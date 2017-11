Fase de grupos | Jornada 4 La Real golea al Vardar y acaricia los dieciseisavos EFE La zurda de Canales allanó el triunfo con dos asistencias y la poca insistencia rival hizo el resto ENRIC GARDINER Jueves, 2 noviembre 2017, 23:33

Canales colocó el balón junto al banderín de córner, alzó la vista y golpeó el esférico con su pie izquierdo. Tenso y con rosca, directo a la cabeza de Juanmi, que prácticamente no tuvo ni que saltar para rematarlo a la red con escala en el poste derecho. Fue a la media hora de juego, pero bien podría haber ocurrido quince minutos antes… O veinte después. El caso es que estaba escrito: el 1-0 llegaría temprano.

Llegaría y de hecho llegó, porque la Real Sociedad tuvo el partido donde quería desde el pitido inicial. También ayudó que el Vardar no se molestase ni en presionar tímidamente la salida de balón ‘txuri-urdin’. Iñigo Martínez no tardó en darse cuenta de las facilidades que concedía el rival y comenzó a frecuentar territorio macedonio para surtir de centros desde la izquierda las subidas por la derecha de Oyarzabal y Gorosabel. Todas encontraron remate pero no portería.

3 Real Sociedad Rulli, Gorosabel, Navas, Iñigo Martínez, De la Bella, Zurutuza (Illarramendi, min. 46), Zubeldia, Canales, Oyarzabal (Januzaj, min. 70), Willian José (Bautista, min. 62) y Juanmi. 0 Vardar Gacevski, Novak, Grncarov, Hambardzumyan, Glisic (Velkovski, min. 64), Nikolov, Markovic (Musliu, min. 64), Jigauri, Barseghyan (Blazevski, min. 75), Ytalo y Juan Felipe. Goles 1-0: Juanmi, min. 30. 2-0: De la Bella, min. 69. 3-0: Bautista, min. 80. Árbitro Robert Schorgenhofer (Austria). Amonestó a Hambardzumyan y Novak del Vardar. Incidencias Partido de la cuarta jornada del Grupo L de la Liga Europa disputado en el estadio de Anoeta.

Tampoco lo hizo Zurutuza con un chut raso desde la frontal; ni Raúl Navas de volea, ni Willian José. Si lo hizo el propio Juanmi en la antesala de su gol, al empujar a las mallas un mal rechazo de Gacevski, aunque en posición adelantada. Antes del paso por los vestuarios, aún tendrían el ‘12’ brasileño y el ‘7’ malacitano ocasión de doblar la renta, pero la indecisión del primero y la poca precisión del segundo evitaron el 2-0.

El tanto de la sentencia tendría que esperar hasta bien entrada la segunda mitad; y es que la ansiedad por marcar llevó a los ‘txuri-urdin’ a precipitarse en sus disparos, la mayoría desviados. Tuvo que aparecer eGorosabel, para servir un centro fantástico al segundo palo, donde sorprendió De la Bella para empalar con furia el balón a la red. Asistió un lateral y remató el otro, como a Johan Cruyff le gustaba. Y como a Eusebio Sacristán, discípulo del holandés, le gusta.

El 2-0 desembocó en el 3-0, obra del joven Bautista, que hizo fantástico el ya de por sí soberbio envío de Canales: otro toque de su zurda que seccionó con precisión quirúrgica la defensa del Vardar. La definición del canterano, que supuso su estreno goleador en Europa, también mereció el aplauso de Anoeta.

Con esta nueva goleada la Real da un paso más hacia la clasificación para dieciseisavos. Un pase que sería ya virtual si el Zenit hubiera logrado vencer al Rosenborg. Finalmente, los rusos salvaron un empate en el descuento que les mantiene líderes con diez puntos. Uno más que la Real, que es segunda cinco unidades por encima de los noruegos, con sólo seis por disputarse.