El descontento Isco vuelve a sus orígenes

Zinedine Zidane cierra filas. El técnico del Real Madrid comprende que el futuro de jugadores como Isco y James sea incierto, pero evita que la rumorología distraiga a su equipo, que dispone este miércoles en Mestalla de la primera de sus dos 'bolas extra'. Si hace bueno los pronósticos y derrota a un Valencia más tranquilo, ordenado y pujante ahora que cuando hace dos meses se aplazó este choque de la decimosexta jornada de Liga, el Madrid aventajaría en cuatro puntos al Barça y aún le quedaría pendiente la cita de Balaídos.

«Es entendible la situación de Isco. Vosotros le preguntáis y él contesta con respeto, pero ya sabéis lo que pienso de él. Un futbolista juega 20-25 partidos, le quitas al siguiente y no le va a gustar. El jugador siempre quiere ser titular, pero a mí lo que me interesa que todos estén enchufados», afirmó Zidane cuando se le peguntó por el internacional malagueño, del que siempre dice que le agrada mucho su juego pero luego no le da continuidad.

El debate se ha acentado porque el sábado, tras el choque frente al Espanyol, Isco dejó muy poco clara su continuidad en beIN LaLiga. «Yo estoy tranquilo con mi futuro. A mí lo que me preocupa es tener minutos. La carrera de un jugador es corta y de aquí a final de temporada tomaremos una decisión», afirmó el jugador de 24 años, perjudicado por un sistema 4-3-3 en el que Casemiro, Kroos Modric son indiscutibles en el centro del campo. Isco dice ser feliz en el Real Madrid, pero su protagonismo ha ido decreciendo y en lo que va de temporada es el 15º jugador de la plantilla en minutos utilizados. Además, sólo ha completado tres veces los 90 minutos.

Aunque meses atrás el club blanco le ofreció renovar y elevarle de forma sustancial sustancial los 2,5 millones netos que cobra por temoprada, Isco aparcó las negociaciones hasta el próximo verano. Termina contrato en junio de 2018 y ofertas no le faltan. Aunque en el Real Madrid existe cierto temor de que Isco pudiera irse libre al Barcelona, de momento las propuestas vienen más de la Premier y de la Serie A. El más firme candidado es el Manchester City, que contratarle en los veranos de 2012 y 2013, tras ser elegido Balón de Oro en el Europeo sub'21.

No pudo el chileno Manuel Pellegrini reencontrarse con el jugador que le encandiló en el Málaga, pero ahora es Pep Guardiola el que le desea. También el Chelsea de Antonio Conte ha mantenido contactos con el entorno del jugador, representado por su padre, Paco Alarcón, y es un jugador que le seduce igualmente a Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham. En Italia, los cantos de sirena llegan procedentes de la Juventus de Massimiliano Allegri.

Este miércoles, Isco debe disfrutar de minutos ante el Valencia, entidad a la que llegó en 2006 con sólo 14 años. Tres años después ya jugó partido en Segunda B con el Mestalla y debutó con el primer equipo en noviembre de 2010, ante la Unión Deportiva Logroñés, marcando dos goles en un choque que el Valencia ganó 4-1. Pero siguió en el equipo filial y fue fundamental en el ascenso, junto a Paco Alcácer. Tras no fructificar las negociaciones con el técnico Unai Emery, el secretario técnico Braulio Vázquez y el presidente Manuel Llorente, Isco se marchó al Málaga.

'Zizou' debutó con derrota

Este partido supone, además, la primera visita de Zidane a Mestalla, el estadio donde se acabó la corta etapa de Rafa Benítez al frente del equipo y debutó 'Zizou' como jugador con el Real Madrid. Fue el 25 de agosto de 2001 y su recuerdo es negativo porque ganó el Valencia 1-0, con gol de Miguel Ángel Angulo, y hubo incidentes de público con lanzamiento de objetos al autocar visitante.

«Fue un partido difícil y lo será también ahora, pero me gustan los encuentros así, con la gente que te aprieta. Es un apoyo para ellos, pero también una motivación para nosotros. Viví un ambiente peor en Italia, cuando la 'Juve' visitaba el campo de la Fiorentina. Estamos preparados», comentó este martes el francés. «No me gusta comparar aquél Madrid con el actual. Nosotros teníamos muy buen equipo y ahora también lo hay. Los mejores están aquí, pero el Valencia es muy bueno que últimamente está jugando mucho mejor y al que ya acompañan los resultados», añadió.

Sin verse ya presionado por la pesadilla del descenso, del que se alejaría a diez puntos en caso de victoria, el Valencia llega en su mejor momento de la temporada y con el deseo de confirmar las buenas sensaciones de sus duelos recientes. En el reciente éxito ante el Athletic rayaron a un buen nivel el chileno Fabián Orellana y el italiano Simone Zaza, aterrizados en el mercado invernal. Lesionados Rodrigo Moreno y Santi Mina, la principal duda local es la de Gayá en el lateral izquierdo. En el Madrid, Zidane seguirá con su política de rotaciones para tener a sus jugadores menos desgastados y más «involucrados». Si tras el priemer asalto ante el Nápoles hubo hasta siete cambios en el equipo titular, frente al Valencia se perfila el regreso de Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric y Benzema. A priori, el costarricense Keylor Navas será titular tras un partido de premio a Kiko Casilla que resucitó el debate sobre los porteros.

Alineaciones probables:

Valencia: Alves, Montoya, Garay, Mangala, Siqueira; Enzo Pérez, Parejo, Nani, Orellana, Munir y Zaza.

Real Madrid: Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, James o Isco, Benzema y Cristiano.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco).

Horario: 18:45 h. Mestalla.

TV: beIN Laliga.