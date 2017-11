Jornada 5 Vencer o emborronar el sueño europeo El Athletic está obligado a ganar al Hertha en San Mamés para depender de sí mismo en la Europa League J. REKALDE Bilbao Jueves, 23 noviembre 2017, 08:13

La Europa League es una competición más abierta que la Champions. Sólo hay que ver lo que sucede en algunos grupos, como por ejemplo el J en el que está el Athletic. A dos jornadas del final sólo hay una distancia de tres puntos entre los cuatro equipos (Östersund, 7; Zorya, 6; Athletic, 5; y Hertha, 4) por lo que todos pueden clasificarse, incluso como primero de grupo, y todos quedar eliminados. Es curioso que Athletic y Hertha, que se miden en San Mamés con la soga al cuello, ocupen las últimas posiciones. «Todos pensábamos que éramos los dos favoritos, pero ha quedado demostrado que no se puede subestimar a ningún rival, todos tienen buenos jugadores y si no estás al 100 por cien cualquier equipo te puede ganar», detalló Xabi Etxeita. «Todos pensamos que quedan muchas cosas que mejorar, pero también es verdad que estamos a tiempo de todo, en la Europa League y en Liga. Está claro que la situación no es la idónea y no es buena, pero tenemos que ir mejorando que ganar partidos y jugar mejor», considera el central que apunta al once junto a Laporte.

Los leones son conscientes de que tienen la obligación de ganar a un equipo con el que empataron en la primera jornada en Berlín (0-0) para asegurarse depender de sí mismos en la visita a Ucrania para medirse al Zorya Luhansk, que asaltó San Mamés en la segunda jornada. «El error del Zorya nos ha llevado a esta situación pero dependemos de nosotros y tenemos que hacer un gran partido ante un rival similar a nosotros. Un error tan grave nos ha llevado a esta situación y lo tenemos que afrontar de la manera más natural posible», reconoce Cuco Ziganda, que no oculta problemas. «Si nos ponemos la venda es imposible curar y mejorar lo que nos falta», afirma sin dudar.

«Hemos hecho las cosas muy mal y ahora no tenemos margen de error. Sabemos que es una final», tiene claro Iago Herrerín, portero del Athletic en competición europea. El último partido del Athletic ante su público en la competición se saldó con una victoria agónica frente al líder Östersund, en el que Aritz Aduriz ( 10 goles esta temporada, 5 en el torneo europeo) demostró su potencial aéreo como también hizo en el último duelo liguero ante el Villarreal. El empate del domingo ha mejorado el ánimo del grupo, que valora muy positivo el punto después de que los amarillos fuesen superiores, desaprovechasen un penalti y pudieran ampliar el 0-1 del que gozaron la mayor parte del duelo. En la recta final, cuando Ziganda optó por meter a Mikel Rico, Markel Susaeta y Ager Aketxe al campo, soñó durante «20 minutos muy interesantes» con la remontada. «Cuando alguien deja muy evidente que está con un punto diferente y demostrando que quiere estar, normalmente sí me gusta premiar se tipo de situaciones», dejó caer el técnico. Oscar de Marcos, de baja desde agosto por un esguince de tobillo que se le complicó, ya está recuperado pero Cuco advierte que solo «seis días» trabajando con normalidad, por lo que quizá se opte por no forzarle y así esté «seguro» el domingo en Riazor. El que no puede jugar es Unai Núñez, expulsado ante el Östersund, mientras que vuelve a la lista Mikel Vesga, baja por sanción ante el Villarreal.

Los alemanes, igual de obligados

El Hertha se presenta en Bilbao también con sensación de nervios, ya que cayó 2-4 ante el Borussia Mönchengladbach debido a sus propios errores defensivos, que condenaron sus buenos argumentos ofensivos. «El equipo que mejor defienda va a ganar», vaticina Salomon Kalou. «Tienen delanteros que si les dejas correr son muy potentes. Si no estamos fuertes en la disputas y les dejamos correr tendremos problemas. Allí hubo dos partidos en uno: el primer tiempo fue de lo mejor que hemos hecho fuera de casa en mi opinión y en el segundo estuvieron mas fuertes», recordó Ziganda. El Hertha finalmente no se ejercitó en Bilbao, ya que se retrasó su vuelo por una avería en el avión, y su técnico Pal Dardai optó por completar el último entrenamiento en Berlín, antes del desplazamiento. «Es casi una final. Tenemos que tener una defensa compacta y buscar el contragolpe», explicó Dardai, que sabe que una victoria le permitiría depender de si mismo en la jornada final ante el ahora líder Östersund. Eso sí, una derrota, sin embargo, acabaría con la aventura europea de los berlineses y con un empate el equipo alemán quedaría dependiendo de terceros.

Alineaciones probables:

Athletic. Herrerín, Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Rico, Susaeta, Raúl García, Córdoba y Aduriz.

Hertha: Kraft; Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt; Maier, Skjelbred; Esswei, Kalou; Ibisevic y Selke.

Árbitro: Paolo Tagliavento (Italia)

Estadio: San Mamés

Horario: 19.00

TV: BeIN Sports

.