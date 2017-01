Zidane: «Ramos es un ejemplo, el jugador más emblemático de España»

Creo que ninguno va al campo ni le pagan porque le insulten, le insten a morirse o lo manden a cierto lugar. El problema es que cierta público que va al fútbol debería tener prohibida la entrada a cualquier acto deportivo. DAN VERGÜENZA AJENA. El precio de la entrada no da para insultar, arrojar objetos, etc. Con respecto a Piqué creo que no se le insulta por lo que hace o dice dentro del campo sino más bien por lo que dice o hace sobre cosas no-futbolísticas. Quizás, debería callar un poco más la boca hasta que deje de ser jugador en activo.