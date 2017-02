Zidane: «Nuestros rivales nunca juegan igual contra nosotros»

No es ningún secreto, pero Zinedine Zidane ha querido remarcarlo: los equipos salen de otra manera a jugar contra el Real Madrid. «Siempre analizo al rival y luego ves que es otro equipo, nunca juegan igual contra nosotros. Contra el Madrid siempre hay una motivación mayor y eso hay que tenerlo en cuenta, es su partido del año», aseguró el técnico en rueda de prensa.

Por ello, advierte que un traspiés como el del pasado miércoles en Mestalla puede repetirse: «Vi el partido dos o tres veces, como siempre, porque siempre trabajo así, que es lo que me gusta. Lo que nos pasó ante el Valencia puede volver a pasar, porque el fútbol es así. Aun trabajando las cosas, el rival siempre te puede poner en dificultades. No nos cuenta reponernos, siempre levantamos la cabeza. Sabemos que podemos y debemos mejorar las cosas, porque esto es largo y difícil».

Respecto a la Liga, Zidane no cree que lo que ocurra en Villarreal y en el Atlético-Barcelona del Calderón pueda ser definitivo: «Recuerdo la temporada pasada, con muchos puntos de desventaja, y mira dónde llegamos. En el fútbol nunca sabes lo que va a pasar y en cada partido hay una posibilidad de sumar. Nosotros, por ejemplo, no sumamos el miércoles. Tenemos muchos partidos complicados hasta el final de temporada, en casa y fuera de. Yo no puedo controlar lo que va a pasar en el Calderón, veré el partido y ya. Sólo puedo controlar lo que vamos a hacer nosotros.... Nos tenemos que aguantar con el resultado que se dé en el Atlético-Barça. No creo que la Liga se decida este fin de semana».

Del mismo modo, el francés tampoco le da mayor importancia al partido aplazado frente al Celta, sin fecha por ahora al avanzar ambos conjuntos en sus respectivas competiciones europeas. «El Celta no me preocupa porque la fecha se va a decidir según nuestros momentos... Este partido lo vamos a tener que jugar y lo jugaremos. Lo que me importa es el partido de mañana ante el Villarreal», sentenció.

En cuanto a su plantilla, 'Zizou' repasó tres nombres de actualidad en el seno blanco. El primero fue el de Gareth Bale, cada vez más en forma tras tres meses lesionado: «Ya está al cien por cien, lleva unos días a tope». Otro atacante, Marco Asensio, comenzó la temporada de manera fulgurante, pero en las últimas jornadas apenas ha contado para el preparador galo: «No ha cambiado nada en él, al contrario, estoy encantado con él. Pero cuando estamos todos alguno se tiene que quedar fuera, y últimamente ha sido Marco, es verdad, pero va a tener minutos». Por último, la cuestionada figura de Keylor Navas ha vuelto a abrir un debate en la portería que no existe para Zidane: «Confío mucho en él, que es lo más importante. No puedo controlar los mensajes que vienen desde fuera, pero él está controlado. Que todos lo podemos hacer mejor, claro, y yo también. Confío en Keylor y en todos mis jugadores. No siempre se pueden hacer las cosas como queremos».