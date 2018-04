Cuartos de final Lisboa y el doloroso recuerdo... también para Torres El Atlético comparece en la ciudad que perdió la Champions en plena despedida de un 'Niño' que fue campeón dos veces en Europa tras apear a equipos de la ciudad RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 12 abril 2018, 07:38

Lisboa es un lugar maldito para el Atlético. Hay muchos aficionados rojiblancos que juraron no volver a la capital lusa después de aquella derrota en 2014. Demasiado doloroso. La vida ha obligado al Atlético a regresar no sólo ala ciudad lisboeta, sino incluso al propio estadio Da Luz. Y ganó, hizo un ejercicio de exorcismo 18 meses después y superó al Benfica con tantos de Saúl y Vietto para superar la fase de grupos y terminar alcanzando otro lugar espinoso: Milan.

Ahora, en el sinuoso recorrido continental que le ha tocado recorrer esta campaña al Atlético, el destino le ha llevado hasta en la ciudad en la que muchos lloraron como nunca en su vida. No es el caso de Fernando Torres, que derramó lágrimas desde la distancia como otros miles de atléticos. 'El Niño', que anunció su adiós al equipo de su vida al final de temporada, tiene por contra algunos buenos recuerdos de Lisboa.

No sólo el citado triunfo de la 15-16, en el que participó, sino en otros duelos en los que fue protagonista. Por ejemplo, hizo una jugada espectactular con asistencia incluída a Kalou en el 0-1 del Chelsea ante el Benfica en 2012, semanas antes de levantar la 'orejona'. Además, una campaña después completó su palmarés continental ante el equipo lisboeta, al que marcó el primer gol 'blue' en la final de Amsterdam.

Eso sí, tampoco olvida que se lesionó allí en abril de 2010, lo que le impidió medirse al Atlético en las semifinales de la Europa League de 2010 ganada por el Atlético gracias a los goles de Forlán. Cierto es que en el José Alvalade, donde el Sporting no ha encajado en 13 de sus últimos 15 duelos y sólo cedió ante el Barcelona en Champions, Torres vivió su primera gran decepción internacional. No fue con el Liverpool, ni tampoco con el Chelsea: fue con la camiseta de España en 2004, cuando perdió el tercer partido de la Euro por un gol de Nuno Gomes que mandó a 'La Roja' de Iñaki Sáez de regreso a Madrid. «Vamos disfrutar y focalizarnos en lo importante, y ojalá el final sea levantando un título», dijo Torres, tras hacer su declaración el martes. Su despedida, efectiva en la jornada final tras una posible final europea en Lyon, ha sido la noticia de la semana en un Atlético centrado en lograr sus octavas semifinales bajo el mando de Diego Pablo Simeone (tres en Champions en Copa y la de la Europa League ganada en 2012), mito del Atlético y responsable último de la no continuidad de Torres.

Juanfran y Giménez, recuperados

Simeone apostará por el once de gala y solo parece dudar en defensa, ya que tiene disponibles a Jose María Giménez y Sime Vrsaljko, ya superadas sus molestias si bien parece que se mantendrán Juanfran y Savic. Los precedentes con Cholo en el banquilllo generan optimismo en la familia rojiblanca. En los 367 encuentros de competición oficial jugados por el Atlético sólo nueve veces, y ninguna esta temporada, ha perdido por un marcador que le dejase fuera sin disputar la prórroga. Diez le obligarían al tiempo extra.

Los resultados más recientes, trece victorias en sus últimos dieciséis partidos, sobre todo en la Europa League (un pleno de victorias en cinco encuentros) gracias al buen momento de Jan Oblak y Antoine Griezmann, que ha visto red en los últimos cinco partidos.

El argentino, siempre cauto, aprovecha lo sufrido en Roma por el Barcelona para recordar la importancia de estar concentrados, lejos de la confianza y relajación que les puede conducir a un fracaso. Y es que no alcanzar la próxima ronda sería considerado como tal entre una afición aún conmovida por el anuncio de su ídolo.

Enfrente estará un Sporting de Portugal convulso, que ha vivido todo tipo de conflictos internos tras la derrota en el Metropolitano. El presidente, Bruno de Carvalho, utilizó su cuenta de Facebook para criticar a sus futbolistas por el bajo rendimiento mostrado. Coates y Mathieu fueron el centro de una diana que afectó a todos, ya que amenazó con jugar con el filial y suspender a más de media plantilla pese a que aún tenía opciones de competir en la Liga NOS, la Copa lusa y la Europa League. Los leones de Jorge Jesús buscarán la remontada sin Bas Dost, el delantero holandés sancionado por tarjetas como le pasa a Fabio Coentrao, por lo que serán Seydou Doumbia y Fredy Montero, que marró un gol cantado en la ida en la prolongación, los que liderarán la punta del ataque.

Alineaciones probables:

Sporting de Portugal: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Acuña; Battaglia, Bryan Ruiz, Martins, Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro y Montero.

Atlético: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Gabi, Koke, Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).

Estadio: José Alvalade.

Hora: 21.05.

TV: BeIN Sports