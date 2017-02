En directo, desde el Vicente Calderón

Si Alavés y Barcelona ensayaron este sábado la final copera sobre el césped de Mendizorroza, este domingo el turno es para Atlético y Celta, contendientes por el bronce, si es que lo hubiese. Rojiblancos y celestes, todo hay que decirlo, no fueron eliminados de la misma manera: mientras los pupilos de Diego Pablo Simeone cayeron con honores y firmando sus mejores minutos del curso en el Camp Nou, los de Eduardo Berizzo tardarán en jugar un partido tan pobre como el que perdieron en Vitoria. En común tuvieron el desenlace, que viene a ser lo que determina el éxito o, como fue el caso, el fracaso. Por eso ambos buscan revancha sobre el tapete del Vicente Calderón.

Una vez tocada la tecla que afina la sinfonía del Atlético, Simeone tiene la misión de demostrar que no la encontró de casualidad. Corre el riesgo, si no vuelve a dar con ella más pronto que tarde, de quedarse antes de tiempo sin el único titulo que aún puede pelear. La Champions no concede segundas oportunidades; y en Liga ni Sevilla, ni Real Sociedad, ni Villarreal están dispuestos a regalar la cuarta plaza, y mucho menos la tercera.

Con esta premisa y aquello de no tocar lo que funciona, no vaya a ser que deje de hacerlo, Simeone moverá las piezas estrictamente necesarias respecto al once del Camp Nou. Lucas Hernández sustituirá al lesionado Godín y el entonces sancionado Gabi volverá a la titularidad en detrimento de Gaitán. Para hacer sitio al capitán, Simeone cuenta con dos opciones. Por un lado, la lógica, que desplazaría a Koke a la derecha y mantendría al resto en su sitio. Por otro, la innovadora, en la que el 4-4-2 habitual tornaría en 4-2-3-1, con el '6' de enganche, Griezmann en la derecha y Fernando Torres como único delantero.

Decepción celeste

Al contrario que el 'Cholo', Berizzo debe analizar por qué el Celta apenas compareció en Mendizorroza en la semifinal copera. Sólo Iago Aspas puso de su parte para que el conjunto celeste pudiera luchar por el primer título de su historia, y no estuvo acertado. Se tratase de un tembleque puntual o de un síntoma más grave, lo que está claro es que el 'Toto' no puede permitírselo más veces en el tramo decisivo de la temporada: la pelea por los puestos europeos no deja tregua y el Shakhtar Donetsk es un miura. Dos cambios maneja Berizzo para darle un soplo de aire fresco a su equipo: Pione Sisto y Guidetti ingresarían en una delantera excesivamente dependiente de Aspas, lo que desplazaría a Daniel Wass a su posición natural en el centro del campo.

Al margen de la semifinal ante el Alavés, la temporada del Celta es intachable. Vista desde el prisma de los resultados, el conjunto vigués es décimo con 30 puntos, a cinco de la quinta plaza pero con un partido menos. Eliminó con merecimiento al Real Madrid en la Copa del Rey y sueña con alcanzar las últimas rondas de la Europa League. Con el juego tampoco hay reproches, más bien todo lo contrario, e incluso hay quien coloca a Berizzo como candidato al banquillo del Atlético una vez Simeone decida poner fin a su etapa en el Calderón. El partido lo tiene todo para ser más que una final de consolación. O por qué no, de consolidación.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Moyá, Juanfran, Savic, Lucas Hernández, Filipe Luis, Saúl, Gabi, Koke, Griezmann, Torres y Carrasco.

Celta: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Radoja, Hernández, Jozabed, Aspas, Pione Sisto y Guidetti.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas).

Estadio y horario: Vicente Calderón. 20:45 h. (beIN).