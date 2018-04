Semifinales | Vuelta Zidane: «Tenemos que salir a ganar, sin especular ni hacer cosas extrañas» El técnico del Real Madrid reclama a sus jugadores «tener mucha motivación y dar el máximo para llegar a la final» Lunes, 30 abril 2018, 14:01

«Tenemos que entrar a ganar el partido, sin especular, recular ni hacer cosas extrañas. Tenemos que salir a marcar rápidamente y es lo que vamos a intentar hacer», proclamó este lunes Zinedine Zidane, que desea un Real Madrid ambicioso que no piense en la ventaja del 1-2 de Múnich y está convencido de que «el Bayern va venir al Bernabéu sin complejos, a jugar un gran partido». «El Bayern es un gran equipo y tenemos que estar preparados como nunca y hacer un gran partido. Si hacemos un gran partido podemos hacer grandes cosas», añadió el técnico francés, que reclamó a sus jugadores «tener mucha motivación y dar el máximo para llegar a la final».

«Sabemos lo que tenemos que hacer, y no tenemos que cambiar nada en lo que estamos haciendo, con concentración y determinación. Lo que queremos hacer lo vamos a hacer. No tenemos que cambiar muchas cosas. Lo que hicimos en el partido de ida fue muy bueno, pero ahora vamos a tener que demostrar que queremos pasar a la final», apuntó Zidane, que considera «algo increíble poder jugar una semifinal después de todos lo que se ha hecho estos años». En todo caso, Zidane desvinculó su futuro de la conquista o no de una tercera Copa de Europa consecutiva. «Mi futuro es independiente de eso, de ganar o no. Yo quiero seguir dentro de este club, pero no me importa. Lo que me importa a mí y a todos es lo que estamos haciendo ahora y pensar únicamente en que nos jugamos una final. Y no podemos especular en nada», insistió.

Con la baja de Carvajal, Zidane no quiso adelantar quién será su sustituto en el lateral derecho, al que apunta Lucas Vázquez, aunque dejó entrever que Nacho será suplente, al igual que Isco, después de que el central madrileño y el centrocampista malagueño ya se entrenasen el domingo con el grupo. «Sobre Isco y Nacho tenemos un poco de tiempo para el partido, para pensar lo que vamos a hacer. Veremos. Lo importante es que los jugadores estén al cien por cien. Nacho lleva un mes fuera pero ha entrenado muchísimo, pero está listo y físicamente es muy bueno. Físicamente están bien los dos. Un jugador tiene que estar al cien por cien, y si están los dos en el banquillo es que van a estar», aseguró. Respecto a la posibilidad de que Isco fuese infiltrado tras el esguinde de hombre que sufrió en Múnich, comentó. «Isco sabe lo que tiene que hacer. Él quiere estar y si tiene molestias vamos a hacer todo lo posible para que esté, pero sin arriesgar nada, porque es más importante su salud».

También se le preguntó por el estado psíquico de Benzema, que continúa negado con el gol, pero Zidane insistió en que «anímicamente está bien, metido». «A él le gustaría marcar, pero es un jugador que entrena siempre fuerte, que da todo en el campo y ya está. Yo no tengo que tener una charla en especial con él», respondió sobre una de las grandes preocupaciones del Real Madrid.