En directo, desde El Molinón

Parece increíble pero al Atlético de Simeone se le atragantan las rayas rojiblancas en Gijón. Diego Pablo Simeone nunca ha ganado en El Molinón, pese a que el Sporting vive en el alambre del descenso. Las únicas experiencias del argentino en 'El Templo' son una derrota la campaña pasada y un empate en su primera en el cargo, la 11-12. En el seno de la afición atlética se recuerda la de hace 11 meses, cuando se dejó remontar en los minutos finales y perdió sus opciones de título, ya que se quedó a 9 puntos cuando se podía haber colocado a 5 debido a que el Barça empezó su cuesta abajo y empató en El Madrigal.

Esta campaña también se le atragantó también su visita a Bilbao, donde celebró un tanto postrero de Antoine Griezmann, que sirvió a su equipo para no salir derrotado del estadio rojiblanco, donde se había impuesto con cierta facilidad en sus anteriores visitas. Ese punto dejó un buen sabor de boca a Cholo, que no escondió su satisfacción por el empate en su rueda de prensa posterior al partido aunque sabía que con él se alejaba toda opción a repetir el título.

El objetivo, según el entrenador es meterse entre los cuatro primeros, y para optar al tercer puesto que perdió en octubre y ahora posee el Sevilla -con cuatro puntos de ventaja- deberá no fallar ante un Sporting que parece renacido tras su victoria en Leganés. «Hemos intentado siempre competir en el partido a partido, no queremos salir de esa situación. En las últimas cinco jornadas puedes decir dónde estás. Hasta entonces hay que correr mucho, trabajar y conseguir el máximo número de puntos».

El Molinón aún cree

Llega el cuadro atlético pensando en la Champions pero confiado tras su última victoria (remontando 3-2 al Celta) que le permite estirar su racha sin caer hasta las siete jornadas. Antes de viajar a Leverkusen, donde espera medita contar con Lucas Hernández pese a que ese mismo día tiene que declarar por su juicio tras su 'pelea' con su compañera y pudiera formar parte al menos del banquillo de suplentes por si se lesionase alguno de los zagueros, duda del plan ofensivo a usar. Parece que usará a Carrasco y Correa por bandas pero duda si contar con Fernando Torres o Kevin Gameiro para acompañar a Antoine Griezmann. Lo demás, teniendo en cuenta las bajas de Juanfran, Godín, Tiago o Augusto, parece más claro: defensa con Vrsaljko, Savic, Lucas y Filipe Luis junto a un centro del campo sin Saúl, que descansará.

El Sporting por su parte sabe que afronta la etapa dura del calendario, con tres partidos ante rivales europeos. Esa fue la razón por la que Rubi insistió en la importancia de acercarse al Leganés aunque no descarta poder sumar algún punto para mantener el sueño de la permanencia. El técnico, que no podrá repetir el equipo por la ausencia de Carmona y medita dar la titularidad a un Burgui decisivo en Butarque, ha logrado mejorar defensivamente al equipo: no ha encajado en dos de los cuatro partidos , los mismos que Abelardo en toda la primera vuelta. Para el duelo, en un horario televisivo para Asia que tan poco gusta a Simeone, podrá recupera a Douglas y renuncia a contar con Lora, Ndi, Afif y Borja Viguera, todos fuera de la lista por decisión técnica. Además, contará con el apoyo de la afición del Sporting, que llenará el estadio. El club, por cierto, ya identifica a los autores del lanzamiento de objetos en el partido ante el Alavés tras visionar las imágenes del partido.

Alineaciones probables:

Sporting: Cuéllar, Lillo, Jorge Meré, Amorebieta, Canella; Sergio Álvarez, Mikel Vesga, Moi Gómez, Víctor Rodríguez, Traoré y Burgui.

Atlético: Moyá, Vrsaljko, Savic, Lucas, Filipe, Correa, Gabi, Koke, Carrasco, Griezmann y Torres o Gameiro.

Árbitro: González González (Castellano-Leonés).

Estadio: El Molinón.

Hora: 13.00

TV: BeIN Sports