrique necesita aferrarse a la Liga para no quedarse sin alicientes tan pronto, pues la continuidad en Europa depende una remontada casi imposible ante el PSG y la final de Copa frente al Alavés queda muy lejana. Una derrota en el Calderón sería además una estocada anímica a un equipo que está perdiendo su autoestima.

Luis Enrique recupera a Sergio Busquets, que fue baja ante el Leganés por sanción, pero sigue sin poder contar con los lesionados Mascherano y Aleix Vidal. Sin partido intersemanal por primera vez en 2017, el técnico espera que sus jugadores hayan recuperado la frescura y la chispa perdida. El propio Busquets e Iniesta, vitales en este tipo de partidos, mostraron una falta de ritmo preocupante en París tras sus lesiones. Ahora han tenido más días para reencontrarse con su fútbol.

Messi, Luis Suárez y Neymar saben lo que es marcar en el Vicente Calderón y llegan en aparente buena forma, aunque aislados del funcionamiento colectivo ideal en un equipo. La gran duda, como siempre esta temporada, es saber si el técnico asturiano ha recuperado la confianza en Rakitic, vital en sus dos exitosos primeros cursos en el banquillo azulgrana, o si seguirá apostando por André Gomes o buscando algo distinto con Rafinha o Denis Suárez. Solo uno de ellos acompañaría a Busquets e Iniesta en la media.

Simeone no puede con el Barça

Simeone, que cumple su partido 300 al frente del Atlético y resta importancia al hecho de no haberle ganado al Barça en Liga, sufre las bajas de Juanfran, Tiago y Augusto Fernández, pero recupera a un pilar como Godín. Debe decidir ahora el acompañante del central uruguayo: Savic o su compatriota Giménez. Otra incógnita está en la portería. Oblak ya se ha recuperado de su lesión y debería recuperar la titularidad, pero Moyá, pese a un par de errores puntuales como el que le costó un gol en Leverkusen, atraviesa un buien momento.

El resto no tendría que suponer una sorpresa para Luis Enrique: Yannick Carrasco explotando por la izquierda del ataque las carencias defensivas de Sergi Roberto en el uno contra uno y Saúl desplazado a la derecha para ganar por alto a Alba los balones largos y darles continuidad en busca de la velocidad de Gameiro, que al fin a recuperado la confianza perdida, y Griezmann. Y Gabi y Koke por dentro, atentos en defensa a las diagonales de Messi, con la orden de agarrarle y obstruirle para sumar faltas sin tarjeta con el visto bueno de Mateu Lahoz, bastante permisivo con la reincidencia si no aprecia agresividad.

Si necesita un plus, Simeone tiene en la recámara a Fernando Torres, lanzado en este tramo del curso. A estas alturas, todos los banquillos parecen mejores que el del Barça, sin revulsivos si las cosas se ponen feas.

Si algo han tenido los Atlético-Barcelona en los 50 años del Vicente Calderón ha sido emoción, goles, fútbol, alternativas, ocasiones. pero el último que se vivió en estadio rojiblanco no pasará a la historia por nada de ello. Fue malo, aburrido, sin muchas ocasiones y con poco fútbol. Esta vez ni se vio el coraje de un Atlético, que ve cómo se le pone cuesta arriba la tercera plaza -que ahora mismo la tiene a siete puntos-. Pero si hay alguien que echará de menos este estadio no es otro que Leo Messi. El argentino se despidió como mejor sabe del feudo en el que más goles ha marcado (13) en su carrera. Y lo hizo con el tanto del triunfo que deja al Barcelona líder virtual de la Liga y le mete de lleno en la lucha por la pelea de la que algunos ya le habían eliminado.

Una victoria a pesar de que el Barcelona saltó al Calderón con apatía, desgana y con sorpresa táctica de Luis Enrique. El técnico asturiano quiso cambiar algo en su equipo y apostó por jugar con tres centrales en ataque -con la incorporación de Mathieu en lugar de Jordi Alba- y con cuatro en defensa, obligando a Sergi Roberto a dejar la posición de interior para acudir al lateral. La idea del entrenador azulgrana no pareció ser entendida por sus jugadores que se mostraron descolocados, sin sitio, superados y sin Messi. El Barcelona estaba hecho un lío y el Atlético a base de presión, empuje y corazón, llegaba a la portería de Ter Stegen pero sin ocasiones claras. Carrasco y Godin provocaron los primos 'uys' en la grada, pero eran más fuegos de artificio que dinamita. Los rojiblancos se encontraron a un Barcelona que no quería, ni sabía, tener el balón, pero a los de Simeone les faltaba la tranquilidad con el esférico en los pies para encontrar el último pase que aprovecharan alguno de sus puntas.

El partido se fue volviendo rojiblanco con el paso de los minutos. Cada balón dividido lo ganaba el Atleti y el Barcelona parecía seguir pensando en lo que le había pedido el 'míster' en el banquillo. Los azulgrana se mostraban sin ritmo, si actitud y el Atlético sabía leer entre líneas para no dejar pensar a los centrales, tapar la salida del balón por medio de Saúl y sólo Neymar intentaba alguna arrancada. El partido estaba para que marcase el Atlético o para que apareciera Leo Messi. Y ni lo uno ni lo otro. En la enésima recuperación de Saúl, asistió a Griezmann que desde fuera del área hizo lucirse a Ter Stegen. El Barça era un equipo tétrico, desconocido, sin movilidad, lento, sin ideas, sin desmarques y sin balón. Y el Barcelona si no tiene el balón es un equipo menor. Pero el Atlético tampoco fue capaz de meter el miedo en el cuerpo a los azulgrana y veía como siendo superior el marcador no se movía.

Respiro peligroso

Como si le entrara el vértigo por ver a un rival tan inferior, el Atlético se tomó un respiro y lo aprovechó el Barcelona para estirarse. Pero entonces apareció Messi con espacios y tembló el Atlético. Luis Suárez marcó, tras un buena parada de Oblak al disparo del argentino, pero el delantero había golpeado con su bota en el brazo del portero esloveno que regresaba este domingo a la portería tras más de dos meses de baja por lesión.

Los mejores minutos del Atlético habían pasado y el Barcelona empezaba a merodear el área contraria. Luis Suárez se metió debajo de Savic en un despeje y Mateu Lahoz picó. Falta peligrosa al borde del área. Messi cogió el balón, lo colocó y golpeó mientras el Calderón contenía la respiración imaginándose lo peor, pero Oblak sacó una mano de mucho mérito cuando el balón se colaba en la escuadra.

El descanso pareció espolear a unos y otros. El primero que avisó fue el Barcelona, pero Luis Suárez se dejó el balón atrás cuando estaba solo ante Oblak y remató desviado. Griezmann puso a prueba a Ter Stegen tras un perfecto pase de Saúl. El partido era raro, discontinuo, sin ritmo, con poca calidad técnica y pérdidas de balones. No parecía un Atlético-Barcelona. Los rojiblancos perdieron fuerza -le pasó factura el esfuerzo de Leverkusen- y los azulgrana se hicieron dueños del choque y 60 minutos después pudieron hacer realidad la idea inicial de Luis Enrique de aprovechar a Sergio Roberto en la medular.

Todo indicaba que estaba más cerca de llegar el gol del Barcelona y llegó, de carambola y, pero llegó. Rafinha pescó un balón suelto en el área para hacer el primero. Premio para el equipo con más pegada y que tras una hora de pesadilla se ponía por delante y como virtual líder de la clasificación. Cosas del fútbol. Y como el fútbol es así de caprichoso, en una jugada de pizarra Godin -de cabeza- devolvió las tablas al marcador.

Los técnicos movían ficha, los jugadores empezaban a mostrar su cansancio y parecía que todo el mundo se conformaba con el empate. Menos Messi. El argentino, otra vez, salió al rescate del Barcelona para marcar ante su rival favorito (27 goles en 34 partidos) y meter a su equipo en la lucha directa con el Real Madrid y el Sevilla. Los rojiblancos, rendidos, apenas pudieron encajar el golpe, se dejaron llevar -como durante muchos minutos del partido- hasta que Mateu Lahoz señaló el final del peor Atlético-Barcelona de los últimos años. Pero tener a Messi es lo que tiene.